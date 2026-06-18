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عراقچی: پیام رهبر انقلاب راهگشای دیپلماسی است

سیاست خارجی News

عراقچی: پیام رهبر انقلاب راهگشای دیپلماسی است
رهبر انقلابسید عباس عراقچیدیپلماسی
📆6/18/2026 8:45 PM
📰SharghDaily
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سید عباس عنایت‌الله عراقچی، معاون رئیس‌جمهمه و رییس سازمان امject了一份 ...修正: در پاسخ به پیام رهبر انقلاب اعلام کرد که دستگاه سیاست خارجی با عزمی راسخ برای حفظ عزت و منافع ملی ایران به کار خود ادامه می‌دهد.

سیدعباس عراقچی در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب نوشت: پیام حکیمانه و راهگشای حضرت‌عالی را ارج می‌گذارم و قدردان رهنمودها، حمایت‌ها و اعتماد ارزشمندتان هستم.

این هدایت‌های دلسوزانه، بدون تردید پشتوانه‌ای استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود. در این ایام عاشورای حسینی، اطمینان می‌دهم با استعانت از خداوند متعال و ائمه اطهار، و با التزام کامل به رهنمودها و منویات حضرت‌عالی، تمامی توان دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تأمین منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق ملت شریف ایران و پاسداری از عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین به کار گرفته خواهد شد و با هوشیاری، تدبیر و استقامت، از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد

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رهبر انقلاب سید عباس عراقچی دیپلماسی عزت ملی منافع ملی

 

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