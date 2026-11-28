خروج نزدیک به ۵۰۰ هزار اتباع غیرمجاز از ابتدای سال جاری و تدوین ویزای کارگری جدید بر پایه نظام کفالت، کلیدواژه‌های اصلی جلسه ساماندهی اصفهان و سیاست‌های جدید وزارت کشور است.

نادر یاراحمدی ، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ، با اعلام خروج نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، اعلام کرد که فرآیند ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز نه تنها متوقف نشده، بلکه با همکاری دستگاه قضایی هدفمندتر شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که برنامه‌ریزی دقیق‌تری نسبت به سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

تغییر رویکرد طرد اتباع غیرمجاز با حکم قضایی

در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان اصفهان که شامگاه شنبه برگزار شد، یاراحمدی توضیح داد که اگرچه در سال گذشته طیف وسیعی از اتباع به‌ویژه آن‌هایی که خودشان را معرفی کردند، کشور را ترک کردند، اما روش برخورد امروز متفاوت است. این مقام مسئول تأکید کرد که امروز باید طرح ساماندهی با کمک کامل دستگاه قضایی و از طریق صدور حکم قضایی پیش برود تا از هرگونه خروج غیرقانونی جلوگیری شود.

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آمار رسمی وزارت کشور نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا این لحظه، با احتساب کسانی که در مرزهای کشور موفق به ورود نشده‌اند، تعداد کل کسانی که از ایران خارج شده‌اند به نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد. این آمار شامل متجاوزین مرزی است که امکان ورود به خاک ایران را نیافته‌اند و نشان‌دهنده شدت‌گیری نظارت‌ها در این دوره زمانی است.

ایجاد ویزای کارگری جدید بر اساس مدل کفالت

یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاستی که نادر یاراحمدی در این جلسه مطرح کرد، تلاش برای ایجاد ویزاهای کارگری بر اساس نظام کفالت است. این طرح برای نخستین بار در ۴۰ سال گذشته در ایران اجرا خواهد شد و شبیه به نظام کشورهای حاشیه خلیج فارس طراحی می‌شود. البته این ساختار جدید با تطبیق کامل با شرایط خاص و روز ایران تدوین می‌شود.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود که جاذبه‌های شغلی موجود در کشور همچنان تقاضا برای ورود اتباع را حفظ کرده است. برای همین، تمرکز بر ورودی‌های قانونی است و اتباعی که اقامت مجاز دارند، در صورت رعایت قوانین، از تسهیلات لازم برخوردار خواهند شد. در مقابل، رعایت نکردن قوانین منجر به اعمال محدودیت‌های شدید برای آن‌ها می‌شود.

نیاز اصفهان به نسخه اجرایی بومی و اختصاصی

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این نشست بر لزوم تدوین یک نسخه اجرایی مجزا و بومی برای مدیریت اتباع در این استان تأکید کرد. وی استدلال کرد که با توجه به بافت تمدنی خاص اصفهان و ظرفیت‌های محدود زیرساختی، نمی‌توان از نسخه‌های یکسان کشوری برای حل مشکلات استان استفاده کرد. اصفهان در سال گذشته موفق به کسب مقام اول در میان ادارات کل شد و این موضوع ضرورت بررسی مجدد مسائل را ایجاب کرده است.

جمالی‌نژاد با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از اردوگاه‌ها و مراکز نگهداری، بر کمبود مشهود امکانات و تجهیزات در این مراکز تأکید کرد. وی خواستار تخصیص اختیارات بیشتر به استان، تأمین منابع اعتباری و حمایت‌های ملی برای تکمیل زیرساخت‌های اردوگاهی شد. حفظ امنیت اجتماعی و صیانت از آرامش خانواده‌ها را نیز اولویت اصلی در این مسیر دانست.

چالش‌های آموزش و درمان در اصفهان

محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان، در ادامه صحبت‌های خود به چالش‌های عینی حوزه آموزش و سلامت پرداخت و گفت که محدودیت‌های اعمال‌شده در برخی بخش‌ها منجر به هدررفت ظرفیت‌ها شده است. وی هشدار داد که ممنوعیت‌ها در حوزه خدمات شهرداری و اصناف باید با طی مراحل کارشناسی برطرف شود تا از اتلاف سرمایه‌های انسانی جلوگیری شود.

فرماندار اصفهان همچنین به پدیده بازماندگان از تحصیل و شکل‌گیری آموزش‌های غیرمجاز به دلیل ضوابط اخیر اشاره کرد و خواستار تدوین ضوابط مشخص برای حل چالش‌های حوزه‌های درمان، اجاره مسکن و فعالیت‌های اقتصادی شد. در نهایت، احمدی نسبت به تبعات هزینه‌ای طرح بیمه اتباع هشدار داد و اعلام کرد که مراکز درمانی با بدهی‌های سنگینی مواجه هستند و بار مراجعات به بخش خصوصی با هزینه‌های بسیار بالا افزایش یافته است.