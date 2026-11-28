ولودیمیر زلنسکی به دلیل حمله بدون هماهنگی به بنغازی از جورجیا ملونی عذرخواهی کرد. تنش‌های دیپلماتیک اوکراین و ایتالیا بر سر نقض حاکمیت لیبی و خطرات دریایی.

ولودیمیر زلنسکی ، رئیس‌جمهور اوکراین، در پی تماس تلفنی پرتنش با جورجیا ملونی ، نخست‌وزیر ایتالیا ، بابت حمله نیروهای اوکراینی به دو کشتی روسی در بندر بنغازی لیبی، از همکار ایتالیایی خود عذرخواهی کرد.

عذرخواهی رسمی زلنسکی برای نقض حاکمیت

آنتونیو تاجانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که زلنسکی صراحتا بابت انجام این عملیات بدون اطلاع قبلی به رم عذرخواهی کرده است. تاجانی افزود که عذرخواهی زلنسکی، ادعای قبلی وی مبنی بر هماهنگی حملات با شرکا را بی‌اساس نشان داد و تکلیف این ماجرا را یک‌بار برای همیشه روشن ساخت. دفتر نخست‌وزیری ایتالیا تأیید کرد که زلنسکی پذیرفته است این حمله بدون هماهنگی قبلی انجام شده و نگرانی‌های طرف ایتالیایی را درک کرده است.

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واکنش تند ایتالیا و لیبی به عملیات دریایی

دفتر ملونی پس از این تماس روز جمعه اعلام کرد که این عملیات حاکمیت لیبی را نقض کرده و خطر گسترش درگیری به دریای مدیترانه را افزایش داده است. وزارت خارجه لیبی نیز با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر دخالت کی‌یف، خواستار توضیحات رسمی از اوکراین شد و دو تن از نیروهای دریایی ارتش ملی لیبی را در این حملات کشته اعلام کرد. یک مقام لیبی روز دوشنبه، کی‌یف را مسئول مستقیم این اقدام خواند و آن را غیرقابل قبول توصیف کرد. ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا نیز روز چهارشنبه هشدار داد که استفاده از پهپادها می‌تواند ایمنی کشتیرانی در مدیترانه را تهدید کند.

تضاد منافع در انتخابات آتی ایتالیا

تنش اخیر در شرایطی رخ داده که ملونی برای شرکت در انتخابات سال آینده ایتالیا آماده می‌شود و جناح‌های حاکم و مخالف تمایل بیشتری به روسیه نشان می‌دهند. ملونی از جمله حامیان ثابت‌قدم زلنسکی بود، اما این حمله بی‌طرفی او را خدشه‌دار کرده است. منابع دیپلماتیک تأکید کردند که حمله به یک کشتی نظامی و یک کشتی باری روسیه، روابط دوستانه رم و کی‌یف را به سردی گرایانده است. این در حالی است که ترامپ نیز در واکنش به زمان‌بندی صلح زلنسکی، خود را مقید به زمان مشخصی برای پایان جنگ ندانست.