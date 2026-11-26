مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از روزنامه‌نگاری را بررسی می‌کند که منتقدان آن را تهدیدی برای استقلال رسانه‌ها می‌دانند، در حالی که شهروندان با کمبود انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در سایهٔ تنش‌های ژئوپلیتیک و فشارهای تورمی که زندگی شهروندان ایران را تحت تاثیر قرار داده است، مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل یک " سازمان نظام خبرنگاری" را در دستور کار قرار داده است. این پیش‌نویس که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده، دریافت پروانه رسمی را شرط فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران می‌داند و نگرانی‌های عمیقی را در میان فعالان رسانه‌ای برانگیخته است. منتقدان معتقدند که این ساختار جدید می‌تواند استقلال خبری را کاهش داده و کنترل جریان اطلاعات را به نهادهای نظارتی نزدیک‌تر کند.

تاریخچه و جزئیات طرح سازمان نظامی

سابقه تلاش برای ایجاد چنین نهادهایی به سال ۱۳۹۳ و دولت حسن روحانی بازمی‌گردد که نخستین بار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد. پیش‌نویس ۷۸ ماده‌ای آن دوران، اختیار صدور پروانه و رسیدگی به تخلفات را به سازمانی می‌داد که وزارت ارشاد در ساختار مدیریتی و نظارتی آن نقش محوری داشت. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای تخلفات حرفه‌ای از توبیخ شفاهی آغاز شده و تا لغو پروانه و محرومیت دائمی از اشتغال را در بر می‌گرفت که در نهایت به دلیل اعتراضات گسترده روزنامه‌نگاران و حقوقدانان مسکوت ماند.

Also read وزیر خزانه‌داری آمریکا: کشتی جمهوری اسلامی در حال غرق شدن است

اکنون، ۱۲ سال پس از تدوین نخستین نسخه، مرکز پژوهش‌های مجلس طرح تازه‌ای را برای سامان‌دهی فعالیت‌های رسانه‌ای تهیه کرده است. در این پیش‌نویس جدید، علاوه بر الزام دریافت پروانه، تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات سازمان و افراد منتخب نیز به وزارت ارشاد واگذار شده است. این تأیید صلاحیت پس از استعلام گسترده از وزارت اطلاعات، دادستانی و نیروی انتظامی انجام می‌شود که فرآیندی پیچیده‌تر از نسخه قبلی به شمار می‌رود.

واکنش‌ها و دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران

یک خبرنگار اجتماعی که پیش‌تر مورد پیگرد امنیتی قرار گرفته است، در مصاحبه با رادیو فردا اظهار داشت که هدف اصلی این طرح، حذف رسمی رسانه مستقل و توسعه جایگزین آن یعنی روابط عمومی نهادهای حاکمیتی است. او معتقد است که با رشد شبکه‌های اجتماعی، سطح نظارت از رسانه‌های رسمی به فضای مجازی نیز گسترش یافته و فعالان اکنون هم‌زمان برای انتشار محتوا در اینستاگرام و شبکه ایکس بازخواست می‌شوند.

حتی یک خبرنگار رسانه دولتی نیز افشا کرد که با وجود همسویی گزارش‌هایش با سیاست‌های دولت، بارها بابت اظهارنظرهای شخصی‌اش در شبکه ایکس مورد سؤال قرار گرفته است. این خبرنگار توضیح داد که او و همکارانش می‌دانند که در شبکه‌های اجتماعی به‌صورت مداوم رصد می‌شوند و به همین دلیل از اظهارنظر در بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خودداری می‌کنند تا از توبیخ در امان بمانند.

یک خبرنگار اقتصادی نیز با اشاره به اتمسفر خفقان‌آور فعلی بیان کرد که در شرایط عادی برای گزارش یک موضوع باید مراقب خطوط قرمز بود، اما در شرایط بحرانی خطوط سیاه نیز به آن افزوده می‌شود. او همچنین تأکید کرد که حاکمیت رسانه را به عنوان دشمن و بیگانه می‌پندارد و بحران‌های کشور را حاصل فعالیت رسانه‌ها می‌داند، نه مشکلات ساختاری.

آسیب‌های انرژی و تأثیر بر اطلاع‌رسانی

هم‌زمان با بحث‌های رسانه‌ای، شهروندان با خاموشی‌های روزانه و کمبود انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند که پوشش خبری آن نیز با حساسیت‌های فزاینده مواجه شده است. شرکت توانیر از اعمال محدودیت‌های جدید در تأمین برق از اول آذرماه خبر داد و برخی کارمندان دولتی برای صرفه‌جویی دورکار شدند. در خوزستان، گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم از زمان خاموشی‌ها مطلع نبوده‌اند و اطلاعات قطع برق در سامانه "برق من" ثبت نمی‌شده است.

مدیر یک شرکت خصوصی در اهواز که مجبور به کار با نور شمع و لپ‌تاپ با شارژ ۳۰ درصد شد، اعتراض خود را در فضای مجازی منتشر کرد. مدیرعامل توانیر مدعی است که مدت خاموشی‌ها احتمالاً دو ساعت در هر دو روز خواهد بود، اما این وعده در عمل محقق نشده است. قطع برق باعث از کار افتادن آسانسورها و سیستم‌های گرمایشی شده و زندگی روزمره را مختل کرده است.

یک مادر میان‌سال در طبقه هفتم از ترس گرفتار شدن در آسانسور، پیاده‌روی خود را کنار گذاشته است. همچنین معلمی که کلاس‌های آنلاین برگزار می‌کند، گزارش داده که قطع مداوم اینترنت و برق، درآمدش را تهدید کرده و شمار شاگردانش به یک‌سوم کاهش یافته است. این شرایط نشان می‌دهد که هم‌زمان با محدودیت‌های حرفه‌ای، رسانه‌گران نیز خود بخشی از جامعه‌ای هستند که تحت تأثیر بحران انرژی قرار دارد.