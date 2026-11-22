برنامه دقیق قطعی برق در استان البرز و کرج برای روز دوشنبه دوم آذر ماه هنوز منتشر نشده است. مشترکان می‌توانند از طریق سامانه توزیع برق و اپلیکیشن برق من وضعیت را پیگیری کنند.

برنامه عمومی و تفکیک‌شده ساعت خاموشی برق محله‌های شهر کرج و سایر شهرستان‌های استان البرز برای روز دوشنبه دوم آذر ماه هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است. با ورود به ماه آذر و آغاز محدودیت‌های جدید مدیریت مصرف برق ، نگرانی شهروندان نسبت به زمان‌های قطع برق افزایش یافته است. تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ جدول دقیقی در مورد زمان‌های قطع برق در مناطق مختلف این استان در دسترس عموم قرار نگرفته است.

نبود جدول زمان‌بندی قطعی برق در البرز

مشترکان برق در استان البرز برای اطلاع از زمان احتمالی خاموشی در محدوده سکونت خود مجبور هستند به روش‌های غیرمستقیم متوسل شوند. شرکت فرودگاه‌های دبی، اخبار مربوط به مرگ سوگند صیادی، قیمت طلا در تاریخ ۲۸ آبان و اخبار ورزشی هیچ ارتباطی به موضوع مدیریت مصرف برق در این منطقه ندارند. تمرکز اصلی بر روی سامانه‌های اطلاع‌رسانی است که تنها در صورت مراجعه فردی وضعیت را نشان می‌دهند و نه به صورت یک برنامه سراسری.

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راه‌های استعلام وضعیت شبکه برق

همزمان با گسترش استفاده از فناوری، مشترکان می‌توانند برای بررسی وضعیت اشتراک خود به سامانه شرکت توزیع نیروی برق استان مراجعه کنند. اپلیکیشن موبایل "برق من" نیز به عنوان یکی از مسیرهای اصلی اعلام وضعیت خاموشی‌های احتمالی شناخته می‌شود. کاربران با وارد کردن شناسه قبض خود در این سامانه‌ها می‌توانند اطلاعات اختصاصی مربوط به محدوده خود را مشاهده کنند. این روش تنها راه رسمی اعلام زمان‌بندی قطعی‌ها در زمان فعلی است و جایگزینی برای جدول عمومی ندارد.

مناطق تحت پوشش و خدمات ارتباطی

شهروندان مناطق مختلفی از جمله شهر کرج، فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد تحت پوشش این سامانه‌ها قرار دارند. این شهرها و سایر مناطق استان البرز از لحاظ فنی به شبکه توزیع نیروی برق متصل هستند. برای اعلام قطعی‌های خارج از برنامه و گزارش مشکلات فنی شبکه، شماره تلفن ۱۲۱ در دسترس مشترکان قرار گرفته است. استفاده از این خط ارتباطی برای موارد اضطراری و مشکلات ناگهانی توصیه می‌شود.

تأثیر اخبار جانبی بر گمانه‌زنی‌ها

در کنار نگرانی‌های مربوط به برق، اخبار دیگری مانند عملیات پلیس پرو در هالیوود یا وضعیت مسافران فرودگاه بین‌المللی دبی نیز مطرح شده است. برخی منابع همچنین به جزئیاتی از مرگ سوگند صیادی و اصطلاح پدرسوگند اشاره کرده‌اند. اخبار مربوط به قیمت طلا در تاریخ ۲۸ آبان و مثقال طلا نیز در جریان است. این موارد هیچ تأثیری بر زمان‌بندی قطعی برق در دوشنبه دوم آذر ندارند.

انتظار برای شفاف‌سازی زمان‌بندی دقیق

هنوز هیچ توضیح رسمی از سوی مسئولان در مورد دلیل عدم انتشار جدول عمومی خاموشی‌ها ارائه نشده است. شهروندان منتظر هستند تا زمان دقیق قطعی‌ها برای روزهای آینده مشخص شود. تا آن زمان، دسترسی به اطلاعات از طریق شناسه قبض و اپلیکیشن برق من تنها راه پیگیری است. انتظار می‌رود در آینده نزدیک برنامه‌های مشخص‌تری برای مدیریت مصرف برق در استان البرز منتشر شود.