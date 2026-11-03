عراقچی: طرح دو روزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات با آمریکا

وزیر خارجه ایران طرح جدید دو روزه را تشریح کرد: اقدامات آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز در گام اول و آغاز مذاکرات در روز دوم. شرایط شامل رفع تحریم و آزادسازی اموال مسدوده است.

سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که تهران هم‌اکنون یک طرح عملیاتی دو روزه را روی میز گذاشته است. این طرح شامل بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مجدد مذاکرات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن می‌شود. وزیر خارجه ایران تأکید کرد که آمادگی کشورش برای هم‌زمانی دفاع از منافع ملی و پیگیری دیپلماسی، مستقیماً به انتخاب‌های عقلانی ایالات متحده وابسته است. این اعلام موضع در حالی صورت گرفته که میانجی‌گری کشورهایی مانند قطر و پاکستان برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای ادامه دارد و شایعاتی درباره دیدارهای احتمالی در دست‌رس رسانه‌هاست.

توسعه طرح هفت‌روزه به برنامه دو روزه اجرایی

عراقچی با اشاره به تلاش‌های مستمر با واسطه‌های قطری و پاکستانی توضیح داد که طرح اولیه ایران که به طرح هفت‌روزه معروف بود، بازنگری و فشرده‌تر شده است. در طرح اولیه که در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود، ایران باز شدن تنگه هرمز را برای روز ششم و آغاز مذاکرات را برای روز هفتم پیش‌بینی کرده بود. دوستان قطری با پیشنهاد کوتاه‌تر کردن این بازه زمانی، کمک کردند تا این طرح به یک برنامه دو روزه تبدیل شود که قابلیت اجرا و اجرایی‌پذیری بسیار بالاتری دارد. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری دیپلماتیک تهران در قبال پیشنهاد کشورهای واسطه است.

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شرایط آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و عادی‌سازی

بر اساس این طرح جدید، در روز اول ایالات متحده موظف است مجموعه‌ای از اقدامات مشخص را انجام دهد و در روز دوم، تنگه هرمز کاملاً باز خواهد شد و تردد کشتی‌ها به حالت عادی بازمی‌گردد. عراقچی تصریح کرد که این شروط پیچیده یا غیرمنطقی نیستند و ریشه در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد دارند. با این حال، با توجه به شرایط جدید، ایران خواستار لغو تمامی تحریم‌های جدیدی شده که پس از آن یادداشت تفاهم وضع شده‌اند. همچنین کاهش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه به سطح قبلی و رفع محاصره دریایی از جمله موارد کلیدی است که باید اجرا شوند تا فضای صلح‌آمیز فراهم شود.

رفع محاصره نفتی و آزادسازی اموال مسدوده شش میلیاردی

یکی از بندهای حیاتی این طرح، رفع محاصره دریایی و اجازه دادن به صادرات نفت ایران است. عراقچی اشاره کرد که معافیت‌های نفتی که پیش‌تر توافق شده بود، همچنان باید اجرا شوند. علاوه بر این، آزادسازی وجوه مسدوده ایران در نقاط مختلف جهان مورد تأکید ویژه قرار گرفت. وی به طور مشخص به شش میلیارد دلار اموال مسدوده در قطر اشاره کرد که دسترسی به آن‌ها برای ایران ضروری است. دوستان قطری راه‌حل‌هایی را برای این موضوع پیدا کرده‌اند که البته مشروط به نهایی شدن این توافق است. همچنین خاتمه جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان، به عنوان یکی دیگر از شرایط مهم برای بازگشت به شرایط عادی ذکر شد.

مواضع ایران درباره دیدارهای دیپلماتیک و شایعات رسانه‌ای

در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار مبنی بر اعزام هیئت کارشناسی به دوحه، عراقچی تأیید کرد که معاون او در حال رایزنی با همکاران قطری در قطر است. با این وجود، وی اعلام کرد که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار مستقیم با هیئت آمریکایی وجود ندارد. وزیر خارجه ایران شایعات منتشر شده در رسانه‌ها درباره دیدارهای احتمالی در دوحه یا ترکیه را کاملاً رد کرد و گفت که تاکنون هیچ برنامه‌ای برای گفت‌وگوی مستقیم تنظیم نشده است. او معتقد است که در شرایط فعلی، نیاز فوری به دیدار حضوری وجود ندارد و تمرکز باید بر پذیرش شروط مشخص شده توسط ایران باشد.

آینده مذاکرات پس از بازگشایی تنگه و رفع تحریم‌ها

وزیر امور خارجه توضیح داد که پس از اجرای شروط آمریکا و باز شدن تنگه هرمز، راه برای شروع دوباره گفت‌وگوها هموار خواهد شد. این مذاکرات می‌تواند به صورت غیرمستقیم با واسطه یا به صورت مستقیم انجام شود. عراقچی هشدار داد که اگر آمریکا اراده واقعی برای رسیدن به یک راه‌حل صلح‌آمیز داشته باشد، می‌تواند با تمسک به این طرح دو روزه، از وضعیت ناهنجار منطقه‌ای و جهانی فاصله بگیرد. وی خاطرنشان کرد که شروط ایران پیش‌تر پذیرفته و حتی به مدت دو هفته اجرا شده بود و پس از آن متأسفانه نقض شدند. بنابراین، تکرار این اشتباهات می‌تواند فرصت‌های دیپلماتیک را از بین ببرد.