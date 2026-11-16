طرح خرید اعتباری یارانه از ۲۵ آبان آغاز شد

طرح خرید اعتباری کالا با هدف تقویت معیشت خانوارها از ۲۵ آبان آغاز شد. متقاضیان می‌توانند تا سقف دو برابر یارانه خرید کنند و بازپرداخت را در دو قسط انجام دهند.

طرح خرید اعتباری کالا با هدف حمایت از معیشت مردم و تقویت قدرت خرید خانوارها در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه آغاز به کار کرد. این طرح ویژه متقاضیانی است که پیش‌تر فرایند ثبت‌نام خود را در بازوی رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تکمیل کرده‌اند.

شرایط دریافت اعتبار و سقف مجاز خرید

خانوارهای واجد شرایط می‌توانند تا سقف دو برابر مبلغ یارانه نقدی مجموع اعضای خانوار خود اقدام به خرید اقساطی کنند. استفاده از این اعتبار کاملاً اختیاری است و نیازمند تمایل صریح متقاضی برای استفاده از خدمات مالی جدید می‌باشد. هدف اصلی از اجرای این طرح، تسهیل دسترسی به کالاهای مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین خرید اعتباری است.

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سقف اعتبار پرداختی بر اساس جمع یارانه نقدی تمام اعضای خانوار محاسبه می‌شود. این مکانیزم به خانواده‌های بیشتری اجازه می‌دهد تا با افزایش توان خرید، نیازهای اساسی خود را برآورده کنند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرده است که این طرح به عنوان یک ابزار کمکی طراحی شده و اجباری برای استفاده از آن وجود ندارد.

مکانیزم بازپرداخت و ضوابط اجرایی

بازپرداخت اعتبار گرفته شده باید دقیقاً مطابق با ضوابط اجرایی تعیین شده توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شود. بازپرداخت اقساط در دو مرحله و به صورت خودکار از محل واریزی یارانه ماهیانه خانوار کسر می‌گردد. این روش اطمینان حاصل می‌کند که تعهدات مالی بدون نیاز به اقدامات اضافی از سوی متقاضی تسویه می‌شود.

سیستم کسر اقساط از یارانه به گونه‌ای طراحی شده که از بروز تاخیر در پرداخت جلوگیری کند. متقاضیان موظفند اطمینان حاصل کنند که حساب بانایی متصل به سیستم پرداخت یارانه، وضعیت فعال و سالمی دارد. عدم کفایت موجودی یا مشکل در سامانه بانایی ممکن است منجر به مشکلات در کسر اقساط گردد.

نحوه ثبت‌نام و دسترسی به سامانه بله

متقاضیان دریافت این اعتبار موظف بودند با مراجعه به بازوی رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله، فرایند ثبت‌نام را تکمیل نمایند. این فرایند شامل انتخاب شرکت تأمین‌کننده اعتبار نیز می‌شد که نقش مهمی در ارائه خدمات پس از فروش دارد. تکمیل موفقیت این مراحل برای شروع خرید از تاریخ ۲۵ آبان الزامی بود.

پیام‌رسان بله به عنوان بستر رسمی این خدمات عمل می‌کند و دسترسی آسان به اطلاعات و فرم‌های لازم را فراهم می‌سازد. متقاضیان باید پس از تکمیل ثبت‌نام، استعلام وضعیت خود را در سامانه بررسی کنند تا از قبولی درخواست اطمینان حاصل کنند. تنها افرادی که این مراحل را به صورت کامل انجام داده‌اند، مجاز به ورود به چرخه خرید اعتباری هستند.

اثرات بر معیشت و گام‌های آتی طرح

این طرح با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها طراحی شده و انتظار می‌رود تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم بگذارد. با افزایش توان خرید، تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش یافته و این امر می‌تواند به رونق بازار کمک کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایداری این طرح و حمایت مستمر از اقشار مختلف تأکید دارد.

ادامه اجرای طرح خرید اعتباری کالا می‌تواند الگوی جدیدی در نحوه توزیع یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی ایجاد کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این روش می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی بر خریدهای روزمره کمک کند. نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های تأمین‌کننده و سامانه پیام‌رسان بله برای موفقیت طرح ضروری است.