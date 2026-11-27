مریم عبدالله‌پور با کسب مدال طلای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کلمبیا، طلسم حریف برزیلی را شکست. این پاراتکواندوکار با انگیزه بازیگری و مدال پارالمپیک، افتخارآفرینی کرد.

مریم عبدالله‌پور ، عضو تیم ملی پاراتکواندو زنان ایران، موفق شد در مسابقات قهرمانی جهان که در کشور کلمبیا برگزار شد، در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم به مدال طلا دست پیدا کند. این ورزشکار جوان ضمن کسب عنوان فنی‌ترین ورزشکار مسابقات، انگیزه‌ای قوی برای رسیدن به مدال طلای پارالمپیک در آینده نیز ابراز داشته است. مسیر رسیدن به این موفقیت برای عبدالله‌پور پس از تحمل سال‌ها فشار و سختی، معنای ویژه‌ای دارد.

جزئیات فنی و مکانیسم کسب مدال طلای جهانی

قهرمانی جهان ۲۰۲۶ با ۱۴۰ امتیاز رنکینگ، سطح رقابتی بسیار بالایی را رقم زد و هیچ حریفی بدون انگیزه بالا برای کسب مدال وارد زمین نمی‌شد. تیم ملی زنان ایران که در نخستین تجربه حضور خود در این رویداد بزرگ شرکت کرده بود، با رقبایی مواجه شد که حتی نفر رتبه ۳۰ جدول نیز تجربه دوم حضور در مسابقات جهانی را داشتند. عبدالله‌پور در نخستین حضور خود در این سطح از مسابقات، به دلیل رنکینگ پایین‌تر، با قرعه‌های دشواری دست‌به‌گریبان شد و در مجموع چهار بازی حساس را پشت سر گذاشت.

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او در بازی اول با یک بازیکن مقام‌دار مکزیکی و در بازی دوم با نماینده المپیکی قزاقستان روبرو شد. چالش اصلی در نیمه‌نهایی با حریف ترکیه‌ای رقم خورد که نایب قهرمان المپیک بود. فضای سالن مسابقات ترکیه بسیار پرتنش بود و تماشاگران این کشور با بسیج خود و حضور چندین مربی در پشت زمین، فشار روانی زیادی به ورزشکار ایرانی وارد می‌کردند. عبدالله‌پور موفق شد با مدیریت کادر فنی و تجربه‌های روانشناختی خود، این فشارها را مدیریت کند.

در دیدار فینال، مریم عبدالله‌پور با فرناندز، حریف سرشناس برزیلی، به مصاف رفت. این ورزشکار برزیلی از سال ۲۰۲۱ تاکنون تنها به یک نماینده چینی باخت داشته و دارای دو مدال برنز المپیک، سه مدال طلای جهانی و یک مدال طلای بازی‌های آمریکایی است. عبدالله‌پور چهار ماه پیش در چلنج کاپ کره جنوبی با این حریف مواجه شده بود و آن مسابقه را باخته بود. اما در فینال کلمبیا، با آنالیزهای دقیق و مدیریت شرایط سخت، طلسم شکست‌ناپذیری فرناندز را شکست و به مدال طلا دست یافت.

مواضع ذی‌نفعان و انگیزه‌های شخصی قهرمان

استاد کشاورز، مربی پایه مریم عبدالله‌پور، نقش کلیدی در بازگشت این ورزشکار به اوج ایفا کرد. پس از شکست عبدالله‌پور در مسابقات ناگویا و کسب مدال برنز، او احساس می‌کرد که نتیجه‌ای که کسب کرده قابل قبول نیست. استاد کشاورز با تزریق اعتمادبه‌نفس و تمرینات متمرکز، توانستند انرژی او را در کمتر از یک ماه بازگردانند. عبدالله‌پور معتقد است که تمام این موفقیت را مدیون اعتمادبه‌نفسی است که مربی‌اش به او داده است.

عبدالله‌پور افکار و انگیزه‌های شخصی خود را نیز بازگو کرد. او ابراز داشت که از روزهای اول به طور مداوم از او سوال می‌شد که آیا احساس قهرمانی می‌کند یا خیر. او معتقد است که مدال‌ها فراموش می‌شوند، اما رفتار و چهره مهربان یک ورزشکار در حافظه‌ها می‌ماند. تمرکز اصلی او بر این است که پس از تمام شدن دوران ورزشی‌اش، به عنوان فردی با رفتار خوب و مهربان شناخته شود، نه صرفاً به خاطر عنوان قهرمانی جهان.

این ورزشکار همچنین به علاقه‌مندی خود به بازیگری اشاره کرد و گفت که یکی از انگیزه‌های اصلی او برای قهرمانی جهان، فرصتی بود که می‌توانست در آینده به عنوان بازیگر فعالیت کند. او توضیح داد که پس از المپیک فشارهای زیادی را تجربه کرده بود و این قهرمانی جهانی، فریادی بود که مدت‌ها در دل خود نگه داشته بود تا خستگی‌های سال‌ها را از تن به در کند.

تاثیرات واقعی و گام‌های بعدی در مسیر پارالمپیک

تیم ملی پاراتکواندو زنان ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کلمبیا عملکردی درخشان نشان داد و با کسب دو مدال طلا و یک مدال نقره، نتیجه‌ای قابل توجه به دست آورد. عبدالله‌پور در ابتدا تصور می‌کرد رسیدن به چنین نتیجه‌ای دشوار باشد، زیرا حضور تمامی مدالیست‌های المپیک در مسابقات، رقابت را بسیار سخت کرده بود. با این حال، تیم ایران توانست با مدیریت صحیح و روحیه پرقدرت، به هدف خود دست پیدا کند.

حالا مریم عبدالله‌پور با تکیه بر این تجربه موفق و کسب عنوان قهرمانی جهان، نگاه خود را به سمت بزرگترین رویداد بعدی یعنی پارالمپیک دوخته است. هدف نهایی او کسب مدال طلای پارالمپیک است تا نشان دهد که پشت سختی‌ها و فشارهای سنگین، استعدادهایی وجود دارند که توانایی شکستن تمامی مرزها را دارند. این موفقیت نه تنها برای خودش، بلکه برای تیم ملی پاراتکواندو زنان ایران نیز نقطه عطفی در سطح جهانی محسوب می‌شود.