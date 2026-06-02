عراقی متهم به طراحی حملات تروریستی در اروپا و آمریکا در دادگاه منتن حاضر شد

محمدباقر سعد داوود السعدی، شهروند عراقی که مقام‌های آمریکایی او را از فرماندهان ارشد «کتائب حزب‌الله» عراق می‌دانند، روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر شد تا درباره اتهامات مربوط به طراحی و هماهنگی مجموعه‌ای از حملات تروریستی در اروپا و آمریکای شمالی پاسخگو شود.

۳۳ دقیقه پیشاشتراک محمدباقر سعد داوود السعدی ، شهروند عراقی که مقام‌های آمریکایی او را از فرماندهان ارشد «کتائب حزب‌الله» عراق می‌دانند، روز دوشنبه ۱۱ خرداد در دادگاه فدرال منهتن حاضر شد تا درباره اتهامات مربوط به طراحی و هماهنگی مجموعه‌ای از حملات تروریستی در اروپا و آمریکا ی شمالی پاسخگو شود.

بر اساس کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا، السعدی متهم است با همکاری کتائب حزب‌الله و سپاه پاسداران، دست‌کم ۱۸ حمله تروریستی در کشورهای اروپایی و دو حمله دیگر در کانادا را برنامه‌ریزی یا هماهنگ کرده باشد. هر دو سازمان از سوی ایالات متحده در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دارند. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند السعدی که در ۱۵ مه بازداشت و سپس به آمریکا منتقل شد، از نزدیک با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، همکاری داشته است.

اسناد منتشرشده از سوی وزارت دادگستری همچنین شامل تصاویری از او در کنار سلیمانی است که در حمله هوایی آمریکا در دی‌ماه ۱۳۹۸ کشته شد. به گزارش «اسکای نیوز»، السعدی در نخستین حضور خود در دادگاه، از طریق مترجم عربی‌زبان اتهامات را رد کرد و گفت: «من در وضعیت جنگی بی‌گناه هستم. من اسیر جنگی هستم. تهدیدی محسوب نمی‌شوم.

» وکیل مدافع او، اندرو دالاک، به قاضی گفت موکلش برای دولت عراق کار می‌کرده است، هرچند جزئیات بیشتری درباره سمت او ارائه نکرد. وی همچنین مدعی شد السعدی پیش از تحویل به اف‌بی‌آی، دو هفته در یک زندان زیرزمینی در ترکیه نگهداری شده بود. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه ۷ خرداد علیه السعدی کیفرخواست صادر کرده بود.

بر اساس، کیفرخواست، السعدی و همکارانش از ماه‌های بهمن و اسفند پارسال مسئولیت یا هماهنگی مجموعه‌ای از حملات علیه اهداف غربی را بر عهده داشته‌اند. وزارت دادگستری به‌طور مشخص به حمله ۲۴ اسفند علیه شعبه بانک آمریکایی «بنک آو نیویورک ملون» در آمستردام اشاره کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، یک روز پس از آن حمله، السعدی فیلمی تبلیغاتی منتشر کرد که در آن یکی از شاخه‌های وابسته به کتائب حزب‌الله مسئولیت عملیات را بر عهده گرفت.

دادستان‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که السعدی در ماه گذشته قصد حمله به یک کنیسه در شهر نیویورک را داشته و تصاویر و نقشه‌هایی از مراکز یهودی در لس‌آنجلس و اسکاتسدیل آریزونا را در اختیار یک مأمور مخفی نیروهای شبه‌نظامی قرار داده است. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد السعدی به عنوان عامل کتائب حزب‌الله و سپاه پاسداران در تلاش برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و منافع غربی فعالیت کرده است.

جی کلیتون، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، گفت طبق مفاد کیفرخواست، السعدی «با سازمان‌های تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی همکاری کرده تا حملات موفقی علیه غیرنظامیان انجام دهد و همچنین برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در ایالات متحده تلاش کرده است. » این پرونده در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا فشار خود بر شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

در صورت محکومیت، السعدی با مجازات‌های سنگین فدرال در ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد





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