گزارش اکسیوس دربارهٔ ایدهٔ صندوق شکوفایی که ابتدا توسط قطر مطرح شد و در مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده؛ جزئیات منافع مالی، تحریم‌ها و شرایط اجرایی طرح بررسی می‌شود.

وب‌سایت اکسیوس گزارش داد که ایدهٔ ایجاد صندوق شکوفایی ابتدا توسط قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان واشینگتن و تهران به‌عنوان بخشی از مذاکرات هسته‌ای بررسی می‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد، توافق اولیه آمریکا با حکومت ایران که هنوز به‌صورت محرمانه نگهداری می‌شود، امکان فروش آزاد نفت ایرانی را در دورهٔ شصت روزه مذاکرات فراهم می‌کند. این توافق می‌تواند مسیر کاهش تحریم‌ها، دسترسی به دارایی‌های مسدود شده و حتی راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری چندصد میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های ایران را باز کند، مشروط بر این که توافق نهایی هسته‌ای حاصل شود.

برخی منتقدان سیاسی معتقدند که سیاست‌مدار پیشین آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، دوباره در پی همان مسیر است؛ یعنی آزادسازی منابع مالی ایران در ازای دریافت تعهدات هسته‌ای. به‌نظر آن‌ها، طرح صندوق بازسازی به‌صورت احتمالی می‌تواند فراتر از حدی باشد که در عهد باراک اوباما مطرح شد.

کاخ سفید اما بر این باور است که اطلاعات نادرست منتشر شده توسط دولت ایران، فضای بحث‌ها را تحت تأثیر قرار داده و ساختار پاداش‑در‑ازای‑عملکرد می‌تواند بهترین راه برای رسیدن به توافق نهایی باشد. در عین حال مقامات آمریکایی تصریح می‌کنند که حداقل بخشی از منافع اقتصادی ایران از همان ابتدا مشروط به پایبندی به تعهدات هسته‌ای خواهد بود.

یادداشت تفاهمی که قرار است جمعه به‌صورت رسمی به امضا برسد، چارچوب اولیهٔ شصت روز مذاکرات برای دست‌یابی به توافق جامع‌تر هسته‌ای را تعیین می‌کند. مقامات آمریکایی اذعان دارند که هنوز نمی‌دانند آیا توافق بلندمدت به‌دست خواهد آمد یا نه، اما بر این نکته تأکید دارند که منافع اقتصادی ایران به تحقق چنین توافقی وابسته است.

به همین دلیل برخی خبرگزاری‌های حکومتی در ایران ادعا می‌کنند که امضای یادداشت‌تفاهم امکان دسترسی فوری به دارایی‌های بلوکه‌شده را برای تهران فراهم می‌سازد؛ ادعایی که مقامات آمریکایی به‌صداقت رد می‌پذیرند. به گفتهٔ یک مقام ارشد آمریکا، اگر ایران در ابتدا نشان دهد که تعهدات هسته‌ای خود را اجرا می‌کند، ممکن است نشانه‌هایی از حسن نیت مانند کاهش محدود تحریم‌ها یا دسترسی به بخشی از منابع مسدود شده دریافت کند.

از سوی دیگر، پیشنهادهایی برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده توسط کشورهای حوزهٔ خلیج فارس همچون امارات و قطر به‌عنوان بخشی از مذاکرات جانبی مطرح شده‌اند که توسط یک مقام ارشد آمریکایی به‌صورت خنده‌دار توصیف شده‌اند. متن تفاهم‌نامه همچنان امکان تفسیرهای مختلف را باقی می‌گذارد؛ بر این اساس، در صورت تحقق توافق نهایی، آمریکا متعهد می‌شود تمامی تحریم‌های مرتبط با ایران را طبق جدول زمانی تعیین‌شده لغو کند و تمام دارایی‌های مسدود شده را برای استفادهٔ ایران در دسترس بگذارد.

یکی از جنجالی‌ترین بندهای پیشنهادی، ایجاد صندوقی برای بازسازی اقتصاد ایران است. بر پایهٔ این طرح، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از کشورهای خلیج فارس و شرق آسیا منبع مالی صندوق خواهد شد و معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز تأکید کرد که این صندوق از مالیات‌دهندگان آمریکایی تأمین نخواهد شد و فقط در صورتی فعال می‌شود که ایران به‌طور دائمی برنامهٔ هسته‌ای خود را متوقف کند، از ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود صرف‌نظر کند و بازرسی‌های هسته‌ای را بپذیرد.

این اقدام بخشی از تلاش‌های قانون‌گذاران برای محدود کردن اختیارات دولت فعلی آمریکا است که در شرایطی است که جنگی نزدیک به چهار ماه به طول انجامیده و فشارهای داخلی و بین‌المللی بر واشینگتن افزایش یافته است





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