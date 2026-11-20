وزیر خارجه ایران گفت آمریکا پیشنهاد هفت‌بندی را که شامل بازگشایی تنگه هرمز بود نپذیرفت. تهران خواهان توقف محاصره و آغاز مذاکرات پایدار است.

سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، در گفت‌وگو با روزنامه ایران تأکید کرد که هدف نهایی تهران دستیابی به توافقی است که به طور کامل پایان‌دهنده درگیری‌های نظامی باشد. او معتقد است که مرزهای میان سیاست دیپلماتیک و تقابل میدانی در روابط تهران و واشنگتن به شدت تنگ شده است و نیاز به اقدامی قاطع وجود دارد.

رد پیشنهاد ۴۸ ساعته ایران توسط واشنگتن

وزیر خارجه ایران شرح داد که ابتکار عمل ایران پس از آنکه مهلت هفت‌روزه آن به یک فرصت فشرده ۴۸ ساعته تقلیل یافت، با واکنش منفی واشنگتن مواجه شد. بر اساس این طرح، قرار بود آمریکا در روز اول به تمام تعهدات خود عمل کند و ایران در روز دوم با اقدام متقابل، تنگه هرمز را از حالت تعلیق خارج و بازگشایی نماید.

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این پیشنهاد که در ابتدا به عنوان طرح هفت‌بندی شناخته می‌شد، شامل موارد متعددی بود که اگر دقیقاً لیست شوند، تعدادشان اندکی بیشتر از هفت مورد اعلام شده است. بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، ایران پس از اطمینان از اجرای تعهدات آمریکا در پنج یا شش روز نخست، در روز ششم اقدام به بازگشایی تنگه هرمز می‌کرد و از روز هفتم مذاکرات نهایی آغاز می‌شد.

عراقچی بیان کرد که این طرح در اوایل مهرماه امسال، طی سفر او به نیویورک و از طریق واسطه‌ای قطری و به صورت غیرمستقیم، به مقامات آمریکایی ارائه گردید. با وجود این کانال دیپلماتیک، دولت آمریکا حتی حاضر نشد برای آغاز مسیر مذاکره ۴۸ ساعت صبر کند و پیشنهاد ایران را نپذیرفت.

سرنوشت یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و غنی‌سازی

در خصوص اسناد پیشین، وزیر امور خارجه تصریح کرد که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد دیگر روی میز نیست و هیچ‌گونه موضوعیت اجرایی ندارد. این سند که پیش‌تر توسط هر دو رئیس‌جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود، با نقض یکی از بندهای مهم آن توسط آمریکا، از اعتبار ساقط شد و دو طرف انگیزه خود را برای ادامه مسیر بر مبنای آن از دست دادند.

با این حال، اصل تعهداتی که آمریکا در آن یادداشت پذیرفته بود، همچنان مورد قبول دو طرف است و اجرای آن تعهدات می‌تواند مسیر را برای دستیابی به توافق نهایی هموار کند. در کنار این موضوع، گره‌های دشوار دیگری همچون سرنوشت ذخایر ۴۰۰ کیلوگرمی اورانیوم غنی‌شده به سطح ۶۰ درصد و احتمال یافتن فرمولی برای حل‌وفصل این مسئله نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ملاحظات مربوط به تغییر دکترین هسته‌ای و همچنین موضع‌گیری‌های روسیه و چین در این چارچوب، از جمله مباحث حساسی بود که در این گفت‌وگو مطرح شد. ایران خواهان این است که راهکارهای موجود بر اساس واقعیت‌های میدانی و نه صرفاً فشارهای دیپلماتیک سابق تدوین شود.

نقش میدان و گزینه‌های شکستن محاصره

تطبیق مواضع وزارت امور خارجه با سخنان سردار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در مرحله نهایی ستیز با دشمن قرار داشتن را تأکید کردند، نشان‌دهنده یک استراتژی دوگانه است. به نظر می‌رسد تهران گزینه‌های میدانی را نیز برای شکستن محاصره دریایی در محاسبات خود قرار داده است.

این رویکرد می‌تواند معادله موجود را تغییر دهد و همزمان زمینه را برای بازگشت دیپلماسی به مسیر توافق فراهم کند. اگر واشنگتن به چنین فرصت‌هایی پاسخ ندهد، اقدامات میدان ممکن است مقدمه‌ای برای رسیدن به آن توافق شرافتمندانه باشد که وزیر امور خارجه از آن سخن می‌گوید.

به طور خلاصه، تهران خواهان پایان دادن به وضعیت تعلیقی پرهزینه است که نه صلح محسوب می‌شود و نه جنگی که تکلیف آن روشن شده باشد. هدف نهایی، دستیابی به توافقی پایدار است که کشور را مجدداً در معرض خطر درگیری‌های نزدیک قرار ندهد.