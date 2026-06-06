عراقچی: لبنان را از دشمن واقعی نجات دهید

وزیر خارجه ایران با رد اتهامات رئیس‌جمهور لبنان، از وی خواست لبنان را از دشمن واقعی خود نجات دهد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سید عباس عراقچی ، در واکنش به اظهارات میشل عون ، رئیس‌جمهور لبنان ، که ایران را به دخالت در امور داخلی لبنان متهم کرده بود، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این اتهامات را به شدت رد کرد.

عراقچی با اشاره به سخنان عون که گویا ایران یک‌پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک‌چهارم لبنانی‌ها را آواره کرده و روزانه این کشور را بمباران می‌کند، این ادعاها را مضحک و بی‌اساس خواند. وی خطاب به رئیس‌جمهور لبنان گفت: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روابط ایران و لبنان همواره بر اساس احترام متقابل و همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و حمایت از مقاومت شکل گرفته است. این دیپلمات ارشد ایرانی با تاکید بر اینکه ایران همواره حامی ثبات و امنیت لبنان بوده است، افزود: اتهام‌زنی‌های بی‌اساس نه تنها به روابط دوستانه دو کشور آسیب می‌زند، بلکه به نفع دشمنان مشترک منطقه است.

وی از رئیس‌جمهور لبنان خواست تا با نگاهی واقع‌بینانه و دور از فشارهای خارجی، منافع ملی لبنان را در اولویت قرار دهد. عراقچی همچنین یادآور شد که ایران هرگز به دنبال توسعه طلبی یا اشغال خاک هیچ کشوری نبوده و نخواهد بود.

این واکنش تند عراقچی در شرایطی رخ می‌دهد که لبنان با بحران‌های اقتصادی و سیاسی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند و برخی جریان‌های داخلی با سوء استفاده از این وضعیت به دنبال منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات اصلی هستند. کارشناسان معتقدند که طرح چنین اتهاماتی از سوی رئیس‌جمهور لبنان، بیشتر به دلیل فشارهای بین‌المللی و داخلی صورت گرفته و ارتباطی با واقعیت ندارد.

ایران بارها اعلام کرده است که آماده همکاری با تمامی طرف‌های لبنانی در جهت حفظ وحدت و استقلال این کشور است. این اظهارات در حالی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه داشته، نشان‌دهنده تلاش ایران برای تبیین مواضع خود در برابر اتهامات ناروا است.

روابط ایران و لبنان از دیرباز بر اساس اشتراکات فرهنگی و مذهبی و همچنین همکاری در حوزه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی شکل گرفته و تهران همواره بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کرده است





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