طلای جهانی ۴۰۰۰ دلار شد، سکه امامی ۲۶۵ میلیون تومان

با عبور اونس جهانی از مرز ۴۰۰۰ دلار، بازار طلا و سکه در تهران به رشد ادامه داد. سکه امامی به ۲۶۵ میلیون تومان رسید.

بازار طلا و سکه در تهران در چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با روندی کاملاً صعودی آغاز به کار کرد و این جهش قیمتی در معاملات عصرگاهی نیز ادامه یافت. نکته قابل تامل اینجاست که قیمت دلار در بازار آزاد به اندازه پنج هزار تومان کاهش یافت و به کانال ۲۶۸ هزار تومانی بازگشت، اما این افت ارزی تاثیر خود را روی طلا از دست داد. دلیل اصلی این رویداد، صعود تاریخی قیمت انس جهانی طلا به کانال ۴۰۰۰ دلاری بود که سیگنال افزایشی قدرتمندی برای بازار داخلی ارسال کرد و اثر کاهشی کاهش دلار را به طور کامل خنثی ساخت.

تعیین قیمت‌های جدید سکه و طلای ۱۸ عیار

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران، سکه امامی با قیمت ۲۶۵ میلیون تومان در معاملات روزانه عرضه شد. سکه بهار آزادی نیز در این روز با رقم ۲۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله گردید و ارزش بازار آن نشان‌دهنده قدرت خرید بالای سرمایه‌گذاران در این مقطع زمانی است. این ارقام نشان می‌دهد که تقاضا برای حفظ ارزش سرمایه از طریق ابزارهای امن مانند سکه همچنان در اوج قرار دارد.

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در معاملات عصرگاهی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، سکه امامی موفق شد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رشد قیمت ثبت کند که نشان‌دهنده هیجان خرید در ساعت‌های پایانی بازار است. سکه بهار آزادی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد و سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این رشد قیمت‌ها برای قطعات کوچک‌تر نیز تکرار شد، به طوری که نیم‌سکه با قیمت ۱۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع سکه با قیمت ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار حضور داشت.

ارزش سکه گرمی نیز در معاملات عصرگاهی به ۳۸ میلیون تومان رسید که یک میلیون تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر، مثقال طلا با رقم ۱۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دادوستد شد و رشدی معادل ۸۰۰ هزار تومان را ثبت کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار تومان معامله شد و در ساعات عصر افزایشی ۱۸۳ هزار تومانی را تجربه کرد.

تحلیل نقش انس جهانی ۴۰۰۰ دلاری در بازار

قیمت انس جهانی طلا هنگام بازگشایی بازار داخلی ایران روی رقم ۴۰۴۱ دلار معامله می‌شد و این سطح قیمتی به عنوان یک حمایت قوی عمل کرد. همزمان با معاملات عصرگاهی بازار داخلی طلا، قیمت انس به ۴۰۴۶ دلار رسید که نشان می‌دهد فشار خرید در بازارهای جهانی همچنان با شدت ادامه دارد. معامله‌گران بازار طلا و سکه معتقدند که ادامه این روند صعودی منوط به حفظ انس در سطوح بالای ۴ هزار دلار و همچنین بازگشت قیمت دلار به کانال ۲۷۰ هزار تومان است.

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که اگر انس جهانی در معاملات روز پنجشنبه بتواند بالای کانال ۴۰۰۰ دلار باقی بماند، این عامل می‌تواند از قیمت طلا و سکه در بازار داخلی حمایت کند. این حمایت حتی در صورتی نیز محتمل است که قیمت دلار در محدوده‌های پایین‌تر نوسان کند. در چنین سценاریویی، احتمال تداوم روند افزایشی یا نوسان قیمت‌های طلا و سکه در سطوح بالاتر از معاملات روز چهارشنبه وجود دارد.

تاثیر انتخابات آمریکا و دیدگاه معامله‌گران

نتیجه انتخابات کنگره آمریکا و پیروزی دموکرات‌ها در این دوره، انتظارات بخشی از معامله‌گران درباره روابط تهران و واشنگتن را تغییر داده است. از نگاه این گروه، تغییر ترکیب سیاسی کنگره می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری دولت آمریکا را تحت تاثیر قرار دهد. این تغییرات باعث شده است احتمال پررنگ‌تر شدن دیپلماسی در محاسبات بازار افزایش یابد و این موضوع به عنوان یک متغیر روانی در قیمت‌گذاری‌ها نقش دارد.

در مقابل، اگر انس از کانال ۴۰۰۰ دلاری عقب‌نشینی کند، کاهش قیمت دلار می‌تواند فشار کاهشی را بر بازار داخلی بیشتر کند. در این سناریو، بخشی از رشد روز چهارشنبه ممکن است پس گرفته شود. حتی در صورت تداوم افت دلار، ماندگاری انس طلا در نزدیکی ۴۰۰۰ دلار نیز ممکن است برای حفظ شتاب صعودی بازار کافی نباشد. میزان رشد نهایی قیمت‌ها، به پایداری انس جهانی و شدت افت یا بازگشت قیمت دلار وابسته خواهد بود.