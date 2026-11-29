نرخ دلار در بازار آزاد تهران به ۳۰۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسید و شاخص تورم ۸۹ درصد شد. همزمان ایران قراردادهای گازی خود را با ترکیه تمدید کرد.

بهای دلار در بازار آزاد تهران در روز یکشنبه هشتم آذرماه موفق شد از مرز روانی ۳۰۰ هزار تومان عبور کند. بر اساس ثبت ساعت ۱۱:۰۵ در سامانه "الان چند"، هر دلار آمریکا با قیمت ۳۰۱ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. این رقم نسبت به روز گذشته افزایش ۱۳۰۰ تومانی و معادل حدود ۰.۴۳ درصد را نشان می‌دهد. پیش از این لحظه، نرخ فروش در همین سامانه ۲۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان ثبت شده بود.

شدت گرفتن نوسانات نرخ دلار در هفته اخیر

مقایسه دقیق آمارها نشان می‌دهد که نرخ فروش دلار از چهارم تا هشتم آذرماه بیش از ۱۰ هزار تومان رشد داشته است. در چهارم آذر، سامانه "الان چند" ساعت ۱۶:۲۰ نرخ فروش دلار را ۲۹۰ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام کرده بود. با این حساب، افزایش ۱۰ هزار و ۳۵۰ تومانی در چهار روز، معادل حدود ۳.۶ درصد افزایش را به همراه داشته است. نرخ صبح روز هشتم آذر، هزار و ۲۰۰ تومان بالاتر از سقف محدوده ۲۹۹ هزار تومانی بود.

Also read گزارش واشنگتن پست: استفاده غیرمجاز ایران و آمریکا از استارلینک

واکنش‌ها به نوسانات ارزی و کاهش ذخایر ارزی

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، ششم آذر با اذعان به کاهش درآمد نفتی و دشواری انتقال منابع ارزی، اعلام کرد این بانک برای مهار نوسانات آماده مداخله در بازار است. روز بعد، بانک مرکزی محدودیت دسترسی شش صرافی رمزارز به برداشت غیرحضوری را اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، مواضع مقامات ایرانی را متناقض دانست و هشدار داد که با وجود ادعای ذخایر بالا، قیمت گوشت، مرغ و مسکن از توان خرید شهروندان خارج شده است.

تحلیل شاخص تورم و هزینه‌های خانوارها

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت برای خانوارهای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر در مهر ماه سال جاری، با ۸۹ درصد افزایش نسبت به مهر ماه سال گذشته مقایسه شد. این رقم نشان می‌دهد خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات امسال بسیار پرهزینه‌تر از سال گذشته است. تورم سالانه نیز با ۷۶.۸ درصد تغییر در میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به مهر، فشار سنگینی را بر معیشت جامعه تحمیل کرده است.

تغییرات نرخ ارزهای دیگر و بازار رمزارزها

همزمان با جهش دلار، سایر ارزها نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. نرخ فروش یورو در ساعت ۱۱ هشتم آذر به ۳۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که ۹ هزار تومان افزایش نسبت به چهارم آذر محسوب می‌شود. پوند بریتانیا نیز از ۳۷۷ هزار و ۷۰۰ تومان به ۳۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. ارزش تتر نیز به دلیل وابستگی به دلار، تحت تاثیر همزمانی این نوسانات قیمت‌گذاری شد.

تمدید قرارداد گازی و تنوع بخشیدن به تامین انرژی ترکیه

در بخش انرژی، ایران و ترکیه قرارداد گازی خود را تمدید کردند. این توافق ۲۵ ساله اولیه در ماه ژوئیه به پایان رسیده بود و با این تمدید، ترکیه یکی از منابع تامین گاز خود را حفظ می‌کند. با این حال، ترکیه در دهه گذشته منابع خود را متنوع کرده و واردات گاز از ایران در سال ۲۰۲۵ به چهارمین رتبه پس از روسیه و جمهوری آذربایجان سقوط کرد. آمارها نشان می‌دهد ۷.۷ میلیارد مترمکعب از ۵۸.۴ میلیارد مترمکعب واردات ترکیه، از ایران تامین شده است.