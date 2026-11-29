با عبور دلار از مرز ۳۰۰ هزار تومان، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسید. شهروندان از ناتوانی در درمان و خشم از اظهارات همتی و بسنت گلایه دارند.

نرخ دلار در بازار آزاد تهران در روز یکشنبه هشتم آذر ماه از مرز ۳۰۰ هزار تومان عبور کرد و به رقم ۳۰۵ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. این افزایش قیمت تنها در مدت چهار روز، بیش از ۱۴ هزار تومان رشد داشته است. این رویداد اقتصادی باعث تشدید فشارهای معیشتی بر شهروندان و ایجاد خشم عمومی نسبت به اظهارات اخیر مقامات شده است.

مقایسه پیش‌بینی‌های همتی و بسنت درباره اقتصاد

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، حدود سه ماه پیش هم‌زمان با عبور دلار از ۲۰۰ هزار تومان، زمستان سختی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود. در پاسخ به هشدارهای بسنت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با استناد به ضرب‌المثل "جوجه را آخر پاییز می‌شمارند"، از توانایی دولت در مهار نوسانات خبر داده بود.

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اما با گذشت ۹۰ روز و رسیدن نرخ ارز به بالای ۳۰۰ هزار تومان، شهروندان این وعده‌ها را بی‌پایه می‌دانند. همتی در تاریخ چهارم آذر، با وجود افزایش نرخ دلار به بیش از ۲۹۰ هزار تومان، ادعا کرده بود که بازار ارز در دو ماه گذشته ثبات نسبی داشته است. مردم این ادعا را با واقعیت بازار مقایسه کرده و می‌گویند هنوز پاییز تمام نشده و در حال نابودی هستند.

تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد و گرانی تجهیزات پزشکی

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در ماه مهر به ۸۸.۷ درصد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های خانوادگی است. بسیاری از شهروندان گزارش می‌دهند که توانایی تامین هزینه‌های درمانی و دارویی را از دست داده‌اند.

یک دندانپزشک در پیامی به خبرگزاری ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که تعادل بین هزینه‌های دلاری تجهیزات و درآمدهای ریالی کاملاً بر هم خورده است. او اشاره کرد که تعرفه‌ها سالی یک‌بار ابلاغ می‌شوند اما هزینه مواد اولیه دلاری است. این عدم تعادل باعث شده تا نه پزشکان توان ادامه کار را داشته باشند و نه بیماران توان مراجعه به مطب را.

گزارش‌های دیگری نیز از ناتوانی بیماران در خرید داروهای تجویزشده منتشر شده است. یک بیمار پس از اطلاع از قیمت داروها، از داروساز خواست تنها نیمی از داروها را در اختیارش قرار دهد. همچنین قیمت یک قطره ساده مسکن دندان‌درد که ۱۵ هزار تومان بود، به ۲۶۰ هزار تومان رسیده است. برخی شهروندان مرگ دو کودک در سیرجان را نیز مستقیماً به ناتوانی در تامین هزینه‌های درمان و گرانی داروها مرتبط دانسته‌اند.

تعطیلی کسب‌وکارها و ناامیدی جوانان از آینده

افزایش نرخ ارز منجر به تعطیلی بخش زیادی از کسب‌وکارهای کوچک شده است. یک مغازه‌دار در پیامی به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد که با توجه به وضعیت دلار، مجبور شده کارگران را به خانه بفرستد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. او معتقد است ضرر بسته بودن مغازه، کمتر از ضرر فعالیت با این شرایط است.

در بخش دیگر، جوانان و دانشجویان از ناامیدی مطلق نسبت به آینده صحبت می‌کنند. یک دانشجوی کلاس قبل از ورود به دانشگاه اعلام کرد که تمام پس‌انداز خانواده صرف تهیه مواد غذایی شده و توانایی خرید لباس یا کفش را ندارد. او می‌ترسد که به دلیل کمبود پول، نتواند تحصیلاتش را ادامه دهد و پدرش شرمنده شود.

یک مرد ۲۳ ساله نیز با اشاره به توصیه مسئولان به ازدواج، پرسید که با دلار ۳۰۰ هزار تومانی چگونه می‌توان ازدواج کرد. او می‌گوید آرزوی خرید ماشین یا یک زندگی عادی فراموش شده و جوانان تنها محاسبه می‌کنند از کدام نیاز ضروری بگذرند. برخی شهروندان نیز گزارش داده‌اند که کالاهایی مانند روغن خوراکی و حتی روغن ماشین با قیمت‌هایی معادل دلار ۵۰۰ هزار تومانی به فروش می‌رسد. مهدی یوسف‌خانی، دبیر انجمن کشتارگاه طیور نیز در تاریخ هشتم آذر اعلام کرد که قیمت هر کیلو مرغ زنده در مرغداری به ۲۶۰ هزار تومان رسیده است.