بررسی مقایسه‌ای آبان ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان‌دهنده جهش ۱۹۳ درصدی قیمت یخچال ال‌جی و ۱۷۲ درصدی تلویزیون سامسونگ است که قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.

بررسی دقیق ارقام منتشرشده در جدول مقایسه‌ای قیمت کالاهای بادوام، واقعیتی نگران‌کننده را در بازارهای ایران آشکار می‌کند که نشان می‌دهد تورم به طور گسترده‌ای تمامی گروه‌های کالایی اصلی را در بر گرفته است. این داده‌ها که مقایسه‌ای بین آبان ماه ۱۴۰۴ و آبان ۱۴۰۵ هستند، حاکی از افزایش‌های انفجاری و بی‌سابقه در بهای کالاها و خدمات اساسی زندگی روزمره هستند. روند صعودی قیمت‌ها دیگر یک پدیده محدود یا موقت نیست، بلکه به یک چرخه مستمر تبدیل شده که تأثیرات آن را بر سبد هزینه خانوارهای ایرانی می‌توان به وضوح دید.

جهش قیمت‌ها در لوازم خانگی گران‌قیمت

در بخش لوازم خانگی، برند ال‌جی با مدل یخچال سایدبای‌ساید خود رکورددار افزایش قیمت در میان محصولات بررسی شده قرار دارد. قیمت این محصول خاص در آبان ۱۴۰۴، عدد ۱۸۲ میلیون تومان را نشان می‌داد، اما در آبان ۱۴۰۵ این رقم به ۵۳۳ میلیون تومان رسیده است. این تغییر قیمت نشان‌دهنده رشد ۱۹۳ درصدی است که در صدر فهرست کالاهای مورد توجه قرار گرفته و نشان می‌دهد حتی کالاهای لوکس نیز از این موج تورمی در امان نمانده‌اند.

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در حوزه صوتی و تصویری نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود و برند سامسونگ با تلویزیون ۶۵ اینچ خود باز هم اعداد چشم‌گیری را ثبت کرده است. قیمت این تلویزیون محبوب از ۵۴ میلیون تومان در آبان ۱۴۰۴ به ۱۴۷ میلیون تومان در آبان ۱۴۰۵ ارتقا یافته که بیانگر افزایش حدود ۱۷۲ درصدی است. این نرخ رشد بالا نشان می‌دهد که هزینه جایگزینی یا خرید تجهیزات تفریحی و خانگی برای طبقه متوسط و پایین تقریبا غیرممکن یا بسیار دشوار شده است.

واکنش بازار موتورسیکلت به گرانی

بازار موتورسیکلت نیز از این سیل گرانی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و برندهای مطرح بین‌المللی سهم بسزایی در افزایش این اعداد داشته‌اند. طبق ارقام رسمی ارائه‌شده، قیمت موتورسیکلت یاماها XMAX 250 از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در آبان ماه سال گذشته به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در آبان امسال افزایش یافته است. این میزان رشد که حدود ۱۶۴ درصد است، نشان می‌دهد که موتورسیکلت‌های باکیفیت به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شده‌اند.

این افزایش قیمت بی‌سابقه می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر تقاضا و رفتار مصرف‌کنندگان بگذارد، چرا که موتورسیکلت‌ها اغلب به عنوان وسیله حمل و نقل کارآمد برای طبقه متوسط انتخاب می‌شوند. وقتی قیمت این خودروهای دوچرخه‌ای به دو میلیارد و چند صد میلیون تومان می‌رسد، بسیاری از خانواده‌ها مجبور می‌شوند یا از خرید ناامید شوند یا به سراغ گزینه‌های دست‌دوم و بی‌کیفیت‌تر بروند.

تحلیل وضعیت بازار خودرو و پژو ۲۰۷

در بازار خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت‌ها با شتاب قابل توجهی دنبال شده و این موضوع نگرانی‌ها را درباره آینده بازار مسکن و خودرو تشدید کرده است. خودرو پژو ۲۰۷ دنده‌ای با سقف فلزی، که یکی از محصولات پرفروش و در دسترس‌تر بازار است، شاهد جهش قیمت سنگینی بوده است. قیمت این خودرو از ۸۳۳ میلیون تومان در آبان ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان در آبان ۱۴۰۵ رسیده است.

این تغییر قیمت معادل رشد حدود ۱۱۵ درصدی است که نشان می‌دهد حتی خودروهای ارزان‌قیمت‌تر و داخلی نیز از قوانین بازار در امان نمانده‌اند. مقایسه این ارقام با سایر گروه‌های کالایی نشان می‌دهد که شدت افزایش قیمت در گروه‌های مختلف متفاوت بوده، اما تمامی محصولات منتخب طی یک سال با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی مواجه شده‌اند.

پیامدهای اقتصادی و قدرت خرید خانوارها

این تغییرات شگرف در قیمت‌ها، افزایش قابل‌توجه هزینه خرید و جایگزینی کالاهای بادوام را نشان می‌دهد و موضوعی است که می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کند. قدرت خرید مصرف‌کنندگان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و بسیاری از خانواده‌ها با کاهش شدید توانایی خود برای خرید کالاهای اساسی مواجه شده‌اند.

البته باید توجه داشت که ارقام یادشده مربوط به چهار محصول منتخب در جدول مقایسه‌ای است و برای نتیجه‌گیری قطعی درباره میزان رشد قیمت در کل بازار کالاهای بادوام، بررسی داده‌های جامع‌تر ضروری است. با این حال، این داده‌های پراکنده نیز هشداری جدی درباره وضعیت تورم و تأثیر آن بر معیشت مردم عادی کشور محسوب می‌شود.