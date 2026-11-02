طرح توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور تهران از اول آبان آغاز شد

توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور در تهران از اول آبان آغاز شده است. مسئولان صنفی اعلام کردند تامین کالا تکمیل شده و فروش با قیمت مصوب به زودی در تمام نقاط شهر گسترش می‌یابد.

وزارت صنعت معدن و تجارت با هدف اجرای طرح تنظیم بازار و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به لاستیک و روغن موتور، توزیع مستقیم این محصولات ضروری را در واحدهای صنفی منتخب تهران آغاز کرده است. طبق اعلام رسمی مسئولان صنفی، فرآیند تکمیل تامین این کالاها در حال انجام است و سایر واحدهای مشمول نیز در روزهای آینده به شبکه توزیع رسمی اضافه خواهند شد تا رقابت منصفانه و قیمت‌گذاری شفاف تضمین گردد. این تصمیم با هدف جلوگیری از نوسانات قیمت و فراهم آوردن دسترسی آسان شهروندان به کالاهای اساسی خودرو اتخاذ شده است.

آغاز رسمی طرح توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور

اواخر مهرماه امسال، در پی برنامه‌ریزی دقیق برای تنظیم بازار لاستیک و روغن موتور و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به این محصولات، اعلام شد که طرح عرضه مستقیم این کالاها از اول آبان‌ماه به‌صورت آزمایشی در ۳۰۰ نقطه تهران آغاز می‌شود. بر اساس سازوکار اعلام‌شده، قرار بود لاستیک مورد نیاز از تولیدکنندگان داخلی و روغن موتور از چهار کارخانه اصلی تامین و از طریق تعاونی‌های مرتبط در اختیار واحدهای صنفی دارای مجوز قرار گیرد. این محصول با نظارت اتحادیه و بر اساس قیمت تعیین‌شده از سوی کارخانه‌ها، با احتساب سهم محدود توزیع به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

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شفاف‌سازی جزئیات توزیع لاستیک در بازار تهران

با این حال، پس از اعلام آغاز طرح، موضوع نحوه اجرای آن و میزان دسترسی مردم به مراکز عرضه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت؛ موضوعی که اکنون با اظهارات مسئولان صنفی، جزئیات بیشتری از آن مشخص شده است. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگویی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح اعلام کرد: با توجه به تاکید مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان، توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور در برخی واحدهای صنفی منتخب در حال انجام است. وی افزود که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، قرار است طی روزهای آینده توزیع این محصولات به سایر واحدهای صنفی نیز گسترش یابد.

وضعیت فعلی عرضه و نظارت بر قیمت‌گذاری لاستیک

رضا عباس‌آبادی، رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو، درباره وضعیت عرضه لاستیک در بازار اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ واحد صنفی در سطح شهر، از جمله در مناطق شادآباد، سرچشمه و شوش، در زمینه عرضه لاستیک فعالیت دارند و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز، لاستیک مورد نیاز خود را تهیه کنند. وی با اشاره به فعالیت نمایندگی‌های عرضه لاستیک ایرانی افزود که در برخی از این مراکز، بنرهای اطلاع‌رسانی نصب شده تا شهروندان بتوانند مراکز عرضه را شناسایی کرده و برای دریافت لاستیک به آن‌ها مراجعه کنند.

نظارت دقیق بر توزیع و شفافیت مراکز فروش

رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو با تاکید بر عرضه لاستیک بر اساس نرخ مصوب تصریح کرد: در حال حاضر لاستیک به اندازه کافی در بازار وجود دارد و متقاضیان می‌توانند بدون مشکل خاصی، لاستیک مورد نیاز خود را با قیمت مصوب تهیه کنند. عباس‌آبادی در پایان با اشاره به وضعیت تقاضا در بازار گفت: با توجه به فراوانی لاستیک در بازار، در حال حاضر استقبال چندانی از خرید این محصول مشاهده نمی‌شود. در همین راستا، مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران، نیز در جریان بازدید از واحدهای توزیع‌کننده روغن موتور و لاستیک دولتی اظهار کرد که بازرسان در سطح شهر در حال بررسی و نظارت هستند تا توزیع مناسب این کالاها انجام شود.

پاسخ به دغدغه‌های روغن موتور و گسترش شبکه توزیع

بازرسان در سطح شهر در حال بررسی و نظارت هستند تا توزیع مناسب این کالاها انجام شود. در جریان این نظارت‌ها مشاهده شد واحدهای مشمول توزیع لاستیک دولتی بنرهای اطلاع‌رسانی نصب کرده‌اند و واحدهایی که این اقدام را انجام نداده‌اند، شفافیت لازم در فرآیند توزیع را رعایت نکرده‌اند. همچنین در بررسی‌های انجام‌شده در سامانه مربوطه، خروج لاستیک‌های عرضه‌شده نیز ثبت شده است. به گفته فعالان این صنف، لاستیک و روغن موتور مورد نیاز این واحدها به‌طور منظم تحویل داده می‌شود و بر اساس اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، از هفته آینده نیز شرایط توزیع از سوی شرکت‌ها مناسب‌تر خواهد شد.

برنامه‌ریزی برای تامین پایدار روغن موتور در تهران

در بازار روغن موتور نیز مجید فراهانی، رئیس اداره نظارت فرآورده‌های نفتی و سوختی سازمان حمایت، در واکنش به اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده درباره دریافت نکردن روغن موتور از سوی برخی واحدها اظهار کرد که جلسات مهمی با واحدهای تولیدی برگزار شده و مقرر شده توزیع مناسبی انجام دهند. خرده‌فروشان روغن موتور و لاستیک که تاکنون سهمیه خود را دریافت نکرده‌اند، به‌تدریج و طی روزهای آینده سهمیه خود را دریافت خواهند کرد. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش جدی دولت و نهادهای نظارتی برای ایجاد ثبات در بازار و رفع کمبودهای احتمالی است.