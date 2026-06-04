رهبر کره شمالی اعلام کرده است تولید مواد هسته‌ای قابل استفاده در ساخت سلاح‌های اتمی در پنج سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته و برنامه‌ای بلندپروازانه برای تسریع بیشتر اجرایی است.

کیم jong اون رهبر کره شمالی اعلام کرد میزان تولید مواد هسته‌ای قابل استفاده در ساخت سلاح‌های اتمی طی پنج سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.

وی در بازدید از یک تأسیسات تولید مواد هسته‌ای جدید که وارد مرحله بهره‌برداری شده، بر تداوم و تسریع برنامه هسته‌ای کشورش تأکید کرد و از وجود برنامه‌ای بلندپروازانه برای توسعه سریع‌تر ظرفیت‌های هسته‌ای خبر داد. رهبر کره شمالی دستاوردهای اخیر را تحolí شگفت‌انگیز و تاریخی خواند و اعلام کرد که پیونگ‌یانگ در مسیر ارتقای توانمندی‌های راهبردی خود با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد. او همچنین بر لزوم تقویت توان بازدارندگی کشور برای دفاع در برابر تهدیدات احتمالی تأکید کرد.

کره شمالی همواره سیاست حفظ زرادخانه هسته‌ای را مسیر بازگشت‌ناپذیر خود می‌داند. این کشور در سال ۱۹۹۳ از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شد و از آن زمان شش آزمایش هسته‌ای انجام داده که منجر به تحریم‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل شده است. مواضع Kissingen احتمال افزایش تنش‌های امنیتی در شبه‌جزیره کره و منطقه شرق آسیا را افزایش می‌دهد





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