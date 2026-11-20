دونالد ترامپ در آخرین روز سفر آسیایی خود، از دیدار با کیم جونگ‌اون صرف‌نظر کرد. تحلیلگران دلایل این عدم توافق را بی‌اعتمادی و اولویت‌های متفاوت اعلام می‌کنند.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در پایان سفر اخیر خود به آسیا، دیداری با کیم جونگ‌اون ، رهبر کره شمالی ، انجام نداد. این در حالی است که ترامپ این هفته تلاش‌هایی برای برگزاری چنین ملاقاتی داشت، اما کیم در این مدت در مشاغل مختلفی چون حضور در یک پیست اسکی، بازدید از یک کوه مقدس و حضور در یک دانشگاه نیروی دریایی دیده شد. سرانجام ترامپ اواخر روز پنج‌شنبه، پس از شرکت در یک نشست سه‌جانبه مهم با رؤسای جمهور چین و روسیه، قاره آسیا را ترک کرد.

تاریخچه مذاکرات و شکست هانوی

این سومین دور تلاش‌های دیپلماتیک در سطح بالا در چند سال اخیر است. دونالد ترامپ در طول نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، سه بار با کیم دیدار کرده بود. هدف از نشست‌های پیشین آن‌ها، از جمله دیدار سال ۲۰۱۹ در هانوی، مهار برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ بود اما این تلاش‌ها به توافقی منجر نشد. پس از شکست مذاکرات در هانوی، کیم دست‌خالی آنجا را ترک کرد و سفری ۶۰ ساعته را با قطار به سوی کشورش در پیش گرفت.

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وضعیت کنونی و سکوت پیونگ‌یانگ

از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، او بارها پیشنهاد دیدار تازه‌ای را با کیم مطرح کرده است. ترامپ پیش از سفر آسیایی سال گذشته‌اش نیز به پیونگ‌یانگ پیام داد اما پاسخی دریافت نکرد. در ماه مارس، کیم مین-سوک، نخست‌وزیر وقت کره جنوبی اعلام کرد که به عقیده ترامپ، دیدار با کیم می‌تواند خوب باشد. ترامپ در جریان سفر این هفته‌اش به آسیا برای شرکت در چندین نشست، بار دیگر احتمال برگزاری دیداری دیگر را مطرح کرد، اما کیم سکوت اختیار کرد.

تحلیل‌های امنیتی و بی‌اعتمادی ساختاری

رئیس‌جمهور آمریکا بعدا گفت که آن‌قدر سرش شلوغ بوده که فرصتی برای این دیدار باقی نمانده است. به گفته گیب گوتیرز، خبرنگار شبکه ان‌بی‌سی نیوز که در پرواز بازگشت از آسیا به واشنگتن با ترامپ گفتگو کرده، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفته بود: رابطه برقرار است، اما دیداری نداشتیم. گوتیرز به نقل از ترامپ می‌افزاید: جلسات بسیار زیادی وجود داشت؛ بنابراین برگزاری این دیدار ممکن نبود. بالاخره زمانی این دیدار را انجام خواهیم داد.

لیم یول-چول، استاد موسسه مطالعات خاور دور دانشگاه کیونگنام، به خبرگزاری فرانسه گفت: من شک دارم که هیچ تماس پشت پرده مشخصی بین پیونگ یانگ و واشنگتن برقرار شده باشد. لیم افزود که پس از شکست اجلاس هانوی، کیم احتمالا به این نتیجه رسیده است که اگرچه او و ترامپ ممکن است شخصا یکدیگر را درک کنند، اما خود ایالات متحده اساسا غیرقابل اعتماد است، صرف نظر از اینکه دولت جمهوری‌خواه یا دموکرات در قدرت باشد.

شرایط دیپلماتیک و روابط خارجی کره شمالی

تحلیلگران می‌گویند با توجه به تمایل ترامپ به دیپلماسی بداهه، واشنگتن ممکن است کانال‌های رسمی را برای ترتیب دادن اجلاس با پیونگ یانگ دنبال نکرده باشد. کوه یو-هوان، استاد بازنشسته دانشگاه دونگوک نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: یک اجلاس مناسب حداقل نیاز به تبادل فرستاده ویژه و مذاکرات در سطح کاری دارد. کیم احتمالا دلیلی نداشت که بدون چنین آمادگی‌هایی برای یک فرصت عکس گرفتن با هدف تقویت دستاوردهای سیاسی ترامپ مورد استفاده قرار گیرد.

رسانه‌های دولتی کره شمالی به جای پاسخ مستقیم به ترامپ، کیم را در حال بازدید از یک پیست اسکی و کوه مقدس پکتو در اوایل این هفته و پس از آن در روز چهارشنبه در یک دانشگاه دریایی به تصویر کشیدند که در آنجا بر دفاع دریایی تاکید کرد. کارشناسان گفتند که کیم ممکن است محاسبه کرده باشد که رسیدگی علنی به امور استانی در حالی که ترامپ را نادیده می‌گیرد، پاسخ بهتری نسبت به سکوت و ماندن در پیونگ یانگ خواهد بود.

اولویت‌های اقتصادی و آینده مذاکرات

گذشته از همه اینها، روابط نزدیک‌تر پیونگ‌یانگ با پکن و مسکو، انگیزه کمتری برای تعامل با واشنگتن به آن می‌دهد. کوه یو-هوان گفت: پیونگ‌یانگ در ازای مشارکت در جنگ اوکراین، از روسیه حمایت‌های اقتصادی و نظامی دریافت می‌کند و هم‌زمان همکاری‌های اقتصادی خود را با چین گسترش می‌دهد. با وجود تحریم‌های بین‌المللی، این کشور همچنان از طریق فعالیت‌هایی نظیر هک و سرقت ارزهای دیجیتال، برای خود درآمد کسب می‌کند.

کارشناسان می‌گویند بسیار بعید است که پیونگ‌یانگ به پیشنهادهای ترامپ پاسخ دهد، مگر اینکه واشنگتن گام‌های مشخصی در جهت به رسمیت شناختن آن به عنوان یک کشور مسلح به سلاح هسته‌ای بردارد. اما دولت آمریکا تاکنون بر موضع خود مبنی بر کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای پیونگ یانگ پایبند بوده است. تنها چند هفته پیش از ورود ترامپ به آسیا، واشنگتن، سئول و توکیو بار دیگر بر تعهد خود برای خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی تاکید کردند. یانگ مو-جین، رئیس پیشین دانشگاه مطالعات کره شمالی نیز اظهار داشت که عدم بیان یک نه صریح از سوی پیونگ‌یانگ، راه را برای دیداری در آینده باز گذاشته است.