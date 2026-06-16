عبور سه نفتکش و دو کشتی حامل کالای اساسی ایران از محاصره دریایی

منابع خبری از عبور سه نفتکش و دو کشتی حامل کالاهای اساسی ایران از محاصره دریایی خبر دادند. این تحول در پی تفاهم اولیه ایران و آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز صورت گرفته است.
پیگیری خبرنگار ما حاکی است که دقایقی پیش سه نفتکش و دو کشتی حامل کالاهای اساسی ایران از محاصره دریایی عبور کردند. این تحول در حالی رخ میدهد که مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره در جریان است.
یک منبع مطلع گفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اصرار داشت که بلافاصله پس از اعلام تفاهم، تنگه هرمز و محاصره همزمان باز شوند، اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفت و مقرر شد که روند بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای تفاهم در روز جمعه آغاز شود. ترامپ ابتدا در پست خود در فضای مجازی اعلام کرد که تنگه و محاصره همزمان باز شدهاند، اما پس از تذکر ایران از طریق میانجی پاکستانی، پست خود را اصلاح کرد و نوشت که تنگه هرمز بعد از روز جمعه بازگشایی خواهد شد.
این نشاندهنده پیچیدگی مذاکرات و حساسیت طرفین نسبت به اجرای تعهدات است. بر اساس بند سیزدهم تفاهمنامه، مذاکرات برای توافق نهایی پس از امضای تفاهمنامه و راستیآزمایی اجرای بندهای مربوط به رفع محاصره دریایی، شروع روند بازگشایی تنگه هرمز، آزادسازی بخشی از اموال ایران و اسقاط تحریمهای ایران در حوزه فروش نفت، پتروشیمی و مشتقات آغاز میشود. این موضوع نشان میدهد که تفاهم فعلی تنها یک گام اولیه است و مراحل بعدی نیازمند نظارت و اطمینان از اجرای تعهدات است.
ایران بر این باور است که هرگونه توافق نهایی باید شامل لغو کامل تحریمها و تضمینهای عینی باشد. عبور این نفتکشها و کشتیها از محاصره دریایی را میتوان نشانهای از پیشرفت در اجرای این تفاهم دانست، هرچند هنوز موانع جدی بر سر راه وجود دارد. این خبر در حالی منتشر میشود که بازارهای مالی ایران نیز تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار گرفتهاند، اما گزارش اصلی بر تحولات مرتبط با تنگه هرمز و محاصره دریایی متمرکز است.
به نظر میرسد طرفین در تلاش برای حفظ آرامش و پیشبرد مذاکرات هستند، اما اختلافات بر سر زمانبندی و نحوه اجرا همچنان پابرجاست. عبور این محمولهها از محاصره میتواند به کاهش فشار بر اقتصاد ایران کمک کند، اما موفقیت نهایی به اجرای کامل تعهدات بستگی دارد. در مجموع، این تحول گامی مثبت در مسیر دیپلماسی تلقی میشود، اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به توافق نهایی باقی است
ایران نفتکش تنگه هرمز محاصره دریایی توافق