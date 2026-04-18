رسانههای اسرائیلی از طرح جدیدی پرده برداشتهاند که عملاً به معنای اشغال بخشهایی از جنوب لبنان است. این طرح شامل ایجاد یک «خط زرد» مشابه غزه، تخریب روستاها و تسلیم نیروهای مقاومت میشود. همزمان، رئیس جمهور آمریکا از تکمیل قریبالوقوع توافق آتشبس خبر داده است.
هرچند دولت لبنان از توافقی با رژیم صهیونیستی خبر داده است، اما رسانههای اسرائیلی جزئیاتی منتشر کردهاند که به معنای اشغال بخشهایی از جنوب لبنان است. پس از اعلام آتشبس ۱۰ روزه توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیروهای ارتش اسرائیل همچنان در منطقهای که «خط مقابله با موشکهای ضد تانک» نامیده میشود، در جنوب لبنان مستقر هستند. رادیوی ارتش اسرائیل گزارش داده است که این رژیم قصد دارد طرح «خط زرد» غزه را در جنوب لبنان شبیهسازی کند، که این امر تخریب روستاهای جنوب لبنان را ادامه خواهد داد.
خط زرد، که در غزه پس از آتشبس ۱۰ اکتبر به اجرا درآمده، یک مرز فیزیکی نیست بلکه خطی فرضی است که نوار غزه را به دو بخش تقسیم میکند. این خط، که عملاً به معنای تثبیت اشغالگری در غزه بود، حتی از سوی اسرائیلیها مورد نقض مکرر قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، دولت لبنان در دیداری با نمایندگان اسرائیل در آمریکا، طرح مذکور را پذیرفته است؛ طرحی که به گفته آنها، کاملاً در تضاد با مقاومت است. شروط ادعایی اسرائیل برای ادامه آتشبس شامل موارد زیر است: اولاً، تعیین خطی جدید که ارتش اسرائیل تا مرزهای خود کنترل آن را در اختیار دارد. این خط که «خط زرد» نامیده میشود، فاصلهای بین چند کیلومتر تا حدود ۱۰ کیلومتر از مرز متغیر است و ۵۵ روستای لبنانی در داخل آن قرار دارند که بازگشت آوارگان به آنها ممنوع است. ثانیاً، ارتش اسرائیل حتی در طول آتشبس، به تخریب زیرساختهای حزبالله و روستاهای واقع در خط زرد ادامه خواهد داد که به معنای ایجاد کمربند امنیتی در جنوب لبنان است. ثالثاً، نیروهای حزبالله که در مناطق خط زرد، از جمله شهر بنت جبیل، حضور دارند، باید تسلیم شوند یا در صورت شناسایی، کشته خواهند شد. رابعاً، به نیروهای اسرائیل دستور داده شده تا به هر مکانی که تهدیدی در آن مشاهده شود، حمله کنند. خامساً، پرواز پهپادها در آسمان جنوب لبنان برای رصد و خنثی کردن تهدیدات ادامه خواهد یافت. در همین حال، خلیل حمدان، عضو هیأت رئیسه جنبش أمل، با انتقاد از اقدامات دولت لبنان در مذاکره با رژیم صهیونیستی، آن را شتابزده، غیرقانونی و نادیده گیرنده نظرات بخش وسیعی از لبنانیها و نمایندگان پارلمان خواند. وی تأکید کرد که دولت در این شرایط از حمایت از مقاومت و دستاوردهای میدانی آن در مقابله با تجاوز اسرائیل و دفاع از حقوق لبنان عقبنشینی کرده است. حمدان مذاکرات مستقیم را بیفایده دانست و هشدار داد که این امر لبنان را وارد چرخهای از امتیازدهی به رژیم صهیونیستی میکند. در خبری جداگانه، دونالد ترامپ اعلام کرده است که توافق برای پایان جنگ تقریباً کامل شده است
