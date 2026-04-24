ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر ایران به ۴۵۰۰ مگاوات رسید و برنامهریزی برای افزایش آن به ۷۰۰۰ مگاوات تا اوج بار سال آینده در حال انجام است. خسارت ناشی از حمله به انبار تجهیزات خورشیدی ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در ایران به رقم قابل توجهی رسیده و نشاندهنده عزم جدی کشور برای توسعه این بخش حیاتی است. بر اساس گزارش سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق ( ساتبا )، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از مرز ۴۵۰۰ مگاوات فراتر رفته است.
این دستاورد در حالی محقق شده که برنامهریزیها برای افزایش این ظرفیت به ۷۰۰۰ مگاوات تا اوج بار سال آینده با جدیت در حال پیگیری است. این رشد چشمگیر، نه تنها نشاندهنده پیشرفتهای فنی و مهندسی در این حوزه است، بلکه بیانگر پایداری برنامههای توسعهای انرژیهای تجدیدپذیر حتی در شرایط دشوار و چالشبرانگیز، از جمله شرایط جنگی و تهدیدات امنیتی است.
وزارت نیرو (پاون) نیز بر اهمیت این دستاورد تاکید کرده و آن را گامی مهم در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه تنوعبخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی عنوان کرده است. توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، علاوه بر مزایای زیستمحیطی، میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیز ایفا کند. این بخش، فرصتهای سرمایهگذاری متعددی را برای بخش خصوصی فراهم میکند و میتواند به عنوان یک موتور محرکه برای توسعه پایدار کشور عمل کند.
با توجه به پتانسیل بالای ایران در زمینه انرژیهای خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر، انتظار میرود که در سالهای آینده شاهد رشد فزایندهای در این بخش باشیم. دولت نیز با ارائه تسهیلات و مشوقهای لازم، تلاش میکند تا سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در این حوزه ترغیب کند. همچنین، توجه به توسعه فناوریهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و تربیت نیروی انسانی متخصص، از جمله اولویتهای مهم در این زمینه است.
متاسفانه، در کنار این دستاوردها، نیروگاههای تجدیدپذیر نیز با چالشهایی روبرو هستند. یکی از این چالشها، حملات اخیر به زیرساختهای انرژی کشور است. در پی حمله به یکی از انبارهای ذخیرهسازی تجهیزات نیروگاههای خورشیدی، ساتبا میزان خسارت وارده را حدود ۱.۵ میلیارد دلار اعلام کرد. در این حادثه، بخشهایی از تجهیزات حیاتی از جمله پنلهای خورشیدی، کابلها و اینورترها آسیب دیدهاند.
این حمله، نه تنها باعث توقف فعالیت برخی از نیروگاهها شده است، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی کشور محسوب میشود. وزیر نیرو در واکنش به این حادثه، با ارسال نامهای به دبیرکل آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر، ضمن تشریح ابعاد این حمله، گزارش کاملی از خسارتهای وارده را بهعنوان مصداقی از اقدامات مغایر با قوانین بینالمللی ارائه کرده است. این اقدام، نشاندهنده عزم ایران برای پیگیری حقوق خود در مجامع بینالمللی و محکوم کردن اقدامات خرابکارانه است.
لازم به ذکر است که فرآیند احداث و اتصال نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه برق کشور، حتی در روزهای پایانی سال گذشته و همزمان با حملات به برخی مناطق کشور متوقف نشده است. عملیات اجرایی و بهرهبرداری از حدود ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سراسر کشور با حضور وزیر نیرو انجام شده است که این امر، نشاندهنده تعهد و پشتکار فعالان این حوزه است.
با وجود چالشهای موجود، روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در ایران همچنان ادامه دارد و پیشبینی میشود بهزودی با بهرهبرداری از پروژههای جدید، ظرفیت نصبشده به پنج هزار مگاوات برسد. این امر، گامی مهم در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفظ محیط زیست است. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، نه تنها به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی نیز منجر شود.
علاوه بر این، توسعه این بخش میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رونق اقتصادی در مناطق محروم نیز کمک کند. دولت با ارائه تسهیلات و مشوقهای لازم، تلاش میکند تا سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در این حوزه ترغیب کند و زمینه را برای توسعه پایدار انرژیهای تجدیدپذیر در کشور فراهم کند. همچنین، توجه به توسعه فناوریهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و تربیت نیروی انسانی متخصص، از جمله اولویتهای مهم در این زمینه است.
در نهایت، میتوان گفت که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای ایران است و نیازمند همکاری و همافزایی همه بخشهای ذیربط است. با توجه به پتانسیل بالای ایران در این زمینه، انتظار میرود که در سالهای آینده شاهد رشد فزایندهای در این بخش باشیم و ایران به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه تبدیل شود
