طوفان انتقادات در آنکارا علیه سفیر آمریکا؛ اظهارات جنجالی درباره نظام سلطنتی

اظهارات تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه مبنی بر کارآمدی نظام‌های سلطنتی در خاورمیانه، موجی از خشم سیاسی و درخواست برای اخراج او از ترکیه را به همراه داشت.

سخنان جنجالی تام باراک ، سفیر ایالات متحده در ترکیه ، در جریان مجمع دیپلماسی آنتالیا، موجی از خشم و انتقادات گسترده را در محافل سیاسی و اجتماعی این کشور برانگیخته است. آقای باراک در اظهاراتی بحث‌برانگیز، نظام‌های سلطنتی و حکومت‌های مبتنی بر قدرت متمرکز را به عنوان کارآمدترین مدل حکومتی برای کشورهای خاورمیانه معرفی کرد و این نوع ساختار را برای منطقه مناسب‌تر از مدل‌های دموکراتیک دانست.

وی با تأکید بر اینکه خاورمیانه تنها زبان قدرت را می‌فهمد، از مفاهیمی همچون پادشاهی‌های خیرخواه حمایت کرد که این سخنان بلافاصله با واکنش تند مخالفان دولت و فعالان سیاسی ترکیه مواجه شد. منتقدان معتقدند که این دیدگاه، توهینی آشکار به ارزش‌های دموکراتیک و هویت جمهوری‌خواهانه ترکیه محسوب می‌شود. در واکنش به این سخنان، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت، خواستار اخراج فوری تام باراک و اعلام او به عنوان عنصر نامطلوب در خاک ترکیه شد. اوزل تأکید کرد که تا زمانی که سفیر آمریکا بابت این اظهارات توهین‌آمیز که کرامت مردم ترکیه را نشانه رفته است عذرخواهی نکند، هیچ جایگاهی در مناسبات دیپلماتیک این کشور نخواهد داشت. در همین حال، سایر شخصیت‌های سیاسی و تحلیلگران مستقل نیز با ادبیاتی تند، سفیر آمریکا را به ترویج استعمار نوین متهم کردند. فاتح اربکان، رهبر حزب رفاه نو نیز این سخنان را تلاشی برای تغییر ماهیت سیاسی منطقه و بازگشت به دوران پیش از دموکراسی توصیف کرد. تحلیلگران بر این باورند که رویکرد باراک، نشان‌دهنده تغییر جهت سیاست‌های واشنگتن در قبال خاورمیانه است که به‌جای حمایت از آزادی‌های مدنی، به سمت حمایت از ساختارهای اقتدارگرا میل می‌کند. بسیاری از مفسران و ستون‌نویسان مطرح ترکیه، این رفتار تام باراک را با پیوندهای نزدیک او با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مرتبط می‌دانند. از آنجایی که باراک خود از تجار بزرگ حوزه املاک و حامیان مالی و سیاسی وفادار ترامپ است، منتقدان او را به مثابه بازوی اجرایی ترامپ در آنکارا می‌بینند که به‌جای رعایت اصول دیپلماتیک، در حال پیاده‌سازی دستور کارهای شخصی و غیردموکراتیک است. این جنجال در حالی رخ می‌دهد که روابط دو کشور در دوره اخیر به واسطه دیپلماسی شخصی میان اردوغان و ترامپ بهبود یافته است. با این حال، تداوم این اظهارات می‌تواند فشار سنگینی را بر دولت ترکیه برای بازنگری در روابط با واشنگتن وارد کند. جامعه مدنی ترکیه اکنون با خشم منتظر واکنش رسمی وزارت امور خارجه است؛ چرا که بسیاری سکوت دولت در برابر این مداخلات آشکار در ارزش‌های ملی را تأیید ضمنی تلقی می‌کنند و نگرانند که این مسیر به تضعیف بیش از پیش نهادهای قانونی کشور منجر شود





