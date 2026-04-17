طلا در آستانه چهارمین هفته افزایشی؛ عوامل موثر بر بازار جهانی

قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازارهای جهانی با ثبات نسبی همراه بود اما در آستانه ثبت چهارمین هفته متوالی افزایش قرار گرفت. کاهش ارزش دلار آمریکا و خوشبینی به پایان جنگ در خاورمیانه، نگرانی از تورم را کاهش داد. در همین حال، بانکهای هندی واردات طلا را متوقف کرده و تقاضا در بازار چین نیز ثابت ماند. در بازار نقره، پلاتین و پالادیوم نیز تحولات متفاوتی مشاهده شد.
در معاملات روز جمعه بازارهای جهانی، قیمت طلا با ثباتی نسبی مواجه بود، اما در آستانه ثبت چهارمین هفته افزایش متوالی هفتگی قرار گرفت. هر اونس طلا برای تحویل فوری ۰.۱ درصد افت داشت و به ۴۷۸۴ دلار و ۷۲ سنت رسید. با وجود این کاهش جزئی، از ابتدای هفته جاری تا کنون، رشد قیمتی حدود یک درصدی را تجربه کرده است. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در ماه ژوئن نیز ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۴۸۰۵ دلار و ۲۰ سنت رسید.
کاهش ارزش دلار آمریکا که در مسیر دومین هفته نزولی خود قرار دارد، خرید کالاها و فلزات ارزشمند که قیمتگذاری آنها به دلار صورت میگیرد را برای دارندگان سایر ارزها جذابتر و مقرون به صرفهتر کرده است. این وضعیت همراه با کاهش قیمت نفت، باعث کمرنگ شدن نگرانیها از تورم بالاتر شده است. خوشبینی به احتمال پایان جنگ در خاورمیانه نیز عاملی دیگر در کاهش این ترسها بوده است.
از زمان آغاز درگیریها در اوکراین در اواخر فوریه، نگرانیها مبنی بر تشدید تورم به دلیل افزایش قیمت انرژی و تداوم سیاستهای انقباضی نرخ بهره در سطح جهانی، منجر به کاهش بیش از هشت درصدی قیمت طلا شده است. با وجود آنکه طلا به طور سنتی به عنوان پناهگاهی امن در برابر تورم محسوب میشود، اما افزایش نرخ بهره، جذابیت سرمایهگذاری در داراییهای بدون سود مانند طلا را کاهش میدهد. در حال حاضر، معاملهگران احتمال ۲۷ درصدی کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر را پیشبینی میکنند. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ، انتظار میرفت بانک مرکزی آمریکا امسال دو بار اقدام به کاهش نرخ بهره نماید.
در همین راستا، بانکهای هندی به طور موقت سفارشهای واردات طلا و نقره را از تامینکنندگان خارجی متوقف کردهاند. این اقدام به دلیل عدم صدور مجوز رسمی دولت برای واردات شمش فلزات گرانبها صورت گرفته و باعث انباشت این فلزات در گمرک شده است. بر اساس گزارش رویترز، تقاضا برای طلا در هند در طول هفته جاری نیز ضعیف بود. قیمتهای بالا در بازار داخلی هند، خریدهای خرد پیش از تعطیلات کلیدی جشنواره آکشایا تریتیا را تحت تاثیر قرار داد. در چین نیز، نرخهای بالاتر از حد انتظار بازار جهانی، تقاضا را ثابت نگه داشت.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۶۱ سنت رسید و در مسیر ثبت چهارمین هفته افزایش متوالی قرار گرفت. هر اونس پلاتین با ۰.۳ درصد کاهش به ۲۰۷۹ دلار و ۲۴ سنت و هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد کاهش به ۱۵۴۲ دلار و ۵۰ سنت رسید. با این حال، هر دو فلز نیز در مسیر ثبت سومین هفته افزایش متوالی قرار دارند.
این تحولات نشاندهنده نوسانات پیچیده در بازارهای جهانی فلزات گرانبها است که تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاستهای پولی قرار دارند. سرمایهگذاران با دقت تحولات آتی را زیر نظر دارند تا بتوانند بهترین تصمیمات سرمایهگذاری را اتخاذ نمایند. روند صعودی طلا در هفته گذشته، هرچند با کندی، اما نشاندهنده تمایل بخشی از بازار به سوی این دارایی امن در میان ابهامات اقتصادی است.
کاهش احتمالی نرخ بهره در آینده میتواند محرک مهمی برای افزایش بیشتر قیمت طلا باشد، اما عواملی مانند قدرت دلار و شرایط تقاضا در بازارهای کلیدی مانند چین و هند همچنان نقش تعیینکنندهای ایفا خواهند کرد. تحولات مربوط به جنگ و تنشهای ژئوپلیتیکی نیز همچنان به عنوان عاملی تاثیرگذار بر بازار طلا، پتانسیل ایجاد نوسانات بیشتر را خواهد داشت.
به نظر میرسد در کوتاهمدت، بازار طلا در محدوده فعلی با چالشهایی روبرو خواهد بود، اما چشمانداز بلندمدت آن تا حد زیادی به سیاستهای آتی بانکهای مرکزی و روند تورم بستگی دارد. اخبار اخیر از توقف واردات طلا در هند نیز میتواند بر عرضه و تقاضای جهانی این فلز تاثیر بگذارد و لازم است تحولات آتی در این زمینه به دقت رصد شود. در مجموع، بازار طلا در حال حاضر در یک نقطه حساس قرار دارد و انتظار میرود نوسانات قابل توجهی را در هفتههای پیش رو شاهد باشیم.
