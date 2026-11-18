تحلیل تغییرات قدرت در ابوظبی پس از مرگ شیخ زاید و تثبیت جایگاه محمد بن زاید از طریق تقویت روابط امنیتی با ایالات متحده و خرید تسلیحات.

پس از رحلت شیخ زاید در نوامبر ۲۰۰۴، شیخ خلیفه شورای کلیدی کنترل بودجه ابوظبی را بازسازی کرد. این تغییرات ساختاری با ورود اعضای جدید خاندان حاکم و کنار گذاشتن بستگان سالخورده‌ای که از به قدرت رسیدن زاید و تأسیس فدراسیون حمایت می‌کردند، انجام شد. نویسنده معتقد است این ترتیبات جدید به تثبیت نفوذ محمد بن زاید کمک کرد. محمد بن زاید به تدریج به حاکم واقعی ابوظبی تبدیل شد. حضور عمومی شیخ خلیفه روز به روز کاهش می‌یافت. سکته مغزی خلیفه در سال ۲۰۱۴، آغاز مرحله جدیدی بود.

مدیریت امارات و تقویت ناتو آمریکا

بر اساس روایت کتاب، پس از سکته مغزی خلیفه در سال ۲۰۱۴، محمد بن زاید عملاً اداره امارات را در دست گرفت. این اتفاق سال‌ها پیش از آن رخ داد که او رسماً به ریاست این فدراسیون برسد. کتاب روند ظهور محمد بن زاید را با افزایش خرید تسلیحات آمریکایی از سوی امارات مرتبط می‌داند. این خریدها شامل جنگنده‌ها و سامانه‌های دفاع موشکی بود. ایجاد توان بازدارندگی در برابر ایران در اولویت قرار داشت. امارات متحده عربی همکاری‌های امنیتی خود را با دولت جورج دبلیو بوش گسترش داد.

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حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تغییراتی در رویکرد امنیتی منطقه ایجاد کرد. محمد بن زاید یک تیپ از نیروهای اماراتی را به افغانستان اعزام کرد. این نیروها در کنار نیروهای آمریکایی و غربی در عملیات علیه طالبان مشارکت کردند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد ابوظبی به همسویی با غرب بود. امارات متحده عربی جایگاه خود را نزد مقام‌های آمریکایی تقویت کرد.

جنگ عراق و موازنه‌های منطقه‌ای

حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، فرصت جدیدی برای امارات فراهم کرد. امارات متحده عربی در تأمین مالی گروه‌های مورد حمایت آمریکا مشارکت کرد. همچنین در تشکیل دولت جدید عراق دست داشت. این حمایت از سیاست‌های واشنگتن در منطقه، جایگاه ابوظبی را نزد مقام‌های آمریکایی تقویت کرد. نویسنده به مشارکت نیروهای اماراتی در عملیات مشترک با آمریکا اشاره می‌کند. این عملیات‌ها در سومالی، کوزوو و افغانستان انجام شد.

این اقدامات بخشی از تلاش ابوظبی برای تثبیت جایگاه خود بود. ابوظبی می‌خواست به عنوان شریکی نظامی قابل اعتماد شناخته شود. محمد بن زاید به دنبال یک رابطه ائتلافی سنتی با ایالات متحده نبود. او می‌خواست جایگاهی به دست آورد که از نظر احترام در واشنگتن، با موقعیت عربستان سعودی قابل مقایسه باشد. از نظر سطح حمایت امنیتی آمریکا، این جایگاه با اسراییل قابل مقایسه بود.

هشدارها درباره انتخابات و اسلام سیاسی

محمد بن زاید سال‌ها به مقام‌های آمریکایی هشدار می‌داد که جوامع عربی آمادگی پذیرش دموکراسی را ندارند. او معتقد بود برگزاری انتخابات به قدرت‌گیری جریان‌های اسلام‌گرای سیاسی منجر خواهد شد. این جریان‌ها شامل اخوان‌المسلمین در مصر، حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان بودند. پیروزی اخوان‌المسلمین در انتخابات مصر در سال ۲۰۱۲، دلیلی برای درستی هشدارهای پیشین او بود. نویسنده این تحول را نقطه عطفی معرفی می‌کند.

این نقطه عطف باعث شد رهبری امارات از هشدارهای دیپلماتیک به سمت مداخله مستقیم حرکت کند. کتاب توضیح می‌دهد که محمد بن زاید در جریان بهار عربی، با دو تهدید همزمان روبه‌رو بود. نخست، قدرت‌گیری جریان‌های اسلام سیاسی از طریق انتخابات بود. دوم، احتمال بهره‌برداری ایران از ناآرامی‌های منطقه‌ای برای گسترش نفوذ خود در منطقه بود. تلگراف‌های دیپلماتیک ایالات متحده، نگرانی محمد بن زاید را نشان می‌دهند.

استراتژی بازدارندگی در برابر ایران

تلگراف‌های دیپلماتیک ایالات متحده که نویسنده به آن‌ها استناد کرده، نشان می‌دهند محمد بن زاید عمیقاً نگران احتمال حمله ایران به امارات متحده عربی بوده است. این نگرانی، محرک اصلی خرید هواپیماها و سامانه‌های دفاع موشکی آمریکایی بود. این خریدها بخشی از تلاش ابوظبی برای جلوگیری از وقوع چنین سناریویی محسوب می‌شدند. نویسنده اشاره می‌کند که محمد بن زاید در سال ۲۰۱۳ با محمد بن سلمان، شاهزاده سعودی، همکاری کرد.

هدف از این همکاری، مهار پیامدهای بهار عربی بود. همچنین تغییر موازنه قدرت در کشورهایی که شاهد تحولات سیاسی بودند، از دیگر اهداف مشترک بود. محمد بن زاید با استفاده از این ائتلاف، تلاش کرد تا امنیت امارات را در برابر تهدیدات منطقه‌ای افزایش دهد. او با ترکیب همکاری‌های امنیتی با آمریکا و خرید تسلیحات پیشرفته، موقعیت استراتژیک ابوظبی را تقویت کرد. این اقدامات نشان‌دهنده نگاه بلندمدت او به امنیت ملی بود.