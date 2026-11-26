بانک ملی ایران طرح تسهیلاتی دماوند را با سقف هفت میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و انتقال امتیاز حساب سازمانی رونمایی کرد. جزئیات وام و شرایط اعتباری در این متن بررسی می‌شود.

بانک ملی ایران در قالب طرح تسهیلاتی جدید خود با نام "دماوند"، امکان بهره‌مندی کارکنان و مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها از امتیازات حاصل از میانگین حساب سازمانی را فراهم کرده است. این اقدام به اشخاص حقوقی اجازه می‌دهد تا مازاد امتیاز خود را به صورت قانونی به کارکنان و مدیران واجد شرایط انتقال دهند.

سقف تسهیلات و محدودیت‌های دریافت وام

طبق ضوابط ابلاغی در طرح دماوند، مجموع تسهیلات دریافتی هر فرد از محل سپرده‌گذاری شخصی و امتیاز انتقال‌یافته از شرکت یا سازمان، نباید از سقف هفت میلیارد ریال تعیین‌شده برای اشخاص حقیقی فراتر رود. این محدودیت برای اطمینان از توزیع عادلانه منابع و کنترل ریسک اعتباری بانک در نظر گرفته شده است.

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علاوه بر محدودیت برای اشخاص حقیقی، سقف تسهیلات برای اصناف پانزده میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی بیست و پنج میلیارد ریال تعیین شده است. این تفکیک نشان‌دهنده رویکرد متفاوت بانک در ارائه خدمات به اقلام مختلف اقتصادی است.

نحوه انتقال امتیاز میانگین حساب سازمانی

اشخاص حقوقی در طرح دماوند می‌توانند علاوه بر استفاده از امتیازات حاصل از میانگین حساب ویژه این طرح و دریافت تسهیلات، مازاد امتیاز ایجادشده را برای بهره‌مندی کارکنان و مدیران خود اختصاص دهند. این ویژگی نوآورانه به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از پتانسیل راکد حساب‌های خود برای حمایت از نیروی کار استفاده کنند.

شعب بانک ملی ایران پس از احراز شرایط و رعایت ضوابط بانکی، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌کنند. فرآیند انتقال امتیاز نیازمند تایید نهایی شعبه و انطباق کامل با استانداردهای داخلی بانک است تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری به عمل آید.

شرایط اعتباری و ضمانت‌نامه‌های لازم

نوع و تعداد چک‌های دیجیتال یا فیزیکی و همچنین شرایط اعتباری متقاضیان و ضامنان نیز بر اساس جداول و ضوابط اعتباری طرح تعیین می‌شود. این رویکرد انعطاف‌پذیر به بانک اجازه می‌دهد تا با توجه به ریسک هر متقاضی، شرایط ضمانت را مشخص کند.

ارائه مدارک کامل هویتی و مالی از جمله گردش حساب، پروانه کسب برای اصناف، و گواهی اشتغال به کار برای کارکنان، از الزامات اولیه برای شروع فرآیند بررسی پرونده در شعب بانک ملی ایران محسوب می‌شود.