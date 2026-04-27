سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، از عدم اطلاع‌رسانی شرکتش به مجریان قانون درباره حساب مشکوک یک نوجوان کانادایی که به تازگی به دلیل توصیف سناریوهای خشونت‌آمیز مسدود شده بود، عذرخواهی کرد. این موضوع پس از تیراندازی در کانادا که منجر به کشته‌شدن هشت نفر شد، به بحث عمومی تبدیل شد. شرکت در حال بهبود پروتکل‌های ایمنی و همکاری با مجریان قانون برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است.

سم آلتمن ، مدیرعامل شرکت اوپن‌ای‌آی ، با تأکید بر اهمیت همکاری با مجریان قانون، از عدم اطلاع‌رسانی شرکتش به مقامات درباره حساب کاربری که به تازگی به دلیل توصیف سناریوهای خشونت‌آمیز با اسلحه مسدود شده بود، عذرخواهی کرد.

این موضوع پس از شناسایی جسی ون روتسلار، یک نوجوان ۱۸ ساله به‌عنوان مظنون اصلی تیراندازی در کانادا که منجر به کشته‌شدن هشت نفر شد، به بحث عمومی تبدیل شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که اوپن‌ای‌آی در ژوئن ۲۰۲۵ حساب چت‌جی‌پی‌تی این فرد را به دلیل انتشار محتوای خشونت‌آمیز مسدود کرده بود، اما کارکنان شرکت پس از بحث‌های داخلی، تصمیم گرفتند به پلیس اطلاع ندهند.

این تصمیم در نهایت پس از وقوع تیراندازی و تماس شرکت با مقامات کانادا مورد بررسی قرار گرفت. آلتمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «من عمیقا متأسفم که ما مجریان قانون را درباره حسابی که در ماه ژوئن مسدود شده بود، آگاه نکردیم. اگرچه می‌دانم واژه‌ها هرگز کافی نیستند، اما معتقدم عذرخواهی برای تشخیص آسیب و ضرر جبران‌ناپذیری که جامعه شما متحمل شده، ضروری است».

او همچنین افزود که شرکت در حال بهبود پروتکل‌های ایمنی است و معیارهای انعطاف‌پذیرتری برای ارجاع حساب‌های مشکوک به مقامات ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، اوپن‌ای‌آی قصد دارد با مجریان قانون کانادا تماس مستقیم برقرار کند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود. مقامات کانادایی نیز اعلام کرده‌اند که در حال بررسی مقررات جدید مربوط به هوش مصنوعی هستند، اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که چالش‌های اخلاقی و عملیاتی مرتبط با هوش مصنوعی همچنان به بحث و بررسی نیاز دارند. در همین زمینه، گروه ارزش‌آفرینی دات‌وان نیز به مطلب منتشر شده در روزنامه شرق واکنش نشان داد و بر اهمیت مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فناوری در برابر جامعه تأکید کرد. این حوادث بار دیگر نشان می‌دهد که شرکت‌های فناوری باید با مجریان قانون همکاری نزدیکی داشته باشند تا از سوءاستفاده از فناوری‌های پیشرفته جلوگیری شود.

همچنین، ضرورت تنظیم مقررات دقیق‌تر برای هوش مصنوعی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این که هوش مصنوعی به سرعت در حال توسعه است، نیاز به ایجاد چارچوب‌های قانونی و اخلاقی برای مدیریت خطرات احتمالی آن بیش از پیش احساس می‌شود. شرکت‌های فناوری باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند و با مجریان قانون همکاری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سم آلتمن اوپن‌ای‌آی هوش مصنوعی تیراندازی کانادا قوانین هوش مصنوعی

United States Latest News, United States Headlines