هند پس از جلب موافقت ایران، دو کشتی حامل گاز مایع را از تنگه هرمز عبور داد. این اقدام در پی تلاش‌های دهلی نو برای آزادسازی محموله‌های گاز گرفتار شده در خلیج فارس و تأمین نیازهای انرژی خود صورت گرفته است.

داده‌های ردیابی نشان می‌د هند که هند ، پس از جلب موافقت ایران ، دو کشتی حامل گاز مایع را از تنگه هرمز عبور داده است. این اقدام نشان‌د هند ه تلاش‌های مداوم دهلی نو برای کاهش اثرات اختلالات به وجود آمده در تجارت گاز مایع ، پس از افزایش تنش‌ها در منطقه است. داده‌های ردیابی کشتی‌ها که توسط گروه بورس لندن و کپلر جمع‌آوری شده‌اند، روز دوشنبه نشان داد که نفتکش‌های گرین آشا و گرین سانفی، که با پرچم هند تردد می‌کنند، منطقه خلیج فارس را با محموله‌های حیاتی سوخت ترک کرده و به سمت هند در حرکت هستند.

طبق این اطلاعات، این دو نفتکش در حال حاضر در قسمت شرقی تنگه هرمز قرار دارند و به این ترتیب، تعداد کل نفتکش‌های گاز هندی که از زمان آغاز تنش‌ها با موفقیت از این تنگه عبور کرده‌اند، به 8 کشتی می‌رسد. در همین حال، نفتکش سوم به نام «جاگ ویکرام» همچنان در قسمت غربی تنگه منتظر است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دهلی نو به تدریج در تلاش است تا محموله‌های سرگردان گاز مایع خود را آزاد کند و چندین تانکر دیگر از جمله «سوالیک»، «ناندا دیوی» و «پین گس» نیز تاکنون به هند رسیده‌اند. این اقدامات نشان از اهمیت حیاتی گاز مایع برای اقتصاد هند و تلاش دولت برای مقابله با کمبودهای احتمالی دارد.\هند، به عنوان دومین واردکننده بزرگ گاز مایع در جهان، به شدت تحت تأثیر این اختلالات قرار گرفته و با فشار اقتصادی قابل توجهی روبرو شده است. دولت هند در تلاش است تا از شهروندان در برابر هرگونه کمبود احتمالی گاز پخت و پز محافظت کند و در همین راستا، اقدام به کاهش منابع اختصاص یافته به بخش‌های صنعتی کرده است. سال گذشته، هند ۳۳.۱۵ میلیون تن گاز پخت و پز مصرف کرد که حدود ۶۰ درصد آن از طریق واردات تأمین می‌شد. نکته قابل توجه این است که ۹۰ درصد از این واردات از خاورمیانه، منطقه‌ای که در حال حاضر با تنش‌های سیاسی و نظامی مواجه است، تأمین می‌شد. این وابستگی زیاد به واردات، هند را در برابر هرگونه اختلال در مسیرهای تجاری و تأمین سوخت بسیار آسیب‌پذیر کرده است. هند همچنان به بارگیری محموله‌های گاز مایع (LPG) بر روی کشتی‌های خالی خود که در منطقه خلیج فارس گرفتار شده‌اند، ادامه می‌دهد. از زمان آغاز تنش‌ها، دهلی نو در حال مذاکره با مقامات ایرانی بوده است تا به کشتی‌هایی که پیش از این در خلیج فارس گرفتار شده بودند، اجازه عبور امن از تنگه هرمز را بدهد. این مذاکرات نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این تنگه برای هند و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران است. تنگه هرمز که ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند، به دلیل تجاوزات مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، همچنان در کانون توجهات قرار دارد. مقامات ایرانی تأکید می‌کنند که این تنگه برای کشورهای دوست باز است و به کشتی‌های غیرمتخاصم اجازه عبور می‌دهند، به شرطی که از قبل با مقامات ایرانی هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.\تحولات اخیر در تنگه هرمز و عبور کشتی‌های هندی، گواهی بر پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و اهمیت حیاتی انرژی در عرصه بین‌المللی است. هند با توجه به وابستگی خود به واردات گاز مایع، تلاش می‌کند تا با دیپلماسی و مذاکره، امنیت تأمین انرژی خود را تضمین کند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد و هرگونه تحولی در این زمینه، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. افزایش قیمت مواد غذایی، انتشار پیش‌نویس توافق احتمالی بین ایران و آمریکا توسط رویترز و گزارش حملات هوایی به تأسیسات پتروشیمی در منطقه، همگی نشان از پیچیدگی‌های اوضاع در منطقه دارد. این مسائل، اهمیت یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک و ایجاد ثبات در منطقه را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این میان، نقش ایران در تضمین عبور امن کشتی‌ها و تعامل با کشورهای دوست، اهمیت ویژه‌ای دارد. تلاش‌های هند برای تأمین گاز مایع مورد نیاز خود، در این شرایط حساس، نیازمند هماهنگی‌های دقیق و اتخاذ استراتژی‌های بلندمدت است تا از بروز بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری شود





