یک نفتکش ژاپنی پس از مذاکرات دولت ژاپن از تنگه هرمز عبور کرد، در حالی که جمهوری اسلامی و کشورهای خلیج فارس واکنشهای متفاوتی نشان دادند. در همین حال، بحثهای گستردهای در مورد سیاستهای آمریکا و ایران، از جمله برنامه هستهای و فعالیتهای سپاه پاسداران، در جریان است.
یک ابر نفتکش ژاپنی متعلق به شرکت «ایدیمیتسو کوسان» روز سهشنبه از تنگه هرمز عبور کرد. این نخستین عبور رسمی یک نفتکش متعلق به پالایشگاه از خلیج فارس پس از آغاز درگیریها محسوب میشود.
منابع ژاپنی اعلام کردند که این کشتی که از عربستان حرکت کرده، نتیجه مذاکرات دولت ژاپن بوده و برای عبور آن هیچ عوارضی پرداخت نشده است. رسانههای جمهوری اسلامی نیز اعلام کردند که عبور این نفتکش با اجازه ایران انجام شده است.
سفارت جمهوری اسلامی در توکیو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نفتکشی که ژاپن از آن برای واردات مخفیانه نفت ایران در زمانی که ایران بهدلیل ملی شدن صنعت نفت منزوی شده بود استفاده میکرد، نفتکش نیشومارو در آن زمان به ایران در شکستن محاصره کمک کرده بود. آن نفتکش هم به ایدمیتسو کوسان تعلق داشت.
» در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با چارلز پادشاه بریتانیا، اظهار کرد: «ما از نظر نظامی آن حریف خاص را شکست دادهایم، و هرگز اجازه نخواهیم داد آن حریف، چارلز هم با من موافق است، حتی بیشتر از من، هرگز اجازه نخواهیم داد آن حریف سلاح هستهای داشته باشد. آنها این را میدانند، و همین حالا خیلی خوب این را میدانند. کشورهای ما در کنار هم ایستادهاند.
» کوین کریمر، سناتور جمهوریخواه آمریکا، پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای رفع محاصره به امید آغاز گفتوگو درباره برنامه هستهای این کشور را «مضحک» و بیمعنی خواند. او تاکید کرد که هدف اصلی دولت دونالد ترامپ این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نمیکند. کریمر با اشاره به رویکرد واشینگتن افزود که رئیسجمهوری آمریکا راهحل مسالمتآمیز را ترجیح میدهد، اما نباید از استفاده از اهرمهای فشار خود هراس داشته باشد.
رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در جده با طرح جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض از عبور کشتیها در تنگه هرمز مخالفت کردند و در این موضوع با ایالات متحده همسو شدند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد که در این نشست «موضوعات و مسائل مرتبط با تحولات منطقهای و بینالمللی و همچنین هماهنگی تلاشها برای پاسخ به آنها» مورد بررسی قرار گرفت.
در پی برگزاری این نشست، روزنامه نیویورکپست بهنقل از منابع آمریکایی و منطقهای نوشت که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفر اخیر خود به عمان پیشنهادی را مطرح کرده بود که بر اساس آن، ایران و عمان کنترل تنگه هرمز را میان خود تقسیم کنند. با این حال، بهنوشته نیویورکپست، عمان که در هفتههای نخست جنگ هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، این پیشنهاد را رد کرد؛ موضوعی که به گفته منابع آگاه، تهران را در تلاش برای اعمال حاکمیت بر این گذرگاه حیاتی نفتی با چالش مواجه کرده است.
یک منبع آگاه از تلاشها برای میانجیگری به این روزنامه گفت که کشورهای خلیج فارس «ممکن است ببخشند، اما آنچه ایران انجام داده را فراموش نخواهند کرد». ریچارد نفیو، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، در مقالهای در نشریه فارین افرز استدلال کرده است که ایالات متحده باید به جنگ با جمهوری اسلامی پایان دهد، اما فشار حداکثری را حفظ کند تا در نهایت حکومت ایران تضعیف و از درون دچار فروپاشی شود.
نفیو، که در دولت بایدن معاون نماینده ویژه در امور ایران بود و در دولت اوباما در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه آمریکا فعالیت میکرد و بهعنوان معمار تحریمها شناخته میشود، در مقاله خود ابتدا به تناقضها در مواضع دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که این مواضع از دعوت اولیه به قیام مردم ایران و تغییر رژیم، تا عقبنشینی از این هدف و تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای متغیر بوده است.
بهنوشته نفیو، اگرچه ترامپ مدعی است با حذف رهبران قبلی به نوعی تغییر رژیم دست یافته، اما این برداشت نادرست است، زیرا رهبران جدید، که عمدتا از سپاه پاسداران هستند نهتنها میانهروتر نیستند، بلکه به همان اندازه یا حتی بیشتر تندرو، سرکوبگر در داخل و تهاجمی در خارج هستند. او تاکید کرده که تجربههای تاریخی نشان دادهاند تغییر رژیم از طریق جنگ و بمباران بسیار دشوار و پرهزینه است و میتواند به بیثباتی گسترده منجر شود، همانطور که در عراق و لیبی رخ داد.
با این حال، به باور نفیو، ادامه جنگ نیز راهحل مناسبی نیست. در عوض، تغییر واقعی باید از داخل ایران و بهدست مردم آن رخ دهد؛ مردمی که در سالهای اخیر بارها در اعتراض به سرکوب و مشکلات اقتصادی به خیابانها آمدهاند. بنابراین، سیاست آمریکا باید بهگونهای باشد که این فشار داخلی حفظ و حتی تقویت شود.
شماری از فعالان حقوق بشر با انتشار طوماری عمومی خواستار حمایت همگانی برای قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی بریتانیا شدند و نسبت به فعالیتهای این نهاد در داخل و خارج از ایران هشدار دادند. در این پیام آمده است که سپاه پاسداران بیش از چهار دهه نقشی محوری در بازداشت، شکنجه و اعدام صدها هزار نفر در ایران داشته و فعالیتهای آن به خارج از مرزهای این کشور، از جمله بریتانیا، نیز گسترش یافته است.
بهگفته این فعالان، این نهاد در عملیاتهایی مانند ارعاب، آدمربایی و نفوذ در سطح بینالمللی نقش داشته است. بر اساس این بیانیه، بریتانیا تنها کشور اروپایی است که هنوز سپاه پاسداران را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی نکرده، موضوعی که بهگفته فعالان، در شرایط افزایش نگرانیها و بحثهای عمومی، نیازمند توجه فوری است.
در این درخواست به نگرانیهای امنیتی در خاک بریتانیا اشاره شده و آمده است که نهادهای امنیتی این کشور چندین طرح مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی کردهاند که میتواند امنیت جوامع، مخالفان و نهادهای عمومی را تهدید کند
