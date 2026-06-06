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عارف: گمرک باید در چهارچوب مدیریت یکپارچه و با ارتقای فناوری‌های نوین در مسیر رشد اقتصادی پیش رود

Politics News

عارف: گمرک باید در چهارچوب مدیریت یکپارچه و با ارتقای فناوری‌های نوین در مسیر رشد اقتصادی پیش رود
گمرکمدیریت یکپارچهفناوری‌های نوین
📆6/6/2026 7:16 PM
📰SharghDaily
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معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید از گمرک، بر ضرورت مدیریت یکپارچه، استفاده از فناوری هوشمند و تقویت ظرفیت‌های کریدورهای شمال‑جنوب و شرق‑غرب تأکید کرد و تجربیات جنگ تحمیلی را مبنای اصلاح قوانین گمرکی اعلام نمود.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در بازدیدی نظیر از گمرک جمهوری اسلامی ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گمرک و مدیران ارشد این نهاد برگزار شد، مراتب تشکر و تقدیر خود را از عملکرد بی‌نظیر گمرک در زمان جنگ تحمیلی اعلام کرد.

او تاکید کرد که گمرک در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نقش کلیدی و حاکمیتی ایفا می‌کند و هیچ‌گاه بحث واگذاری این نهاد از زیر سلطه دولت مطرح نبوده است. عارف با اشاره به تصمیم دولت چهاردهم برای ادامه فعالیت گمرک تحت سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد که دولت به مدیریت یکپارچه گمرک باور دارد و معتقد است طرح مدیریت چندگانه نه تنها هم‌افزایی مطلوبی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند اقدامات مختلف دستگاه‌های اجرایی را خنثی سازد

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گمرک مدیریت یکپارچه فناوری‌های نوین کریدورهای تجاری تجارب جنگ تحمیلی

 

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