بررسی طرح مجلس برای تغییر ساختار وزارت اطلاعات و حذف شرط اجتهاد، به همراه تحلیلی بر حمله کشنده به بیت رهبری و کشته شدن معاونان این نهاد در روز نخست جنگ.

برای نخستین بار در تاریخ تاسیس این نهاد، مجلس شورای ایران طرحی کلان برای اصلاح و بازطراحی ساختار وزارت اطلاعات تدوین کرده است. بر اساس این طرح ساختاری جدید، دو سازمان مستقل تحت عنوان سازمان عقیدتی و سازمان حفاظت و اطلاعات در چارچ وزارت اطلاعات شکل خواهند گرفت. نکته مهم در این چیدمان جدید آن است که این دو سازمان مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت خواهند داشت.

جزئیات حقوقی و مکانیسم تغییرات اداری

این طرح قانونی در تاریخ پانزدهم آبان ماه در سامانه رسمی مجلس ثبت گردید و در مراحل اولیه با درخواست بررسی دو فوریتی مواجه شد. یکی از تغییرات بنیادین در این لوایح، حذف شرط تخصص اجتهاد برای تصدی مقام وزارت اطلاعات است. این تغییر رویکرد، مسیر را برای گزینش افراد با پرونده‌های مدیریتی فنی هموار می‌سازد و محدودیت‌های ایدئولوژیک پیشین را کاهش می‌دهد.

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تغییر این قانون در شرایطی انجام می‌شود که وزارت اطلاعات ایران از زمان ترور اسماعیل خطیب، حدود هشت ماه پیش، بدون وزیر و با مدیریت سرپرست اداره می‌شود. گذشت پنج ماه از مهلت قانونی معرفی وزیر جدید، نگرانی‌ها درباره خلاء رهبری در این نهاد امنیتی را افزایش داده و مجلس را به تدوین سریع این طرح واداشته است.

مواضع ذی‌نفعان و رقابت‌های سیاسی

ایbrahim عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، و حسن قشقاوی، سخنگوی این کمیسیون، از مدافعان اصلی این طرح در رسانه‌ها هستند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، یک تصمیم کلیت نظام محسوب می‌شود و نه یک ابتکار شخصی. با این حال، شواهد حاکی از آن است که مسئولان فعلی وزارت اطلاعات هیچ نقشی در طراحی این تغییرات نداشته‌اند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در تاریخ بیست و چهارم آبان پس از تبدیل درخواست دو فوریت به یک فوریت، اعلام کرد که این فرصتی است تا مسئولان وزارت اطلاعات نظرات دقیق خود را با کمیسیون امنیت ملی در میان بگذارند. این بیانیه نشان می‌دهد که در مراحل اولیه تدوین، مشاوره با بدنه فنی وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده است.

واکنش‌های رسمی و پیامدهای امنیتی

وزارت اطلاعات در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه طی نامه‌ای سرگشاده به محمدباقر قالیباف، اعلام آمادگی کامل برای همکاری و کارشناسی دقیق کرد. در این نامه به گروه‌هایی از اقشار انقلابی و برخی نمایندگان مجلس اشاره شده بود که در پی تعیین وزیر جدید بودند. این نامه تلویحاً تایید می‌کند که بدنه فنی وزارت اطلاعات از فرآیند طراحی طرح جدید بی‌خبر بوده است.

پرسش‌های امنیتی جدی پس از حمله به مجموعه بیت رهبری در نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ و کشته شدن معاونان وزارت اطلاعات در جلسه شورای معاونان مطرح شد. لو رفتن موقعیت این جلسه در شرایطی که دست‌کم سه جلسه مهم با حضور علی خامنه‌ای و مشاوران امنیتی در حال برگزاری بود، شکست امنیتی بزرگی را نشان می‌دهد.

گزارش‌ها حاکی از کشته شدن اکبر غفاری، قائم مقام وزارت اطلاعات، و مصطفی‌پور محمدی در جریان درگیری‌هاست. این در حالی است که در تاریخ هجدهم فروردین، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات نیز ترور شد. این رویدادها کارآمدی نهادهای حفاظتی را زیر سوال برده و نیاز به بازنگری ساختاری را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرده است.