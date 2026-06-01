طرح جدید آمریکا برای کاهش تنش میان اسرائیل و لبنان

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتوگو با رهبران لبنان و اسرائیل طرحی برای توقف حملات حزبالله و عدم تشدید عملیات اسرائیل ارائه کرده است.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در تماسهای جداگانه با جوزف عون رئیسجمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل طرحی جدید برای کاهش تنش میان دو کشور مطرح کرده است.
این طرح که به گفته یک مقام آمریکایی هدف آن ایجاد زمینه برای کاهش تدریجی تنش و رسیدن به توقف مؤثر درگیریهاست در شرایطی ارائه میشود که آتشبس اعلامشده در اواسط آوریل با میانجیگری آمریکا بارها با حملات متقابل حزبالله و اسرائیل تضعیف شده است. بر اساس این طرح در گام نخست حزبالله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است باید همه حملات خود به اسرائیل را متوقف کند و در مقابل اسرائیل از تشدید عملیات در بیروت خودداری نماید.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و متحد اصلی حزبالله با وجود اعلام توانایی تضمین پایبندی حزبالله به آتشبس مسئولیت اصلی را متوجه اسرائیل دانسته و گفته است اسرائیل باید اول شلیک نکند. در سوی مقابل بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه به ارتش اسرائیل دستور داد عملیات زمینی در لبنان را گسترش دهد و نیروهای اسرائیلی قلعه تاریخی بوفور معروف به قلعه شقیف و یک ارتفاع راهبردی در جنوب لبنان را تصرف کردند.
ارتش اسرائیل این اقدام را بخشی از عملیات علیه مواضع حزبالله اعلام کرده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که آتشبس کنونی که در ۱۶ آوریل و پس از مذاکرات با میانجیگری واشنگتن آغاز شد بر اساس متن توافق لبنان متعهد شده بود با حمایت بینالمللی اقداماتی برای جلوگیری از حملات حزبالله و دیگر گروهها علیه اهداف اسرائیلی انجام دهد و در مقابل اسرائیل نیز متعهد شده بود عملیات تهاجمی علیه اهداف لبنانی را متوقف کند.
اما گزارشها حاکی از آن است که این توافق در عمل بارها نقض شده است. به گفته رویترز پیشروی اسرائیل پس از یکی از سنگینترین روزهای آتش حزبالله به سوی شمال اسرائیل از زمان آتشبس آوریل رخ داد که باعث تعطیلی مدارس و اعمال محدودیتهایی در شمال اسرائیل شد. یک مقام آمریکایی نیز گفت واشنگتن انتظار ندارد اسرائیل حملات مداوم حزبالله به غیرنظامیان خود را تحمل کند.
نتانیاهو پیشتر هدف اسرائیل را تعمیق و گسترش کنترل بر مناطقی عنوان کرده بود که به گفته او تحت کنترل حزبالله بودهاند. این طرح جدید آمریکا در حالی ارائه میشود که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا پیشتر پس از تمدید آتشبس گفته بود منتظر میزبانی از بنیامین نتانیاهو و جوزف عون در واشنگتن است و شانس رسیدن دو کشور به توافق صلح را بالا دانسته بود.
با این حال کارشناسان معتقدند با توجه به تنشهای موجود و عدم اعتماد طرفین احتمال دستیابی به یک توافق پایدار کم است. جوزف عون تلاش کرده است این پیشنهاد را جلو ببرد و برای آن توافق بگیرد اما موانع جدی بر سر راه وجود دارد. از یک سو حزبالله که قدرت اصلی در لبنان محسوب میشود تمایلی به توقف کامل حملات خود ندارد و از سوی دیگر اسرائیل نیز به دنبال امنیت مرزهای شمالی خود است.
به نظر میرسد راه حل پایدار نیازمند مذاکرات گستردهتر و شامل موضوعاتی مانند مرزهای زمینی و دریایی و نقش حزبالله در آینده لبنان باشد. در هر صورت وضعیت کنونی نشاندهنده شکنندگی آتشبس و احتمال بازگشت به درگیریهای گستردهتر است
