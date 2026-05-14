بررسی گزارش فایننشالتایمز درباره تلاش عربستان سعودی برای شکلدهی به یک ساختار امنیتی جدید در منطقه جهت کاهش تنشها با ایران و مدیریت دوران پس از جنگ.
روزنامه فایننشالتایمز در گزارشی مفصل و با استناد به اظهارات دیپلماتها و منابع آگاه در سطح بینالمللی فاش کرد که پادشاهی عربستان سعودی در حال رایزنیهای گستردهای برای پیشبرد ایده یک پیمان عدمتجاوز میان کشورهای خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این گزارش، کشورهای حاشیه خلیج فارس بهویژه از زمان تشدید درگیریهای نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران، دچار نگرانیهای عمیقی شدهاند. دغدغه اصلی این کشورها این است که در صورت پایان یافتن جنگ و کاهش تدریجی حضور نظامی گسترده آمریکا در منطقه، با حکومتی در ایران مواجه شوند که اگرچه در اثر جنگ زخمی و تضعیف شده است، اما در عین حال تندروتر شده و تهدیدات خود را برای همسایگان افزایش داده باشد.
ریاض در چارچوب مدیریت تنشهای منطقهای در دوران پس از جنگ، به دنبال یافتن راهکاری است که بتواند ثبات را به منطقه بازگرداند و از بروز درگیریهای احتمالی در آینده جلوگیری کند. در این راستا، دو دیپلمات غربی به فایننشالتایمز اعلام کردهاند که ریاض در حال بررسی دقیق فرآیند هلسینکی دهه ۱۹۷۰ به عنوان یک الگوی احتمالی برای خاورمیانه است.
فرآیند هلسینکی که در سال ۱۹۷۵ میان ایالات متحده، کشورهای اروپایی و اتحاد جماهیر شوروی به همراه متحدانشان امضا شد، در دوران حساس جنگ سرد نقش حیاتی در کاهش تنشها در اروپا ایفا کرد و هدف آن رسیدگی به مسائل امنیتی و تقویت همکاریهای اقتصادی میان قدرتهای رقیب بود. اکنون کشورهای اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا نیز از این ایده حمایت میکنند و کشورهای خلیج فارس را ترغیب میکنند تا از این مدل برای دستیابی به توافقی جامع استفاده کنند.
از دیدگاه تحلیلگران اروپایی، این طرح بهترین مسیر برای ارائه تضمینهای امنیتی به تهران است تا این کشور اطمینان یابد که دیگر هدف حملات نظامی قرار نخواهد گرفت و در عین حال، کشورهای همسایه نیز از تهدیدات احتمالی در امان بمانند. با این حال، پیچیدگیهای متعددی بر سر راه این توافق وجود دارد.
مذاکرات غیرعلنی میان آمریکا و ایران تاکنون بیشتر بر برنامه هستهای متمرکز بوده و به مسائل کلیدی مانند زرادخانه موشکی، توانمندیهای پهپادی و حمایت از نیروهای نیابتی نپرداخته است؛ مسائلی که دقیقا هسته اصلی نگرانیهای کشورهای عربی را تشکیل میدهند. همچنین، نقش اسرائیل در این معادله بسیار حساس است. یک دیپلمات عرب اشاره کرده است که در شرایط فعلی، قرار دادن ایران و اسرائیل در یک میز مذاکره یا یک پیمان مشترک غیرممکن است.
او معتقد است که اگر این طرح بدون حضور اسرائیل پیش برود، ممکن است نتایج معکوس داشته باشد، زیرا اسرائیل در نگاه بسیاری از کشورهای منطقه به عنوان یکی از منابع اصلی درگیری دیده میشود. به ویژه پس از حملات ۷ اکتبر و واکنشهای نظامی شدید اسرائیل در غزه و لبنان، بسیاری از پایتختهای عربی، بنیامین نتانیاهو را نیرویی جنگطلب و بیثباتکننده میدانند که منطقه را به سوی ویرانی میبرد.
علاوه بر تنشهای خارجی، اختلافات داخلی میان کشورهای عربی نیز مشهود است. در حالی که عربستان سعودی به دنبال میانجیگری و کاهش تنشهاست، امارات متحده عربی موضعی سختگیرانهتر در قبال ایران اتخاذ کرده و از واکنشهای ناکافی نهادهای عربی در برابر آنچه تجاوزات ایران مینامد، انتقاد کرده است. امارات همچنین تمایل دارد روابط خود را با اسرائیل تقویت کند که این موضوع با رویکرد ریاض تفاوت دارد.
با این وجود، عربستان در حال ایجاد یک همگرایی استراتژیک جدید با قدرتهایی نظیر پاکستان، ترکیه و مصر است. امضای پیمان دفاعی متقابل میان عربستان و پاکستان در تابستان گذشته نشاندهنده این تغییر جهت است.
دیپلماتها بر این باورند که این کشورها قصد دارند پس از جنگ، همکاریهای دفاعی، سیاست خارجی و اقتصادی خود را تعمیق بخشند تا بتوانند امور منطقه را بهطور مستقل و بدون اتکای کامل به قدرتهای خارجی مدیریت کنند و به نوعی استقلال راهبردی در خاورمیانه دست یابند
