طوفان شدید در ساحل شرقی آمریکا باعث قطعی برق نزدیک به یک میلیون مشترک، لغو بیش از ۴۵۰ پرواز و تعویق رژه شکرگزاری میسیز شد. وضعیت جوی در این ایالت‌ها همچنان ناپایدار است.

طوفان شدید روز پنج‌شنبه ۲۶ نوامبر، برابر با ۵ آذر، بخش بزرگی از ساحل شرقی آمریکا را درنوردید و در م قطعی برق نزدیک به یک میلیون مشترک را قطع کرد. این پدیده جوی هم‌زمان با لغو بیش از ۴۵۰ پرواز و به تعویق افتادن رژه روز شکرگزاری "میسیز" در نیویورک ، حاکمیت خود را بر منطقه تحمیل نمود. به گزارش رویترز، تندبادهایی با سرعت حداکثر ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت، درختان و خطوط برق را سرنگون کردند و بارش شدید نیز باعث آب‌گرفتگی مناطق ساحلی شد.

توزیع جغرافیایی قطعی برق و آمار دقیق

داده‌های وب‌سایت "پاورآوتیج" نشان داد شمار مشترکان بدون برق از ۹۶۱ هزار در ساعت ۷:۳۰ شب به وقت شرق آمریکا، تا حدود ساعت ۱۰ شب به بیش از ۹۰۸ هزار کاهش یافت. بیشترین قطعی‌ها در پنسیلوانیا و نیوجرسی ثبت شد که به‌ترتیب بیش از ۲۰۷ هزار و ۱۷۹ هزار مشترک برق نداشتند. این رقم در مریلند ۱۳۹ هزار، در ویرجینیا ۱۰۶ هزار، در میزوری ۱۰۰ هزار و در ایالت نیویورک بیش از ۶۸ هزار مشترک بود.

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این آمار دقیق نشان‌دهنده شدت تمرکز خسارات در ایالت‌های شمالی و مرکزی ساحل آتلانتیک است. مدیران شرکت‌های توزیع برق در این مناطق با چالش بازیابی زیرساخت‌ها مواجه هستند که زمان‌بر خواهد بود. کاهش جزئی آمار قطع برق در ساعات پایانی روز نشان‌دهنده تلاش‌های فنی در حال انجام است، اما همچنان صدها هزار نفر از خدمات اولیه محروم‌اند.

تأثیر بر حمل‌ونقل هوایی و تعطیلی رژه میسیز

وب‌سایت رهگیری پرواز "فلایت‌اوِر" اعلام کرد روز پنج‌شنبه ۴۵۴ پرواز مرتبط با آمریکا لغو شد و دو هزار و ۴۱۱ پرواز با تاخیر روبه‌رو شد. فرودگاه‌های اصلی مناطق واشینگتن و نیویورک از جمله فرودگاه‌هایی بودند که بیشترین اختلال را تجربه کردند. اداره مدیریت بحران نیویورک اعلام کرد سرعت تندباد بعدازظهر پنج‌شنبه در فرودگاه لاگواردیا به حدود ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

مقام‌ها پیش‌تر صدمین دوره رژه سالانه روز شکرگزاری "میسیز" را که قرار بود پنج‌شنبه در نیویورک برگزار شود، به‌دلیل خطر طوفان به تعویق انداخته بودند. به گزارش رویترز، این نخستین بار بود که زمان برگزاری رژه به‌دلیل شرایط جوی شدید تغییر کرد. این تصمیم نمادی از اولویت‌دهی به ایمنی عمومی بر سنت‌های بلندمدت شهری در برابر بلایای طبیعی است.

پیش‌بینی سازمان ملی هواشناسی و اعانات ترامپ

سازمان ملی هواشناسی آمریکا اعلام کرد وزش باد شدید از سمت دریا، هم‌زمان با مدهای بسیار بلند، به آب‌گرفتگی مناطق مسکونی کم‌ارتفاع در بخش‌هایی از ساحل شرقی انجامید. این سازمان پیش‌بینی کرد با حرکت شدیدترین بارش‌ها و تندبادها به سمت نیوانگلند، وضعیت ایالت‌های میانی ساحل اقیانوس اطلس در طول شب بهتر شود. برای روز جمعه نیز در بخش‌هایی از ساحل شرقی تندبادهایی با سرعت حدود ۴۰ تا ۵۶ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شد.

در خبری جداگانه، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت پس از طوفان‌ها و سیلاب‌های شدید در فلوریدا، حدود ۱۰۰ میلیون دلار کمک فدرال به این ایالت را تصویب کرده است. به گفته او، این مبلغ بودجه‌ای را هم در بر می‌گیرد که پیش‌تر در ارتباط با طوفان "ایسایاس" تصویب شده بود. این اعانه‌ها نشان‌دهنده تعامل سیاستمداران با بحران‌های محیطی در نقاط مختلف جغرافیایی کشور است.