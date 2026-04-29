دولت با تصویب طرحی جدید، امکان خرید اعتباری کالا برای خانوارهای مشمول یارانه نقدی را فراهم کرد. این طرح با مشارکت فروشگاههای حضوری و آنلاین اجرا میشود و تسویه آن در صورت لزوم از محل یارانه نقدی انجام خواهد شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و با هدف تقویت معیشت خانوارها، طرحی نوآورانه و مهم را به تصویب رسانده است.
این طرح که با همکاری و مشارکت گسترده فروشگاههای حضوری و آنلاین در سراسر کشور اجرا خواهد شد، به خانوارهای مشمول دریافت یارانه نقدی این امکان را میدهد تا از طریق اعتباری که به آنها اختصاص مییابد، کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را تهیه کنند. این اقدام، گامی مهم در جهت کاهش اثرات منفی ناشی از شرایط اقتصادی و تحریمهای ظالمانه به شمار میرود و نشاندهنده توجه ویژه دولت به بهبود وضعیت زندگی مردم است.
جزئیات این طرح در جلسه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این مصوبه، سازوکاری نوین برای حمایت از معیشت خانوارها و جبران آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را فراهم میآورد.
هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد دسترسی آسان و مطمئن برای خانوارهای نیازمند به کالاهای اساسی و ضروری است. با توجه به افزایش قیمتها و فشارهای اقتصادی، بسیاری از خانوادهها با مشکلاتی در تأمین مایحتاج روزانه خود مواجه هستند. این طرح با فراهم کردن امکان خرید اعتباری، به آنها کمک میکند تا بتوانند بدون نگرانی از کمبود بودجه، نیازهای خود را برآورده سازند.
همچنین، این طرح میتواند به رونق تولید داخلی و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز کمک کند. چرا که با افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی، تولیدکنندگان تشویق به افزایش تولید و ایجاد اشتغال خواهند شد. این طرح، یک نمونه بارز از رویکرد دولت در جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر و ایجاد عدالت اجتماعی است.
دولت با ارائه این تسهیلات، تلاش میکند تا فاصله بین درآمد و هزینههای زندگی را برای خانوادههای کمدرآمد کاهش دهد و زمینه را برای بهبود کیفیت زندگی آنها فراهم کند. این طرح، نه تنها به رفع نیازهای فوری خانوارهای نیازمند کمک میکند، بلکه میتواند به ایجاد یک نظام حمایتی پایدار و کارآمد نیز منجر شود.
با اجرای صحیح و نظارت دقیق بر این طرح، میتوان اطمینان حاصل کرد که منابع مالی به دست افراد نیازمند میرسد و از هدر رفتن آنها جلوگیری میشود. این طرح، یک فرصت مناسب برای همکاری بین دولت و بخش خصوصی است. با مشارکت فعال شرکتهای بخش خصوصی، میتوان این طرح را به بهترین شکل ممکن اجرا کرد و نتایج مثبتی را برای جامعه به ارمغان آورد.
شرکتهای داوطلب در این طرح، نقش مهمی در تأمین اعتبار خرید کالاهای اساسی و ارائه خدمات به خانوارهای مشمول یارانه نقدی ایفا میکنند. دولت نیز با ارائه تسهیلات و حمایتهای لازم، آنها را در این مسیر یاری خواهد کرد. این همکاری، میتواند به ایجاد یک فضای اقتصادی سالم و پویا کمک کند و زمینه را برای رشد و توسعه کشور فراهم سازد. در این طرح، حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات شخصی خانوارها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف شده است که دادهها و اطلاعات مربوط به سرپرستان خانوارها را با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه در اختیار شرکتهای داوطلب قرار دهد. همچنین، شرکتهای داوطلب نیز ملزم به حفظ محرمانگی و صیانت از این اطلاعات هستند و به هیچ عنوان مجاز به واگذاری یا در اختیار گذاشتن آنها به اشخاص ثالث نیستند. این اقدام، نشاندهنده تعهد دولت به حفظ حقوق شهروندی و احترام به حریم خصوصی افراد است.
در صورت عدم بازپرداخت اعتبار توسط سرپرستان خانوارها، سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز است معادل مبلغ استفادهشده را از محل یارانه نقدی خانوار برداشت و به حساب معرفیشده از سوی شرکتهای داوطلب واریز کند. این سازوکار، تضمینی برای بازپرداخت اعتبارات تخصیصیافته است و از بروز مشکلات مالی برای شرکتهای داوطلب جلوگیری میکند. به این ترتیب، یارانه نقدی به پشتوانهای برای تضمین بازپرداخت اعتبارات تخصیصیافته تبدیل میشود و این طرح، به یک سیستم حمایتی پایدار و قابل اعتماد تبدیل خواهد شد.
این طرح، یک گام مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است. دولت با اجرای این طرح، نشان میدهد که به رفاه و آسایش مردم اهمیت میدهد و برای بهبود وضعیت زندگی آنها تلاش میکند
