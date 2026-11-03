طرح تشدید برخورد با تخلفات شبانه رانندگان در تهران بزرگ

سردار موسوی‌پور از تشدید برخورد پلیس راهور با تخلفات شبانه رانندگان خبر داد و جزئیات جریمه‌ها و نمرات منفی را اعلام کرد.

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ، از شدت گرفتن عملیات‌های پلیس برای مقابله با رانندگان خاطی شبانه خبر داد. این تصمیم پس از تکرار درخواست‌های مکرر شهروندان برای برخورد با شمار محدودی از رانندگان اتخاذ شده است که با اقدامات خود، آرامش و امنیت روانی مردم را مختل می‌کردند. پلیس راهور تهران بزرگ در پی این درخواست‌ها، طرح تشدید برخورد با تخلفات شبانه خودروها را به‌صورت جدی‌تر ادامه خواهد داد.

افزایش سرعت و تخلفات حادثه‌ساز در شب

وی با اشاره به این موضوع که شب‌ها سرعت‌ها افزایش می‌یابد و زمینه بروز تخلفات حادثه‌ساز بیشتر فراهم می‌شود، تصریح کرد که برخی رانندگان با رفتارهای غلط ترافیکی خود، امنیت و آرامش دیگر شهروندان و رانندگان را به خطر می‌اندازند. اما این رفتارها از دید تیزبین پلیس راهور پنهان نمی‌ماند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود که تخلفات شبانه در پایتخت فقط به لایی‌کشی، حرکات مخاطره‌آمیز، سبقت و سرعت‌های غیرمجاز محدود نمی‌شود. تردد خودروهای سنگین در لاین سوم، استفاده از نورهای شدید و زنون، توقف در حاشیه بزرگراه‌ها و همچنین تردد عابران پیاده در بزرگراه‌ها نیز شامل این طرح می‌شود.

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توقف در بزرگراه‌ها خطر جانی ایجاد می‌کند

موسوی‌پور توقف در حاشیه بزرگراه‌ها را حائز اهمیت ویژه دانست و ادامه داد که در ساعات شبانه به دلیل افزایش سرعت، احتمال بروز حوادث در این نقاط به‌شدت بالا می‌رود. همچنین تردد عابران پیاده در برخی بزرگراه‌ها، همراه با سرعت غیرمجاز و تاریکی هوا، خطرهای جبران‌ناپذیری را برای موتورسواران و عابران پیاده ایجاد می‌کند و موجب افزایش تصادفات می‌شود. به گفته وی، سرعت غیرمجاز یکی از پرتکرارترین تخلفات شبانه در سطح پایتخت بوده است.

جریمه‌های جدید و نمرات منفی برای رانندگان

در همین چارچوب، نقص در سامانه روشنایی خودروها نیز توسط پلیس شناسایی و با آن‌ها برخورد شده است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود که نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی خودروها در شب، علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای رانندگان به همراه دارد. به‌طوری‌که خودروهای شخصی ۳ نمره منفی و خودروهای عمومی ۶ نمره منفی دریافت می‌کنند. وی به تخلفات شناسایی‌شده در قالب طرح‌های شبانه اشاره و تصریح کرد که در حوزه حمل بار، حمل بار بدون حفاظ توسط وسایل نقلیه سنگین ثبت شده است.

تکرار تخلفات پلاک و ایمنی سرنشینان

تخلفات مربوط به پلاک خودروها نیز از جمله مواردی بوده‌اند که در این طرح شناسایی شده‌اند. عدم استفاده از کمربند ایمنی و عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران نیز از دیگر تخلفاتی است که در سطح پایتخت مورد برخورد قانونی قرار گرفته است. این اقدامات پلیس نشان‌دهنده جدیت آن در پیگیری تمامی مواردی است که می‌تواند منجر به بروز حوادث غیرمترقبه شود. پلیس راهور تهران بزرگ انتظار دارد که تمامی رانندگان و راکبان موتورسیکلت به این قوانین پایبند باشند تا از بروز حوادث جانی جلوگیری شود.

نقش شهروندان در کاهش حوادث رانندگی

موسوی‌پور با تأکید بر نقش شهروندان در کاهش حوادث شبانه گفت که از همه رانندگان و راکبان موتورسیکلت می‌خواهد در ساعات شبانه ضمن رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از حرکات مخاطره‌آمیز، از توقف در حاشیه بزرگراه‌ها خودداری کنند. آن‌ها باید از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی استفاده کنند، از سامانه روشنایی سالم و استاندارد خودروی خود اطمینان حاصل کنند و از استفاده از نورهای شدید و غیرمجاز بپرهیزند. رعایت این نکات ساده، نقش مستقیمی در حفظ جان خود و دیگر شهروندان دارد.