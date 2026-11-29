سازمان اداری و استخدامی با هدف افزایش بهره‌وری، پرداخت مبتنی بر عملکرد را در فاز اول با وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش آغاز کرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور در اقدامی جدی، روند تغییر ساختار پرداخت‌های دولت را با تمرکز بر مفهوم پرداخت مبتنی بر عملکرد آغاز کرده است. این تغییر رویکرد که هشتمین جلسه کمیته تخصصی پرداخت مبتنی بر عملکرد را نیز به خود دید، هدفمند کردن منابع مالی و ایجاد عدالت در توزیع مزایا میان کارکنان دولت را دنبال می‌کند. محور اصلی این تغییر آن است که صرف حضور فیزیکی در محل کار یا سپری کردن ساعات اداری دیگر معیار اصلی تعیین دریافتی نباشد.

مکانیسم جدید محاسبه حقوق و مزایای کارکنان

پرداخت مبتنی بر عملکرد به این معناست که کیفیت انجام وظایف، میزان تحقق اهداف تعیین شده و نتیجه نهایی فعالیت هر فرد، اثر مستقیمی در مبلغ دریافتی او خواهد داشت. مسئولان این سازمان تأکید کرده‌اند که اجرای این الگو به سادگی تغییر یک ضابطه ساده نیست و نیازمند تدوین دقیق شیوه‌های ارزیابی است. ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح این مکانیسم بیان کرده است که هدف، ایجاد رابطه‌ای منصفانه، قابل سنجش و معنادار میان عملکرد واقعی کارکنان و دریافتی آن‌هاست.

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در این سیستم جدید، کارکنانی که با تخصص بالاتر، تلاش بیشتر و مسئولیت‌پذیری چشمگیر نتایج بهتری را برای دستگاه متبوع خود به ارمغان بیاورند، مشمول مشوق‌های متناسب و افزایش دریافتی خواهند شد. این رویکرد سعی دارد تا با فاصله گرفتن از الگوی یکسان‌سازی شده‌ی قدیم، انگیزه لازم را برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در سطح کشور ایجاد کند.

اولویت‌بندی وزارتخانه‌ها و سقف پرداخت‌های رفاهی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که در فاز نخست اجرا، هفت تا هشت دستگاه اجرایی برای پیاده‌سازی این طرح آمادگی کامل دارند. به گفته رفیع‌زاده، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌وپرورش به همراه دو سازمان اصلی زیرمجموعه هر یک، در خط مقدم اجرای این سیاست قرار گرفته‌اند. این انتخاب با این معیار انجام شده است که در این دستگاه‌ها، پرداخت‌های رفاهی خارج از حکم کارگزینی برای هر فرد بیش از ۳۰ میلیون تومان است.

باید توجه داشت که رقم ۳۰ میلیون تومان مربوط به پرداخت‌های رفاهی خارج از حکم است و نباید با حقوق ثابت یا دریافتی نهایی تک‌تک کارکنان اشتباه گرفته شود. در مرحله اول، حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان تغییر نخواهد کرد و اضافه‌کار نیز فعلاً در دایره تغییرات این طرح قرار ندارد. تمرکز اولیه صرفاً بر ساماندهی و هدفمند کردن پرداخت‌های انگیزشی و رفاهی است که قبلاً به صورت یکسان توزیع می‌شد.

چالش‌های اجرایی و معیارهای سنجش عملکرد

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این طرح، تعیین شاخص‌های دقیق، علمی، شفاف و قابل اندازه‌گیری برای سنجش عملکرد است. ذبیح‌الله سلمانی بر این نکته تأکید دارد که ارزیابی نباید به تشریفات اداری خشک یا تکمیل فرم‌های تکراری و صوری محدود شود. معیارهای سنجش باید به گونه‌ای باشند که بتوانند تصویری واقعی از میزان تلاش و کیفیت فعالیت ارائه دهند و تفاوت میان عملکرد افراد را به روشنی تشخیص دهند.

از آنجا که وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی و حتی مشاغل مختلف درون یک سازمان یکسان نیست، نمی‌توان برای همه آن‌ها یک معیار واحد در نظر گرفت. بنابراین، طراحی سیستم‌های ارزیابی انعطاف‌پذیر اما دقیق، از شروط اصلی موفقیت این برنامه محسوب می‌شود. کارکنان و مدیران باید اطمینان یابند که نتیجه این ارزیابی‌ها، تأثیری واقعی، قابل دفاع و منصفانه در پرداخت‌های آن‌ها خواهد داشت.

تفاهم‌نامه‌های منعقد شده و گسترش دامنه اجرا

هم‌زمان با آغاز این فرآیند، تفاهم‌نامه‌های اجرایی با وزیران بهداشت و آموزش و پرورش امضا شده است. معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که پیگیری اجرای مفاد این تفاهم‌نامه‌ها و نهایی‌سازی سازوکارهای عملیاتی آن‌ها در دستور کار فوری قرار دارد. در همین راستا، مذاکرات کارشناسی با وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشابه در جریان است.

هدف نهایی این گسترش تدریجی دامنه اجرای طرح در دیگر دستگاه‌های دولتی است. تأکید مسئولان بر استفاده از رویکردی اقناعی، مشارکتی و تشویقی نشان می‌دهد که قصد حاکمیت، اصلاح فرهنگ کار از مسیر اجبار نیست، بلکه ایجاد انگیزه از طریق مشارکت کارکنان در هدف‌گذاری‌ها و دریافت پاداش‌های شفاف است. اگرچه موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد سال‌ها در نظام اداری کشور مطرح بوده، اما این بار با جزئیات اجرایی و اولویت‌بندی مشخص، قدمی عملی برای تحول در کارایی دولت برداشته می‌شود.