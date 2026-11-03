واشنطن پیشنهادی برای بازگشت گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین ارائه کرده است. این طرح با مخالفت شدید اروپا و کرملین روبرو شده و شانس تحقق آن را کاهش داده است.

دولت دونالد ترامپ در حال پیگیری طرحی استراتژیک برای بازگرداندن گاز طبیعی روسیه به بازار اروپا از طریق خطوط لوله اوکراین است. این ابتکار که با هدف برقراری آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی پیش از آغاز زمستان طراحی شده، با واکنش‌های تند و مخالفت‌های جدی از سوی دولت‌های اروپایی و کرملین مواجه شده است.

جزئیات پیشنهاد واسطه‌گری آمریکا و مکانیسم عمل

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه ترامپ، این ایده را در سفرهای سپتامبر خود به مسکو و کی‌یف مطرح کردند. هسته مرکزی این طرح، فروش گاز روسیه از طریق یک واسطه آمریکایی است که قرار است محدودیت‌های اروپا را دور بزند و فرصت تجاری سودآوری برای سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد کند. مذاکره‌کنندگان آمریکایی استدلال می‌کنند که بازگشت به بازار سودآور اروپا می‌تواند انگیزه‌ای اقتصادی برای ولادیمیر پوتین باشد تا حملات علیه شبکه برق و تأسیسات انرژی اوکراین را متوقف کند.

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کی‌یف نیز از حق ترانزیت گازی که از خاکش عبور می‌کند درآمد خواهد داشت؛ منبعی که با فشار فزاینده جنگ بر بودجه اوکراین اهمیت ویژه‌ای یافته است. با این حال، ورود یک واسطه به معامله، به‌خودی‌خود موانع حقوقی اتحادیه اروپا را برطرف نمی‌کند و هنوز این طرح به توافقی نهایی تبدیل نشده است.

مخالفان اروپایی و شباهت به سازش‌های تاریخی

مخالفت اروپا مانع اصلی تحقق این طرح است. اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه قطع وابستگی به مسکو، پایان واردات گاز روسیه تا سال ۲۰۲۷ را در قوانین خود گنجانده است. دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، در اکتبر گفت ممنوعیت واردات باید دائمی باشد، زیرا دیگر نمی‌توان به روسیه به‌عنوان تأمین‌کننده مطمئن اعتماد کرد.

برخی مقام‌های اروپایی در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال از لحن تندتری استفاده کرده‌اند. یک مقام ارشد از شمال اروپا احیای خرید گاز روسیه را خلاف اصولی دانسته که کشورهای اروپایی در جنگ اوکراین از آنها دفاع کرده‌اند. مقام دیگری از یک کشور بزرگ اروپایی، معامله اقتصادی با مسکو را به سازش نویل چمبرلین با آلمان نازی بر سر چکسلواکی تشبیه کرده است. این چرخش برای ترامپ نیز معنادار است، زیرا او در دوره نخست ریاست‌جمهوری، آنگلا مرکل را به دلیل حمایت از خط لوله نورد استریم ۲ به وابسته‌کردن کشورش به روسیه متهم می‌کرد.

چالش‌های حقوقی، مالی و مسیرهای فنی

یکی از بخش‌های حساس طرح، سرنوشت درآمدهای روسیه است. کاخ سفید پیشنهاد کرده عواید فروش گاز به حسابی امانی در کشوری ثالث واریز شود تا کرملین نتواند از آن برای تأمین هزینه جنگ استفاده کند. اما جزئیات اداره حساب، شرایط آزادسازی پول، مرجع نظارت و ضمانت برخورد با نقض آتش‌بس هنوز مشخص نیست. بدون چنین ترتیباتی، بازگشت فروش گاز ممکن است منابع مالی تازه‌ای در اختیار روسیه بگذارد، بی‌آنکه توقف حملات تضمین شود.

در مقابل شبکه انتقال گاز دوران شوروی که از میدان اورنگوی سیبری، از اوکراین به اسلواکی و سپس اتریش و آلمان متصل می‌شود، از نظر فنی سریع‌تر قابلیت راه‌اندازی دارد. جریان گاز از این مسیر تا پایان قرارداد ترانزیت در ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ ادامه داشت و سپس متوقف شد. خطوط نورد استریم ۱ و ۲ در انفجارهای زیرآبی سپتامبر ۲۰۲۲ به‌شدت آسیب دیدند و راه‌اندازی دوباره آنها مستلزم تعمیرات پرهزینه و عبور از موانع سیاسی و قانونی است.

تأثیرات اقتصادی و آینده مذاکرات

اقتصاد انرژی اروپا به طور چشمگیری دگرگون شده است. سهم روسیه از گاز مصرفی اروپا از حدود ۴۵ درصد پیش از تهاجم سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۱۱ درصد رسیده و گاز طبیعی مایع آمریکا اکنون حدود ۳۰ درصد تأمین را برعهده دارد. بخش باقی‌مانده گاز روسیه عمدتا به صورت محموله‌های مایع یا از مسیر ترک‌استریم به مجارستان و اسلواکی می‌رسد. بازگشت مسیر اوکراین می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد، اما خطر بازیابی اهرم فشار مسکو بر خریداران اروپایی را نیز مطرح می‌کند.

جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بر این معادله افزوده است. اختلال در صادرات گاز مایع قطر از خلیج فارس، رقابت اروپا و آسیا برای خرید محموله‌های جایگزین را شدت داده است. نهاد تنظیم‌گران انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده ذخایر زیرزمینی این اتحادیه در ۲۱ اکتبر فقط ۷۵ درصد پر بود. مذاکرات سه‌جانبه آمریکا، روسیه و اوکراین برای میانه نوامبر در ابوظبی در دست برنامه‌ریزی است.