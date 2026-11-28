بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت در حال مذاکره بر سر سیستم چرخشی نخست‌وزیری هستند تا دولت وحدت تشکیل دهند، اما تردیدها و مخالفت‌های داخلی مانع اصلی است.

رسانه‌های عبری‌زبان با استناد به مقامات دفتر بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر مستعفی، گزارش دادند که او در حال تدوین و ارائه پیشنهادی برای تقسیم قدرت با گادی آیزنکوت ، رئیس حزب یِشار، است. محور اصلی این توافق پیشنهادی، استقرار یک سیستم چرخشی برای تصدی سمت نخست‌وزیری در اسرائیل است. بر اساس این طرح پیچیده سیاسی، گادی آیزنکوت مسئولیت مدیریت امور کشور را در نیمه اول دوره نخست‌وزیری بر عهده خواهد گرفت.

در ادامه این دوره زمانی، بنیامین نتانیاهو وظیفه رهبری و مدیریت دولت را در نیمه دوم دوره تصدی خواهد کرد. این سازوکار طراحی شده تا تعادل نسبی را در ائتلاف فعلی حفظ کند و اجازه دهد دو رقیب سرسخت سیاسی، رهبری کشور را به صورت زمانی تقسیم کنند. خبرگزاری شرکت پخش رژیم صهیونیستی با نام کان، تأیید کرد که این پیشنهاد حساس از طریق کانال‌های دیپلماتیک و غیررسمی بین دو اردوگاه سیاسی در جریان است.

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چالش‌های داخلی لیکود و شرایط غیررسمی

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که حزب لیکود، متعلق به نتانیاهو، ممکن است در صورت لزوم، این پیشنهاد چرخشی را تأیید نکند و این امر نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق در نگرش‌های حزبی است. اختلافات داخلی شدیدی در میان اعضای حزب لیکود درباره شرایط دقیق این ترتیب زمانی و ساختار اقتدار به وجود آمده است.

علاوه بر اختلافات حزبی، حلقه داخلی و مشاوران نزدیک نتانیاهو نیز دارای نظرات متفاوت و گاه متضادی درباره این اقدام ریسک‌دار سیاسی هستند. این تضاد نظر در نزدیکان نخست‌وزیر مستعفی، فرآیند نهایی‌سازی این توافق پیچیده را با ابهامات بیشتری همراه کرده است و نشان می‌دهد که حتی در اردوگاه طرفدار نتانیاهو نیز اجماع کاملی بر سر این طرح وجود ندارد.

تردید آیزنکوت و تعهدات به شرکای ائتلافی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط روزنامه تایمز اسرائیل، گادی آیزنکوت نسبت به پیشنهاد نتانیاهو برای تقسیم قدرت، تردیدهای جدی و قابل توجهی دارد. همزمان، آیزنکوت در حال اقدامات عملی برای تشکیل کابینه جدید و آماده‌سازی خود جهت سوگند یاد کردن در هفته آینده است. این روند نشان می‌دهد که اردوگاه آیزنکوت در حال اتخاذ موقعیت‌های مستقل و مستقل از طرح چرخشی نتانیاهو است.

گادی آیزنکوت پیش‌تر به شرکای کلیدی ائتلافی خود، از جمله یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات، و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل خانه ما، تعهدات صریحی داده است. او رسماً اعلام کرده است که بدون کسب رضایت کامل این دو حزب، هیچ‌گونه دولت وحدتی با رهبری بنیامین نتانیاهو تشکیل نخواهد داد. این شرط‌گذاری‌ها قدرت چانه‌زنی اردوگاه آیزنکوت را در برابر نتانیاهو افزایش داده است.

واکنش نفتالی بنت و آینده کابینه جدید

کانال ۱۳ تلویزیون اسرائیل به نقل از چهره‌های برجسته اردوگاه آیزنکوت گزارش داد که نفتالی بنت، رئیس حزب با هم، تصمیم سختی گرفته است. بنت قصد دارد در صورت تشکیل هرگونه کابینه‌ای به ریاست آیزنکوت، حتی قبل از اینکه تمام مذاکرات پیچیده با نتانیاهو به نتیجه نهایی برسد، به آن رأی منفی دهد. این موضع‌گیری نفتالی بنت می‌تواند موازنه نیروها را در پارلمان به نفع یا علیه آیزنکوت تغییر دهد.

نکته قابل تأمل این است که بنت علی‌رغم این تهدید به رأی منفی، پیش‌تر آشکارا خواستار تشکیل دولت وحدت با حزب لیکود تحت رهبری نتانیاهو شده بود. این تغییر رویکرد یا تضاد ظاهری در بیانیه‌های او، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های بیش از حد روابط در ائتلاف‌های سیاسی اسرائیل است. همه چیز به نتیجه نهایی مذاکرات پنهانی و رسنی میان نتانیاهو، آیزنکوت و سایر بازیگران کلیدی بستگی دارد.