ظرفیت پنهان ذخایر نفتی ایران؛ پاسخی به تهدیدات ترامپ

تحلیل‌ها نشان می‌دهد ایران با استفاده از مخازن زیرزمینی و شناور، توانایی ذخیره‌سازی نفت برای حداقل یک ماه را دارد و در برابر ضرب‌الاجل‌های ترامپ مقاوم است.

تهدیدات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر تعیین ضرب‌الاجل سه روزه برای زیرساخت‌های نفت ی ایران ، بار دیگر توجه‌ها را به توانایی و آمادگی جمهوری اسلامی در مواجهه با این‌گونه فشارها معطوف کرده است.

تحلیل‌های انجام شده توسط شرکت تانکرترکرز، که در زمینه رصد و تحلیل داده‌های مربوط به نفتکش‌ها و ذخایر نفتی فعالیت می‌کند، نشان می‌دهد که معماری ذخیره‌سازی نفت ایران بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد و محدود به پایانه‌های شناخته‌شده‌ای مانند جزیره خارک نمی‌شود. این یافته‌ها، در واقع، یک لایه پنهان از ظرفیت‌های ایران را آشکار می‌سازد که رصد و هدف قرار دادن آن را برای دشمنان بسیار دشوار می‌کند.

ایران با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و پیشگیرانه، از مخازن زیرزمینی گسترده‌ای برای ذخیره میعانات گازی استفاده می‌کند. این مخازن، که در عمق زمین قرار دارند، عملاً امکان رصد ماهواره‌ای دقیق ذخایر نفتی ایران را از بین می‌برند. این امر، به ایران اجازه می‌دهد تا حجم قابل توجهی از نفت و میعانات گازی را به صورت امن و پنهان ذخیره کند و در صورت نیاز، از آن برای حفظ تداوم صادرات و تامین نیازهای داخلی استفاده نماید.

علاوه بر این، ایران از نفتکش‌های بسیار بزرگ (VLCC) به عنوان مخازن شناور نیز بهره می‌برد. این نفتکش‌ها، با ظرفیت ذخیره‌سازی بالغ بر ۱۲۰ میلیون بشکه نفت، انعطاف‌پذیری بالایی به شبکه توزیع نفت ایران می‌بخشند و امکان جابجایی و استقرار سریع ذخایر را فراهم می‌کنند. این ترکیب از مخازن زیرزمینی و شناور، یک سیستم ذخیره‌سازی چندلایه و مقاوم ایجاد کرده است که در برابر حملات احتمالی و تحریم‌ها، بسیار پایدار است.

بر اساس برآوردهای انجام شده، در صورت تداوم شدیدترین حالت محاصره نفتی، ایران ظرفیت ذخیره‌سازی مداوم برای حداقل یک ماه را داراست. این بدان معناست که ایران می‌تواند حتی در شرایطی که صادرات نفت به طور کامل متوقف شود، به تامین نیازهای خود ادامه دهد و از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند.

این توان لجستیکی و زیرساختی، در کنار تجربه موفق ایران در مقابله با سیاست «فشار حداکثری» در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، نشان‌دهنده یک واقعیت کلیدی است: ایران توانایی مدیریت فشار و خنثی‌سازی تهدیدات ترامپ را دارد. در دوره تحریم‌های شدید دوران ترامپ، صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت، اما به طور کامل متوقف نشد. این امر، نشان‌دهنده وجود یک شبکه پیچیده و پنهان برای فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها بود.

ساختار مویرگی فروش نفت ایران و زیرساخت‌های پنهان آن، ایران را به بازیگری تبدیل کرده است که برخلاف تصورات، در برابر ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌مدت و تهدیدات نمایشی دچار فروپاشی عملیاتی نمی‌شود. این پایداری، ریشه در ترکیب تجربه تحریمی طولانی‌مدت و توزیع راهبردی ذخایر نفتی دارد. ایران آموخته است که چگونه در شرایط تحریم، اقتصاد خود را مقاوم‌سازی کند و از منابع خود به طور موثر استفاده نماید.

این تجربه، به ایران کمک می‌کند تا در برابر تهدیدات جدید نیز ایستادگی کند و منافع ملی خود را حفظ نماید. در نهایت، باید گفت که تهدیدات ترامپ، هرچند جدی به نظر می‌رسند، اما در برابر توانایی‌ها و آمادگی‌های ایران، چندان تاثیرگذار نخواهند بود





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران ترامپ نفت ذخایر نفتی تحریم تانکرترکرز مخازن زیرزمینی نفتکش فشار حداکثری

United States Latest News, United States Headlines