مارکو روبیو اعلام کرد دونالد ترامپ قصد دارد در حاشیه نشست اپک با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ دیدار کند تا درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای مذاکره شود.

مارکو روبیو ، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزیران امور خارجه گروه هفت در پاریس خبر داد که دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، تمایل جدی به برگزاری یک دیدار سه‌جانبه با رهبران روسیه و چین دارد.

زمان و مکان احتمالی دیدار سه‌جانبه

این دیدار مورد انتظار احتمالاً در حاشیه نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) برگزار خواهد شد. این گردهمایی بین‌المللی روزهای ۱۸ و ۹ نوامبر در شهر شن‌ژن واقع در کشور چین برگزار می‌شود. اگرچه هنوز توافق نهایی و قطعی در خصوص انجام دقیق این دیدار حاصل نشده است، اما هر سه طرف حاضر در این گفتگوها استقبال خود را از چنین اقدامی اعلام کرده‌اند.

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محور اصلی بحث کنترل تسلیحات هسته‌ای

وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دونالد ترامپ قصد دارد در این ملاقات مطرح کند، وضعیت تسلیحات هسته‌ای در سطح جهانی و لزوم کنترل آن است. مارکو روبیو بیان داشت که رئیس‌جمهور آمریکا گسترش تسلیحات هسته‌ای را بسیار خطرناک ارزیابی می‌کند و برنامه‌ریزی کرده است تا در صورت امکان، توجه ویژه‌ای به این موضوع حیاتی داشته باشد. واشنگتن هم‌اکنون در حال تدارکات اولیه برای مذاکرات احتمالی و تعیین قالب برگزاری این دیدار تاریخی است.

جزئیات مذاکرات سازنده ابوظبی با حضور اوکراین

در کنار اخبار دیپلماتیک شرقی، مارکو روبیو همچنین به نخستین روز مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، ایالات متحده و اوکراین در شهر ابوظبی اشاره کرد. وی اعلام نمود که این مذاکرات که روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر پس از چهار ساعت و نیم گفت‌وگو و یک وقفه ۴۰ دقیقه‌ای به پایان رسید، بسیار سازنده بوده و در مسیر درستی قرار دارد. طرفین در حال تلاش برای پایان دادن به بحران اوکراین و تدوین توافقاتی در زمینه تضمین‌های امنیتی هستند.

ترکیب هیئت‌های مذاکره‌کننده و نقش اروپا

هیئت نمایندگی روسیه به ریاست ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، متشکل از ۱۱ نفر است. ریاست هیئت اوکراینی بر عهده رستم عمروف، رئیس سرویس اطلاعات خارجی این کشور قرار دارد. در آغاز مذاکرات، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه آمریکا، الکسوس گرینکویچ فرمانده کل نیروهای ناتو در اروپا و عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی نیز حضور داشتند. شرکای اروپایی نیز با فرستادگان ویژه دولت آمریکا همکاری نزدیکی دارند و واشنگتن امیدوار است در آینده ترکیب شرکت‌کنندگان گسترش یابد.