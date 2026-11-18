وزیر خارجه فرانسه خواستار تصویب قطعنامه حقوق بشر ایران در سازمان ملل شد. همزمان، مرگ نوجوان ایرانی و لایحه خشونت علیه زنان با واکنش گسترده همراه بود.

ژان‌نوئل بارو ، وزیر خارجه فرانسه ، در اقدامی دیپلماتیک و صریح، خواستار تصویب فوری قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به رسمیت شناخته شدن جنایات جمهوری اسلامی به عنوان جنایت علیه بشریت شد. بارو در چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در سخنرانی خود در مجلس ملی فرانسه تأکید کرد که این اقدام باید هم‌اکنون انجام شود تا پاسخگوی کشتار بی‌سابقه معترضان باشد.

پیگیری قطعنامه و تحریم‌های قضایی

وزیر خارجه فرانسه با استناد به وقایع خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴، بیان داشت که فرانسه از جامعه مدنی، جوانان، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر در ایران حمایت کامل می‌کند و مبارزه مردم ایران را شجاعانه و سرشار از کرامت می‌داند. او تصریح کرد که بدون عدالت و حقیقت، صلح پایدار امکان‌پذیر نیست و نباید جنایات حکومت ایران بدون مجازات باقی بماند. فرانسوی‌ها عاملان سرکوب را تحریم کرده و بسته جدیدی علیه نهادهای مسئول، به‌ویژه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تهیه می‌کنند. بارو هشدار داد که جنگ‌های منطقه‌ای یا بسته شدن تنگه هرمز نباید توجیهی برای نادیده گرفتن سرکوب داخلی مردم ایران توسط پاریس باشد. در همین راستا، برنامه‌ای با محوریت صدای ایرانیان در چهارم آبان ماه در موسسه جهان عرب پاریس برگزار خواهد شد.

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گزارش‌های حقوق بشری و کشته‌شدگان اعتراضات

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در این نشست مجلسی توضیح داد که جمهوری اسلامی حتی در دوران جنگ نیز اعدام‌ها را متوقف نکرده است. وی اعلام کرد دست‌کم ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده‌اند که پنج نفر از آنان در ملاءعام به دار آویخته شدند. ساتو افزود مقامات جمهوری اسلامی از جنگ برای منحرف کردن توجه‌ها از نقض حقوق بشر استفاده کردند. فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ادامه یافته و حتی شدیدتر شده است. به گفته او، خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا حقیقت را انکار کنند و مراسم سوگواری ممنوع است. چهار دهه سرکوب، مردم ایران را از اعتراض بازنداشته و نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است. رها بحرینی از عفو بین‌الملل نیز بر ضرورت پایان مصونیت عاملان جنایت تأکید کرد. بسیاری از فرماندهان و مسئولان دخیل در سرکوب نه‌تنها مجازات نشده‌اند، بلکه همچنان در مناصب ارشد حضور دارند.

پرونده مرگ سوگند و واکنش‌های اجتماعی

همزمان با تحولات دیپلماتیک، مرگ نوجوان ایرانی به نام سوگند موجی از خشم در فضای مجازی ایجاد کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی ایکس و اینستاگرام از "زن‌ستیزی نهادینه‌شده" و نبود حمایت قانونی موثر از دختران و زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی انتقاد کردند. کاربران با اشاره به روایت‌های منتشرشده درباره هشدار این نوجوان نسبت به خطر بازگشت به خانه، پرسیده‌اند چرا برای حفاظت از او اقدامی صورت نگرفت. یکی از کاربران ایکس نوشت سوگند فقط ۱۶ سال داشت و باید زنده می‌ماند. کاربر دیگری از عملکرد کادر مدرسه انتقاد کرد و نوشت اطلاعات شخصی دانش‌آموز را بدون در نظر گرفتن خطرات خانوادگی گزارش می‌دهند.

رسمیت‌سازی علت مرگ و وضعیت لایحه زنان

حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، ۲۶ آبان از بازداشت پدر سوگند به اتهام‌هایی از جمله ضرب‌وجرح و فعلا قتل و مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهل‌انگاری خبر داد. بهتاش خانی‌آباد، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، اعلام کرد علت مرگ سوگند صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع بوده و شکستگی دست و پا، جمجمه و دندان در بدن او مشاهده شده است. انتشار تصاویر خاکسپاری سوگند نیز واکنش‌هایی برانگیخت و برخی کاربران، مردی را که در صف نماز میت حضور داشت، پدر او معرفی کردند. با این حال، پایگاه خبری الف گزارش داد این مرد دایی سوگند بوده و پدرش در مراسم حضور نداشته است. هویت مرد حاضر در تصاویر هنوز مستقلا تایید نشده است. شماری از کاربران با هشتگ زن‌کشی را متوقف کنید خواستار تصویب قوانین حمایتی و آموزش معلمان شدند. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.