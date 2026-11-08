طرح استیضاح پیت هگست در کنگره آمریکا و واکنش ترامپ به شکست انتخاباتی

رهبران جمهوریخواه در کنگره آمریکا طرح استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ این کشور را به دلیل حمله غیرقانونی به ایران آماده می‌کنند. این در حالی است که ترامپ نیز وعده تغییر در کابینه خود را داده است.

پس از سونامی سیاسی انتخابات میاندوره‌ای سوم نوامبر در ایالات متحده، جمهوریخواهان در کنگره آمریکا برای حمایت از طرح استیضاح پیت هگست ، وزیر جنگ این کشور، دست به اقدام جدی زده‌اند. هگست متهم است که بدون رضایت کنگره، عملیات نظامی علیه ایران را انجام داده است. هم‌زمان، دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با سی‌بی‌اس نیوز اعلام کرد که در پی شکست‌های اخیر، تغییراتی را در ترکیب کابینه خود ایجاد خواهد کرد.

آمادگی برای رای‌گیری استیضاح پیت هگست

رهبران جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا آماده می‌کنند تا اعضای حزبشان به طرح استیضاح پیت هگست بپیوندند. این طرح قرار است در همین هفته به رای‌گذاری گذاشته شود. توماس مسی، نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی، قصد دارد با طرح قطعنامه استیضاح، رایگیری درباره این موضوع را به جریان بیندازد. در این قطعنامه ذکر شده که هگست با نادیده گرفتن کنگره، تجاوز آمریکا علیه ایران را به صورت غیرقانونی ادامه داده است.

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رهبران جمهوریخواه پیش از روز انتخابات، مانع از بررسی این طرح شدند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، با لغو رای‌گیری‌ها، نمایندگان را زودتر به خانه فرستاد. جانسون این تصمیم را به زودگیری درباره استیضاح مرتبط دانست، اما پس از شکست سنگین جمهوریخواهان در انتخابات سوم نوامبر، محاسبات سیاسی به شدت تغییر کرده است.

واکنش‌های سیاسی و انتقادات به عملکرد هگست

شکست سنگین جمهوریخواهان باعث افزایش خشم در میان اعضای این حزب و افزایش تعداد کسانی شده است که از استیضاح حمایت می‌کنند. پیت هگست برای بسیاری از نمایندگان کنگره، چهره اصلی این جنگ به شمار می‌رود و این موضوع او را در معرض خشم جمهوریخواهان قرار داده است. یک قانونگذار جمهوریخواه به آکسیوس گفت که ایران و جنگ تحمیلی به ایران، یکی از اصلی‌ترین اهداف خشم آنها در این میان است.

لحن و ادبیات هگست نیز از سوی برخی نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها معتقدند که این لحن، آسیب جدی به ابزارهای ارائه داده‌ها درباره اهمیت حمله به تأسیسات هسته‌ای و سایر قابلیت‌های نظامی ایران وارد کرده است. دان بیکن، نماینده جمهوریخواه ایالت نبراسکا که از کنگره کناره‌گیری می‌کند، نیز به فاکسنیوز گفت که هگست در کنگره طرفداران زیادی ندارد.

واکنش هگست و درخواست از ترامپ برای برکناری

پیت هگست در واکنش به این فشارها، در ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، تلاش برای استیضاح خود را یک نمایش ساختگی به رهبری یک نماینده کنگره ناراضی و شکست‌خورده خواند. شان پارنل، رئیس پنتاگون نیز در بیانیه‌ای ادعا کرد که هگست در برابر سیاستمدارانی که به دنبال کسب امتیازهای حزبی هستند، عقب‌نشینی نمی‌کند. پنتاگون مدعی شد که وزارت جنگ از قانون پیروی کرده است و هگست به مقابله با تهدیدات و دفاع از قانون اساسی متعهد است.

توماس مسی، نماینده ایالت کنتاکی، در پاسخ به هگست، از دونالد ترامپ خواست تا زمانی که جمهوریخواهان هنوز سنا را در اختیار دارند، او را برکنار کنند. پنتاگون همچنین تأکید کرد که با وجود تهدیدهای دموکرات‌ها درباره راه‌اندازی تحقیقات و کارزارهای ساختگی، همچنان به پیش‌برد دستورکار رئیس‌جمهور ترامپ در وزارت جنگ ادامه خواهد داد.

پیامدهای حقوقی و وضعیت آتی کابینه

برای برکناری پیت هگست پس از رای مثبت مجلس نمایندگان، نیاز به رای موافق دوسوم اعضای سنا وجود دارد. این حدنصاب حتی پس از اینکه دموکرات‌ها در ماه ژانویه کنترل سنا را به دست بگیرند نیز دستیابی به آن دشوار خواهد بود. با این حال، اگر هگست تا ماه ژانویه همچنان در سمت خود باقی بماند، اکثریت جدید دموکرات در مجلس نمایندگان اختیار بررسی و تحقیقات در مورد روند استیضاح را خواهند داشت.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی درباره برکناری افرادی در دولت خود، تأیید کرد که قصد دارد تغییراتی ایجاد کند. او گفت: "بله، قصد دارم. کمی تغییرات خواهم داشت. من کابینه‌ام را دوست دارم. به نظرم خوب هستند. اما شاید تغییری ایجاد کند." این تغییرات در ترکیب دولت پس از شکست‌های انتخاباتی جمهوریخواهان در سوم نوامبر آغاز شده است.