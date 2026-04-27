وزیر خارجه ایران در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگاران به سفرهای اخیر خود به روسیه، پاکستان و عمان اشاره کرد و گفت که این سفرها فرصت مناسبی برای بررسی تحولات اخیر و هماهنگیهای دوجانبه فراهم آورد. وی همچنین به نقش مهم پاکستان در میانجیگری مذاکرات ایران و آمریکا و اهمیت هماهنگیهای ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز اشاره کرد.
عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگاران عنوان کرد که ایران و روسیه همواره مشورتهای نزدیک و مستمری در خصوص مسائل منطقهای و بینالمللی داشتهاند.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه، پاکستان و عمان، اظهار داشت که این سفرها فرصت مناسبی برای بررسی تحولات اخیر و هماهنگیهای دوجانبه فراهم آورد. عراقچی گفت: در دوره اخیر، به دلیل جنگ تحمیلی رمضان، فاصلهای در دیدارها ایجاد شده بود، اما با توجه به تحولات جاری، ضروری بود که با دوستان روس خود در مورد آخرین وضعیت و تحولات مرتبط با جنگ گفتوگو کنیم.
وزیر خارجه کشورمان همچنین به سفرهای خود به پاکستان و عمان اشاره کرد و گفت: سفر به پاکستان به دلیل نقش مهم این کشور در میانجیگری مذاکرات ایران و آمریکا ضروری بود. وی افزود: در روند مذاکرات، رویکردهای نادرست و زیادهخواهیهای آمریکا باعث شد که مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفتها به اهداف خود نرسد. بنابراین، لازم بود که با دوستانمان در پاکستان در مورد وضعیت فعلی مشورت کنیم.
عراقچی در ادامه گفت: مشورتهای خوبی با مسئولان پاکستان داشتیم و درباره مسیر و شرایط ادامه مذاکرات صحبت کردیم. چهل روز مقاومت قهرمانانه مردم ایران باید باعث شود که بتوانیم حقوق مردم ایران را استیفا و منافع کشور را تامین کنیم. وی همچنین به سفر خود به عمان اشاره کرد و گفت: عمان کشوری دوست و نزدیک است و مواضع بسیار خوبی در این جنگ داشته است.
لازم بود دیداری داشته باشیم تا روابط گستردهتری با همسایگانمان به خصوص در حوزه خلیج فارس ایجاد شود و بتوانیم مشکلات موجود را مدیریت کنیم. عراقچی تاکید کرد: ما و عمان دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستیم و عبور امن از این تنگه موضوعی مهم و جهانی است. بنابراین، هماهنگیهای نزدیکی میان ایران و عمان برای تأمین منافع مشترک ضروری است.
وی در پایان گفت: الحمدالله اشتراک نظر زیادی میان ایران و عمان وجود دارد و توافقاتی نیز حاصل شده که مشورتها در سطوح کارشناسی ادامه یابد
