نیویورک‌تایمز جزئیاتی از طرح پنتاگون برای کاهش هزینه مقابله با پرتابه‌های ارزان‌قیمت جمهوری اسلامی ارائه داد. این طرح شامل استفاده از راکت‌های هدایت‌شونده لیزری به جای موشک‌های پاتریوت است. همچنین، آغاز عملیات پروژه آزادی در خلیج فارس و واکنش جمهوری اسلامی به این عملیات در گزارش بررسی شده است.

نیویورک‌تایمز در گزارشی که سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شد، جزئیاتی از طرح پنتاگون برای کاهش هزینه مقابله با پرتابه‌های ارزان‌قیمت جمهوری اسلامی ارائه داد. این رسانه نوشت که استفاده از راکت‌های هدایت‌شونده لیزری که هزینه هر فروند از آن حدود ۴۰ هزار دلار است، جایگزین موشک‌های پاتریوت می‌شود که هر فروند آن حدود چهار میلیون دلار ارزش دارد.

این سامانه پیشرفته سلاح دقیق کُشنده قابلیت هدایت لیزری را به سلاحی اضافه می‌کند که نخستین بار در جنگ کُره استفاده شد. این سامانه به ارتش آمریکا امکان می‌دهد به شیوه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر از گذشته با پهپادهای تهاجمی شاهد و موشک‌های بالستیک میان‌بُرد که ارزشی به‌مراتب کمتر از موشک‌های پاتریوت دارند، مقابله کند.

در این گزارش تاکید شده است که استفاده از موشک‌های چهار میلیون دلاری برای سرنگون کردن پهپادهای ۲۵ هزار دلاری، پنتاگون را به فکر یافتن گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر انداخت؛ گزینه‌ای که بتوان آن را از هوا یا زمین شلیک کرد تا از پایگاه‌هایی محافظت کند که سامانه‌های پاتریوت قادر به پوشش آنها نیستند. به نوشته نیویورک‌تایمز، ارتش یک راکت کوچک هدایت‌شونده با لیزر را که برای شلیک از هواپیماها و بالگردها به سوی اهداف زمینی طراحی شده بود، با نیازهای جدید تطبیق داد.

سامانه پیشرفته سلاح دقیق کُشنده در دهه ۲۰۰۰ توسعه یافت تا با استفاده از یک کلاهک نسبتا کوچک، گروه‌هایی از نیروهای دشمن و کامیون‌های فاقد زره را منهدم کند. وزارت امور خارجه ایالات متحده، جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که این سامانه را در قالب قراردادی ۸.۶ میلیارد دلاری به اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی می‌فروشد.

نیویورک‌تایمز به نقل از شرکت بی‌اِی‌اِی سیستمز، سازنده این سامانه نوشته است که ۱۰۰ هزار عدد از این سامانه به پنتاگون تحویل داده شده و این شرکت می‌تواند سالانه حدود ۲۰ هزار عدد از آن تولید کند. این راکت‌ها امکان هدف قرار دادن دقیق اهداف را با کلاهکی بسیار کوچک‌تر از هر بمب پرتاب‌شونده از هواپیما فراهم می‌کند. نیروی دریایی آمریکا استفاده از این راکت‌ها را در سال ۲۰۱۱ آغاز کرد.

در به‌روزرسانی این راکت‌ها چاشنی قدیمی آنها با گونه جدیدی جایگزین شده که سبب می‌شود کلاهک جنگی وقتی منفجر شود که چیزی را نزدیک خود تشخیص می‌دهد. این قابلیت سامانه لیزری دقیق کُشنده را به ابزاری ایده‌آل برای منهدم کردن اهداف متحرکی مانند پهپادهای شاهد تبدیل می‌کند. به گزارش نیویورک‌تایمز، تا سال ۲۰۲۵، نیروی هوایی آمریکا از این راکت‌ها برای سرنگون کردن پهپادهای حوثی‌ها بر فراز دریای سرخ استفاده می‌کرد.

