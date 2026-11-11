عارف تمرکز بر اصلاح صنعت دارو و کاهش مداخلات دولتی

مساعد اول رئیس‌جمهور محمدرضا عارف، با تأکید بر دسترسی عادلانه به دارو، طرحی جهت کاهش مداخله دولتی در تولید، تأمین و توزیع دارو را رونما کرد.

در جلسه‌ای که در این شهر برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهور محمدرضا عارف با حضور دست‌اندرکاران بخش سلامت و جامعه داروسازان، برنامه‌ای جهت اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی صنعت دارو را معرفی کرد. عارف تأکید کرد که هدف اصلی دولت، تأمین داروهای باکیفیت در دسترس مردم و کاهش انحصارهای مالیاتی است.

اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی

عارف گفت که دولت بر تسهیلگر بودن در همه مراحل از واردات مواد اولیه تا تولید، توزیع و تحویل دارو عمل خواهد کرد. او مستقیماً اشاره کرد که مداخلات غیرضروری و پیچیده اداری باید کاهش یابد تا فعالان این حوزه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تولیدی کشور، فعالیت خود را توسعه دهند.

Also read سولانژ الکساندر، فرمانده زن مقاومت فرانسه درگذشت

در این راستا، عارف خواستار تدوین "سند راهبردی دارو" شد که مسیر آینده صنعت را مشخص کند و قوانین را ساده‌سازی نماید. او اظهار داشت که کاهش مداخلات می‌تواند زمینه رشد صنعت دارو و افزایش ارزش افزوده آن را فراهم کند.

نظارت و مسئولیت‌پذیری دولتی در بازار دارو

عارف تأکید کرد که نظارت بر بازار از وظایف حاکمیتی دولت است، اما آمادگی دارد این وظیفه را به اتحادیه داروسازان واگذار کند. او توضیح داد که دولت باید از جهش بی‌دلیل قیمت‌ها جلوگیری کند و در عین حال، حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را رعایت نماید.

علاوه بر این، او خواستار حذف بروکراسی غیرضروری و پیچیده شد تا فرآیندهای تولید، تأمین مواد اولیه و عرضه محصولات دارویی با موانع کمتری مواجه شوند. او گفت، "نقصهای واردشده در دوران جنگ، نیاز به نوسازی و بهسازی این صنعت دارد و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده باید به همراه ارتقای کیفیت و فناوری‌های پیشرفته باشد."

تحلیل مخاطرات و راهکارهای آینده

عارف به وابستگی اندک به واردات مواد اولیه اشاره کرد و گفت که باید برای این وابستگی چاره‌اندیشی شود تا کمبود مواد اولیه موجب کمیاب شدن دارو در کشور نشود. او پیشنهاد داد که تولید مواد اولیه باکیفیت در داخل کشور تقویت شود و ظرفیت‌های داخلی برای حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو افزایش یابد.

در آخر، او بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای مشورتی دارو باور داشت تا مسائل و مشکلات این صنعت به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری شود. با تمجید از عملکرد در دو جنگ تحمیلی اخیر، عارف تأکید کرد که داروسازان در شرایط جنگی توانستند داروی مورد نیاز کشور را تأمین کنند و این نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه بخش داروسازی کشور است.