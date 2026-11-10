وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین طرح بازآفرینی مناطق آزاد و بهره‌برداری از ۱۷ طرح در منطقه آزاد کیش با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان خبر داد.

سیدعلی مدنی‌زاده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تدوین طرح بازآفرینی مناطق آزاد کشور بر اساس مزیت‌های رقابتی هر منطقه خبر داد. او نوآوری، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی را از محورهای اصلی مأموریت پیش‌بینی‌شده برای منطقه آزاد کیش عنوان کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین بهره‌برداری از ۱۷ طرح و آغاز عملیات اجرایی چهار طرح دیگر روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در سالن ابن‌سینا مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد. مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده و مراسم به مناسبت هفته کیش برپا شد.

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بهره‌برداری از ۱۷ طرح و آغاز عملیات چهار طرح در کیش

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به‌صورت برخط در این مراسم حضور داشت. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیز در این مراسم حضور داشتند.

مدنی‌زاده با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در کیش گفت که با وجود شرایط دشوار ماه‌های گذشته و آسیب‌های اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد متوقف نشده است. او بهره‌برداری از طرح‌های جدید را حاصل تلاش مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های مناطق آزاد و دیگر بخش‌های دولت دانست.

طرح بازآفرینی مناطق آزاد و معافیت کالای همراه مسافر

طرح بازآفرینی مناطق آزاد کشور با هدف تعیین مأموریت تخصصی هر منطقه بر اساس موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های رقابتی آن تدوین شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت این طرح باعث می‌شود مناطق آزاد به‌جای انجام فعالیت‌های مشابه، در چارچوب مأموریت‌های مشخص و مکمل یکدیگر نقش‌آفرینی کنند.

مدنی‌زاده همچنین تأکید کرد که انتخاب مدیران، نوع سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات مورد انتظار باید با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه متناسب باشد. طرح بازآفرینی در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد ارائه می‌شود و پس از بررسی و تصویب، مبنای فعالیت این مناطق قرار می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر در کیش از ۸۰ دلار به ۳ هزار دلار را از دیگر اقدامات حمایتی دولت برشمرد. او گفت اجرای این مصوبه می‌تواند به جبران بخشی از آسیب‌های اقتصادی واردشده به کسب‌وکارهای جزیره و تقویت فعالیت‌های تجاری و گردشگری کمک کند.

مدنی‌زاده به مصوبات هیئت وزیران برای کاهش آثار اقتصادی شرایط اخیر در مناطق جنوبی کشور اشاره کرد. این مصوبات شامل تسهیل تشریفات گمرکی، حمایت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات بانکی است و هدف آن برطرف کردن بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای این مناطق عنوان شده است.

پیامدهای اقتصادی برای کیش و مسیر تصویب مقررات مناطق آزاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیگیری ایجاد منطقه آزاد مالی در کیش خبر داد. او گفت بهره‌گیری از تجربیات کشورهای منطقه و سایر مناطق آزاد جهان می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و مالی جزیره و تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشور کمک کند.

مدنی‌زاده ساماندهی مسائل مالیاتی مناطق آزاد را نیز از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری عنوان کرد. او با اشاره به پایان دوره ۲۰ ساله معافیت‌های مالیاتی برخی فعالیت‌ها در این مناطق، بازنگری و ساماندهی مقررات این حوزه را ضروری دانست.

پیشنهادهای مربوط به مقررات مالیاتی پس از بررسی و تصویب در شورای عالی مناطق آزاد، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، بازگشت منابع مالیاتی وصول‌شده به خود مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری است.

مدنی‌زاده همچنین بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأکید کرد. او گفت تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد مدیریت یکپارچه از عوامل مؤثر در موفقیت مناطق آزاد است، موضوعی که با وجود پیش‌بینی در قوانین کشور، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح بازآفرینی، ساماندهی مقررات و تحقق مدیریت یکپارچه، مناطق آزاد نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند و الگویی برای ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی شوند.