این راکت‌ها را می‌توان از جنگنده‌ها و بالگردها و همچنین از پرتابگرهای زمینی متحرک شلیک کرد. اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی همگی هواپیماهایی در اختیار دارند که قادر به شلیک این راکت هستند.

این رسانه آمریکایی در گزارشی که عصر سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شد، نوشت که ارسال این پیام به مقام‌های ایران نشان می‌دهد کاخ سفید در تلاش برای کاهش خطر تشدید احتمالی تنش‌ است، با این وجود، طرف مقابل در نخستین ساعات اجرای این عملیات، حملاتی علیه کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا، شناورهای تجاری و امارات متحده عربی پیاده کرد.

اکسیوس نوشت، هرچند مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر جنگ و رییس ستاد مشترک ارتش در اظهارات خود طی نخستین روز اجرای پروژه آزادی حملات جمهوری اسلامی را کم‌اهمیت جلوه دادند و مدعی شدند آتش‌بس نقض نشده است، با این حال برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی بر این باورند که اگر بن‌بست دیپلماتیک ادامه یابد، ممکن است رییس‌جمهوری ایالات متحده اواخر همین هفته دستور از سرگیری جنگ را صادر کند. پیت‌ هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، سه‌شنبه در نشست رسانه‌ای مشترک با رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا به‌نوعی به این اطلاع‌رسانی خصوصی به مقام‌های آمریکا درباره تحولات نظامی در تنگه هرمز اشاره کرد.

او گفت: آمریکا هم به‌صورت علنی و هم بی‌سروصدا با ایرانی‌ها در تماس است تا اجازه دهند این عملیات دفاعی به نمایندگی از جهان انجام شود. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت از طرحی به نام پروژه آزادی برای کمک به کشتی‌های گرفتار در خلیج فارس خبر داد. او در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشال، اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد.

به گفته او، نیروهای آمریکا مامور شده‌اند تا با حداکثر تلاش خروج امن کشتی‌ها و خدمه آنها را تضمین کنند. در نخستین روز این عملیات، جمهوری اسلامی حملاتی علیه کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا که از تنگه عبور می‌کردند، دیگر شناورهای تجاری در منطقه و اهدافی در امارات انجام داد. وزارت دفاع امارات متحده عربی حوالی ۷ عصر دوشنبه ۱۴ فروردین در بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار موشک کروز را که از سوی ایران شلیک شده بود، شناسایی کرده است.

بر اساس این بیانیه، سه موشک بر فراز آب‌های سرزمینی امارات رهگیری و منهدم شدند و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرد. در دومین روز از اجرای پروژه آزادی نیز امارات از دور دیگری از حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران خبر داد و اعلام کرد که این حملات به آتش‌سوزی در یک منطقه نفتی در این کشور منجر شده است. حملات دوشنبه نیز سبب وارد آمدن خسارت‌هایی به منطقه صنایع نفتی فجیره شده بود.

هگست: این سطح از درگیری قابل پیش‌بینی بود با وجود ادامه حملات از سوی جمهوری اسلامی، مقام‌های نظامی آمریکا در اظهارات خود این سطح از تنش را قابل پیش‌بینی می‌خوانند. کین در نشست خبری سه‌شنبه حمله‌های حکومت ایران در نخستین روز عملیات پروژه آزادی را پایین‌تر از آستانه ازسرگیری عملیات‌های رزمی عمده خواند. هگست هم روی پابرجا ماندن آتش‌بس تاکید کرد و گفت حدی از آشفتگی و نوسان در آغاز این عملیات قابل پیش‌بینی بود.

با این حال، هم هگست و هم کین گفتند که ارتش آمریکا آماده است در صورتی که ترامپ دستور دهد، به‌سرعت جنگ را از سر بگیرد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

پنتاگون جمهوری اسلامی پروژه آزادی خلیج فارس موشک‌های پاتریوت

United States Latest News, United States Headlines