دو ناوشکن آمریکایی پس از عبور از موانع جمهوری اسلامی، از تنگه هرمز عبور کردند و وارد خلیج فارس شدند. این اقدام در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی با قایق‌های کوچک، موشک و پهپائ تلاش کرد مانع عبور آنها شود. مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که با موفقیت هر تهدید ورودی را رهگیری یا دفع کردند. در همین حال، سفیر آمریکا در سازمان ملل از وضعیت وخیم نرگس محمدی در زندان اوین خبر داد و خواستار آزادی فوری او شد. همچنین، انفجار در کشتی فله‌بر کره جنوبی در تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفته و دونالد ترامپ این حادثه را به حمله جمهوری اسلامی نسبت داد. شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال نیز از نقض آتش‌بس توسط ایران سخن گفت و خواستار پاسخ دونالد ترامپ شد. علاوه بر این، وزیر امور خارجه نیوزیلند و نخست‌وزیر کانادا حملات ایران به امارات متحده عربی را محکوم کردند. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که ادامه جنگ در خاورمیانه می‌تواند به افزایش تورم و وخامت وضعیت اقتصادی جهانی منجر شود. نشریه فارین‌افرز نیز به اختلافات فزاینده میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل اشاره کرد.

به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، دو ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده پس از عبور از موانع ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی ، از تنگه هرمز عبور کرده و وارد خلیج فارس شدند.

مقامات وزارت جنگ آمریکا که نخواستند نامشان اعلام شود، گفتند ناوهای یو‌اس‌اس تراکستون و یو‌اس‌اس میسون، که با هلیکوپترهای آپاچی و سایر هواپیماها پشتیبانی می‌شدند، در طول عبور با مجموعه‌ای از تهدیدات هماهنگ مواجه شدند. جمهوری اسلامی با قایق‌های کوچک، موشک و پهپائ کوشید مانع عبور این دو ناوشکن شود اما با وجود شدت حملات، هیچ یک از ناوهای آمریکایی مورد اصابت قرار نگرفتند.

مقامات نظامی گفتند اقدامات دفاعی، که با پشتیبانی هوایی تقویت شده بود، با موفقیت هر تهدید ورینی را رهگیری یا دفع کرد. آنها افزودند که هیچ پرتابه‌ای به کناوهای آمریکایی نرسید. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت: حکومت ایران سال‌هاست نرگس محمدی را به‌دلیل بیان حقیقت درباره بدرفتاری با زنان و مخالفان سیاسی، در سلول زندان بدنام اوین به زنجیر کشیده است.

اکنون وضعیت جسمی او رو به وخامت است و تهران مانع دسترسی فوری او به مراقبت‌های درمانی مورد نیازش می‌شود. او را به پزشکانش برسانید. همین حالا آزادش کنید. دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی اعلام کرد که در حال بررسی دقیق علت انفجاری است که در کشتی فله‌بر این کشور در تنگه هرمز رخ داده است.

یکی از مقامات کره جنوبی، سه‌شنبه در گفت‌وگوی تلفنی با خبرگزاری دولتی یان‌هپ گفت: علت آتش‌سوزی کشتی هنوز تایید نشده و به نظر می‌رسد تنها پس از انجام تحقیقات بیشتر (پس از یدک‌کشی بدنه کشتی به بندر) مشخص شود. گزارش‌ها حاکی است که سئول تاکنون برنامه‌ای برای برگزاری نشست‌های امنیتی، از جمله جلسه شورای امنیت ملی در ارتباط با این حادثه ندیده است.

این در حالی است که دونالد ترامپ انفجار را به حمله جمهوری اسلامی نسبت داده و گفته وقت آن است که کره جنوبی در عملیات هرمز شرکت کند. شورای سردبیری روزنامه وال‌استریت ژورنال، در یادداشتی با اشاره به حمله روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی نوشت تهران آتش‌بس را نقض کرده و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، باید به این اقدام پاسخ دهد و با توسل به زور تنگه هرمز را باز کند.

شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال نوشت آتش‌بس در خلیج فارس شکسته شده و مقصر آن حکومت ایران است. رییس‌جمهوری ترامپ اکنون باید تصمیم بگیرد که چگونه قصد دارد تنگه هرمز را بازگشایی کند: آیا در مذاکرات آنچه را تهران می‌خواهد بدهد یا از نیروی نظامی آمریکا برای عبور کشتی‌ها استفاده کند. روز یک‌شنبه، ترامپ طرح پروژه آزادی را برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه اعلام کرد.

این طرح که به‌عنوان یک ماموریت انسانی برای کمک به کشتی‌ها و خدمه‌ای که به‌اجبار در خلیج فارس گرفتار شده‌اند معرفی شد، در عین حال یک اقدام تاکتیکی برای شکستن محاصره اعمال‌شده از سوی جمهوری اسلامی و بازگرداندن جریان انرژی نیز بود. وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، سه‌شنبه با انتشار پستی در حساب ایکس خود نوشت: نیوزیلند حملات اخیر ایران به امارات متحده عربی را محکوم می‌کند. اقدامات ایران نقض آتش‌بس است و به روند مذاکرات صلح کمکی نمی‌کند.

او افزود: ما بار دیگر بر ضرورت فوری کاهش تنش‌ها تاکید می‌کنیم. ایران باید به تعهدات خود در قبال آتش‌بس پایبند بماند و به حقوق بین‌الملل، از جمله حمایت‌هایی که از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی می‌شود، احترام بگذارد. وزیر امور خارجه نیوزیلند نوشت: ما از ایران می‌خواهیم که دستیابی به یک توافق سیاسی برای یک راه‌حل دائمی جهت پایان دادن به این بحران را در اولویت قرار دهد. این درگیری از طریق پهپادها و موشک‌ها حل‌وفصل نخواهد شد.

مارک کارنی،‌نخست‌وزیر کانادا،‌ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حمله روز دوشنبه حمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را به‌شدت محکوم کرد. او نوشت: کانادا حملات موشکی و پهپادی بدون تحریک ایران علیه امارات متحده عربی را به‌شدت محکوم می‌کند. نخست‌وزیر کانادا افزود: ما در همبستگی با محمد بن زاید و مردم امارات متحده عربی ایستاده‌ایم و تلاش‌های دفاعی برای حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را تحسین می‌کنیم.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که تورم از همین حالا در حال افزایش است و در صورتی که جنگ در خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند و قیمت نفت به حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه برسد، اقتصاد جهانی می‌تواند با وضعیت بسیار وخیم‌تری روبه‌رو شود. او گفت ادامه جنگ به این معناست که سناریو مرجع این نهاد دیگر قابل تحقق نیست.

براساس این سناریو فرض بر آن بود که درگیری کوتاه‌مدت باشد و رشد اقتصادی جهانی تنها اندکی به ۳.۱ درصد کاهش یابد و تورم کمی به ۴.۴ درصد افزایش پیدا کند. مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول گفت که ادامه جنگ، پیش‌بینی قیمت نفت در حدود یا بالاتر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه، و افزایش فشارهای تورمی به این معناست که سناریو بدبینانه صندوق بین‌المللی پول عملاً در حال تحقق است.

نشریه فارین‌افرز، در تحلیلی به اختلافات فزاینده میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل درباره آینده خاورمیانه پرداخته و نوشته است این اختلافات تا آنجا پیش رفته که می‌توان از پایان تلاش‌ها برای حفظ و گسترش پیمان‌های ابراهیم سخن گفت. فارین‌افرز این تحلیل را با یک پرسش آغاز کرده است: در بهار ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی برای نخستین‌بار به‌طور مستقیم به خاک اسرائیل حمله و بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک به سوی دشمن خود شلیک کرد.

نیروهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن به‌سرعت آنها را رهگیری کردند. پیام برای پایتخت‌های خلیج فارس روشن بود: وقتی جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، پاسخ تحت رهبری آمریکا فوری و جمعی خواهد بود





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز ناوشکن‌های آمریکایی جمهوری اسلامی حمله ایران نرجس محمدی

United States Latest News, United States Headlines