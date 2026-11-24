کمیسیون اروپا با ارائه طرح اصلاحی جدید، به دنبال رفع بن‌بست‌های مذاکره‌ای و شفاف‌سازی فرآیند کوپ‌ها پس از فروپاشی توافق در نشست کوپ۳۱ است.

کمیسیون اروپا در حال تدوین طرح‌های اساسی برای اصلاح ساختار و روند برگزاری نشست‌های تغییرات اقلیمی سازمان ملل است. این حرکت اصلاحی با هدف مقابله با ناتوانی فعلی این نشست‌ها در تبدیل تعهدات سیاسی به اقدامات عملی و غلبه بر بن‌بست‌های ایجاد شده توسط مکانیسم‌های قدیمی تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

نشست آشفته کوپ۳۱ در آنتالیا و دلایل فروپاشی توافق

تلاش اتحادیه اروپا برای بازنگری در ساز و کار کنونی مذاکرات، بلافاصله پس از پایان پر از تنش کنفرانس آب‌وهوایی کوپ۳۱ در شهر آنتالیا ترکیه در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ شکل گرفت. در این نشست که شرکت‌کنندگان به جای رسیدن به یک توافق جدید به تکرار تعهدات قبلی بسنده کردند، بن‌بست‌های جدی به وضوح نمایان شد.

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بر اساس گزارش‌های رسمی، اتحادیه اروپا همراه با ائتلافی متشکل از بیش از ۱۳۰ کشور، تلاش کرد تا توافق تاریخ‌ساز کوپ۲۸ در دوبی مبنی بر گذار از سوخت‌های فسیلی را مجدداً تأیید کند. این تلاش مشترک به دلیل مقاومت قوی گروهی از کشورها که به رهبری عربستان سعودی بودند، با شکست مواجه شد.

محمد ایوب، نماینده رسمی عربستان سعودی و مذاکره‌کننده ارشد آب‌وهوایی، در جریان نشست پایانی این اجلاس علنی در آنتالیا، به تشریح مواضع گروه خود پرداخت و بر نیاز به بازتعریف اولویت‌ها تأکید ورزید.

اعتراض به پیشنهاد جذب کربن و حفظ مشروعیت دموکراتیک

بروکسل عربستان سعودی و گروه همراهش را متهم کرده است که به دنبال جایگزینی ادبیات سخت‌گیرانه مربوط به "گذار از سوخت‌های فسیلی" با تمرکز بیشتر بر فناوری‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن هستند. در متن پیشنهادی ارائه شده توسط این گروه، هدف‌گذاری برای جذب کربن در مقیاس گیگاتن تا پایان سال ۲۰۳۵ پیش‌بینی شده بود.

این هدف توسط اتحادیه اروپا به عنوان یک هدف "غیرقابل قبول" رد شد، چرا که نگرانند پذیرش آن به معنای جان دوباره بخشیدن به استفاده از سوخت‌های فسیلی در سیستم انرژی جهان باشد. یک مقام ارشد کمیسیون اروپا تصریح کرد که این هدف هم از نظر فنی دست‌یافتنی نیست و هم از نظر سیاسی قابل پذیرش نمی‌باشد.

کمیسیون اروپا همچنین هشدار داده است که در سیستم کنونی مبتنی بر اجماع، تنها یک کشور می‌تواند مانع تصویب توافقی شود که توسط اکثریت قریب به اتفاق کشورهای شرکت‌کننده حمایت می‌شود. بروکسل در حال بررسی راه‌هایی است تا ضمن حفظ مشروعیت دموکراتیک و چندجانبه، از این قدرت وتوی تک‌جانبه جلوگیری کند.

نیاز مبرم به شفافیت و مواضع بین‌المللی حامیان اصلاحات

یکی از ارکان اصلی طرح اصلاحی کمیسون اروپا، افزایش چشمگیر شفافیت در فرآیند مذاکرات است. این طرح شامل الزام به انتشار سریع‌تر پیشنهادات، تعیین زمان‌بندی مشخص برای ارائه پیشنهادات و افشای دلایل تغییر مواضع کشورها در جریان مذاکرات است.

یک مقام ارشد کمیسیون اروپا در نشست توجیهی پس از پایان مذاکرات اعلام کرد که اگر می‌خواهیم نشست‌های کوپ را نجات دهیم، خود این نهاد باید دست به اصلاحات ساختاری بزند. او افزود که وزیر امور خارغه غنا نیز نسبت به فقدان شدید شفافیت و روند نادرست دموکراتیک در کوپ‌ها اعتراض کرده است.

برآورد اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که بین ۸۰ تا ۹۰ کشور از جمله تمامی ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، نروژ، سوئیس و بیش از ۴۰ کشور از میان کم‌توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان، در مخالفت با پیشنهاد جذاب‌سازی سوخت‌های فسیلی هم‌صدا بوده‌اند.

همچنین ژاپن، کانادا و مصر نیز از نظر سیاسی از این اعتراضات و مواضع سخت‌گیرانه علیه تغییر متن حمایت کرده‌اند و نشان داده‌اند که بن‌بست ایجاد شده تنها مربوط به بروکسل نیست.

چالش‌های مالی آینده و نقش ترامپ در سرنوشت کوپ‌ها

با وجود شکست در رسیدن به توافق نهایی بر سر اعلامیه سیاسی کلان، کمیسیون اروپا تأکید کرده است که این به معنای ناموفق بودن کامل نشست نیست. مقامات بروکسل به تصمیمات مثبت در سایر بخش‌ها از جمله توسعه بازارهای کربن و تعهد ۱۰۳ میلیارد دلار از سوی بانک‌های توسعه‌ای برای تأمین مالی اقلیمی به عنوان گام‌های رو به جلو اشاره کرده‌اند.

با این حال، نگرانی اصلی این است که آیا روند سازمان ملل می‌تواند شتاب سیاسی لازم برای اقدام اقلیمی را در شرایط اختلاف شدید بر سر سوخت‌های فسیلی حفظ کند. کمیسون اروپا همچنین خواستار محدود کردن دامنه موضوعات مطرح شده در کوپ‌ها شده و معتقد است که تعداد فزاینده گروه‌های کاری موازی، توجه را از ماموریت اصلی یعنی اجرای توافق پاریس منحرف کرده است.

مسئولیت‌پذیری مالی نیز چالشی جدی پیش روی این نشست‌هاست. انتظار می‌رود خروج ایالات متحده از روند کوپ‌ها تحت رهبری دونالد ترامپ، پیامدهای مالی سنگینی برای سازمان ملل و فعالیت‌های آن داشته باشد که این موضوع بحث‌ها درباره توجیه‌پذیری برگزاری نشست‌های سالانه را دوباره برانگیخته است.