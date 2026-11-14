طلسم سکوت شکست: اتحاد عربستان، کویت، قطر و ۶ کشور دیگر برای پاسخ ایران

شورای همکاری خلیج فارس با عضویت عربستان، کویت، قطر، عمان، امارات و بحرین، ایران را مسئول کامل حملات موشکی از ۲۸ فوریه دانسته و غرامت میلیاردها دلار را خواستار شد.

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در روز جمعه با صدور بیانیه‌ای قاطع، به صراحت خواستار دریافت غرامت کامل برای جبران خسارات سنگین واردشده از سوی ایران شدند. این کشورها که شامل عربستان سعودی ، کویت، قطر، عمان، امارات متحده عربی و بحرین می‌باشند، تأکید کرده‌اند که تهران باید بابت هزاران حمله موشکی و پهپادی که از ماه فوریه آغاز شده است، پاسخگو باشد. این اقدام دیپلماتیک مشترک، نشان‌دهنده اوج‌گیری تنش‌ها و تلاش برای ایجاد یک جبهه واحد منطقه‌ای در برابر تهدیدات امنیتی است.

مطالبات حقوقی و دیپلماتیک در مجمع عمومی

جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در نشستی با اعضای پانزده‌عضوی شورای امنیت سازمان ملل، جزئیات دقیق و ویرانگر حملات ایران را تشریح کرد. وی اعلام داشت که ایران از تاریخ ۲۸ فوریه تاکنون هزاران موشک و پهپاد را به سمت کشورهای عضو شورا شلیک کرده است. هدف‌های این حملات طیف گسترده‌ای از زیرساخت‌های حیاتی از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، تأسیسات نفت و گاز، نیروگاه‌ها، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و مناطق مسکونی را در بر گرفته است.

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واکنش قاطع ایران و اتهام متقابل

در مقابل این ادعاها، غلامحسین درزی، معاون نماینده ایران در سازمان ملل، با لحنی تهاجمی کشورهای خلیج فارس را به تسهیل حملات آمریکا علیه ایران متهم کرد. وی در شورای امنیت بیان داشت که واقعیت‌های میدانی روشن است و کشورهای منطقه با نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل، مانعی جدی برای صلح ایجاد کرده‌اند. درزی تأکید کرد که این کشورها باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند و تلاش کردند تا با ایجاد انحراف افکار عمومی، مسئولیت اصلی را گردن نیندازند.

اختلال در امنیت انرژی و ترانزیت دریایی

پیامدهای این درگیری‌ها فراتر از مرزهای سیاسی رفته و تأثیر مستقیمی بر بازارهای جهانی انرژی و امنیت دریایی گذاشته است. عربستان سعودی مجبور شده است روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت خام را از طریق خط لوله شرق به غرب خود به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کند. این میزان انتقال معادل حدود چهار درصد از عرضه جهانی نفت است که نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در زنجیره تأمین انرژی خاورمیانه است. حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند، از ماه سپتامبر حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های عربستان را تشدید کرده‌اند.

آمار وحشتناک حوادث دریایی و کشتیرانی

خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که وضعیت امنیتی در خلیج فارس حتی با وجود بهبود صادرات انرژی از مسیرهای جایگزین، همچنان بسیار نگران‌کننده است. او در سخنانی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت که حجم کشتیرانی در خلیج فارس همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از جنگ قرار دارد. وی خاطرنشان کرد که ماه اکتبر شاهد بیشترین تعداد ماهانه حملات و سایر حوادث مرتبط با کشتیرانی تجاری از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه بوده است.

پیامدهای اقتصادی و چشم‌انداز آینده

تا تاریخ ۱۱ نوامبر، سازمان بین‌المللی دریانوردی ۱۳۴ حادثه تأییدشده را در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن ثبت کرده است. عواقب انسانی این حوادث بسیار تلخ بوده و در نتیجه آنها ۲۵ دریانورد جان باخته‌اند و شماری دیگر زخمی یا مفقود شده‌اند. البدیوی نیز خواستار بازگشت شرایط کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه شد و تأکید کرد که هرگونه توافق آینده با ایران باید به نگرانی‌های امنیتی شامل برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح بپردازد.